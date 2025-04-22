Пражское метро затопило из-за дождя, станция Muzeum закрыта
24 апреля 2025
12:30
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Из-за сильного и продолжительного дождя в четверг была закрыта станция пражского метро Muzeum на линиях A и C. Вода попала в технологические части станции, потолочное перекрытие которой находится на реконструкции в связи с восстановлением трамвайного движения на Вацлавской площади.
Сначала была закрыта станция метро на линии C. Потом в 10:45 утра была закрыта и станция на линии А.
По словам представителей транспортной компании, произошла «утечка воды в технологические части системы безопасности движения».
Вода просачивалась через потолочное перекрытие вестибюля еще до начала реконструкции, когда пассажиры могли видеть в вестибюле ведра.
Для пересадки с одной линии на другую пассажиры метро должны пользоваться линией B на станциях Můstek и Florenc. Для проезда к станции Muzeum можно воспользоваться трамвайными линиями 11 и 13 от остановки I. P. Pavlova.
Пока неясно, как долго продлится ограничение на пересадке.
По словам представителей транспортной компании, произошла «утечка воды в технологические части системы безопасности движения».
Вода просачивалась через потолочное перекрытие вестибюля еще до начала реконструкции, когда пассажиры могли видеть в вестибюле ведра.
Для пересадки с одной линии на другую пассажиры метро должны пользоваться линией B на станциях Můstek и Florenc. Для проезда к станции Muzeum можно воспользоваться трамвайными линиями 11 и 13 от остановки I. P. Pavlova.
Пока неясно, как долго продлится ограничение на пересадке.
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