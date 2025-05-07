В Праге опять транспортные проблемы — из-за аварии был закрыт тоннель Mrázovka

Новости 420on 7 мая 2025 09:10 1641

Из-за технической неисправности в тоннеле Mrázovka пражский транспорт снова переживает неожиданный коллапс. Хотя неисправность системы управления удалось устранить примерно через два часа, транспорт в столице по-прежнему испытывает затруднения. Стоит Южная магистраль, а также кольцевая дорога на въезде со стороны города Пльзень.