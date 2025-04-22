Пражское метро затопило из-за дождя, станция Muzeum закрыта

Сначала была закрыта станция метро на линии C. Потом в 10:45 утра была закрыта и станция на линии А.



По словам представителей транспортной компании, произошла «утечка воды в технологические части системы безопасности движения».



Вода просачивалась через потолочное перекрытие вестибюля еще до начала реконструкции, когда пассажиры могли видеть в вестибюле ведра.



Для пересадки с одной линии на другую пассажиры метро должны пользоваться линией B на станциях Můstek и Florenc. Для проезда к станции Muzeum можно воспользоваться трамвайными линиями 11 и 13 от остановки I. P. Pavlova.



Пока неясно, как долго продлится ограничение на пересадке.