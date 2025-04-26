ЕК предлагает ввести ежегодные проверки старых автомобилей, цифровые документы и новые средства контроля выбросов

Комиссия объявила об этом предложении в заявлении для прессы 24 апреля. Новые правила предусматривают регулярные технические проверки для электромобилей и современных систем помощи водителю, ежегодные проверки для легковых автомобилей и микроавтобусов старше десяти лет, а также усовершенствованные методы проверки выбросов для предотвращения загрязнения мелкими частицами.



Исполнительная власть ЕС также предлагает ввести цифровые свидетельства о регистрации транспортных средств и упростить трансграничный обмен данными. Это также должно облегчить людям, временно пребывающим в другой стране ЕС, прохождение регулярных тестов на пригодность к эксплуатации. Предложения ЕК теперь будут рассмотрены Европейским парламентом и Советом ЕС, который представляет государства-члены.



Комиссия заявляет, что предложение направлено на повышение «безопасности дорожного движения и качества воздуха во всем ЕС». Новые правила учитывают растущее число электромобилей на дорогах Европы, а также призваны реагировать на развивающиеся технологии. Действующие правила в последний раз обновлялись в 2014 году.

«Европейский союз твердо намерен сократить количество смертей и серьезных травм на дорогах на 50 процентов к 2030 году», — заявил Апостолос Цицикостас, европейский комиссар по транспорту. «Сегодняшняя инициатива — важный шаг к тому, чтобы сделать наши дороги безопаснее, воздух чище, а жизнь наших граждан легче», — добавил он.