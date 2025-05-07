В Праге опять транспортные проблемы — из-за аварии был закрыт тоннель Mrázovka
7 мая 2025
09:10
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Из-за технической неисправности в тоннеле Mrázovka пражский транспорт снова переживает неожиданный коллапс. Хотя неисправность системы управления удалось устранить примерно через два часа, транспорт в столице по-прежнему испытывает затруднения. Стоит Южная магистраль, а также кольцевая дорога на въезде со стороны города Пльзень.
«Из-за неисправности системы управления закрыт тоннель Mrázovka в направлении Баррандовского моста и в направлении Бржевнова. В связи с закрытием тоннеля Mrázovka начато регулирование движения на городской кольцевой дороге: тоннельный комплекс Blanka, Strahov в направлении Баррандовского моста. Работы по устранению неисправности ведутся», — сообщила около семи утра компания TSK Praha в сети X.
Тоннель был вновь открыт в 7:19, по данным полиции, он был закрыт с 5:15. Полиция на месте не вмешивалась, поскольку в этом не было необходимости.
Закрытый тоннель Mrázovka в пражском районе Смихов особенно влияет на Южную магистраль, ведущую из районов Крч и Споржилов.
Транспортное движение также значительно затруднено на улице Брнская от автомагистрали D1, где пробка доходит до Пругониц. Однако пробки есть по всей Праге.
Тоннель был вновь открыт в 7:19, по данным полиции, он был закрыт с 5:15. Полиция на месте не вмешивалась, поскольку в этом не было необходимости.
Закрытый тоннель Mrázovka в пражском районе Смихов особенно влияет на Южную магистраль, ведущую из районов Крч и Споржилов.
Транспортное движение также значительно затруднено на улице Брнская от автомагистрали D1, где пробка доходит до Пругониц. Однако пробки есть по всей Праге.