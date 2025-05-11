Более 80 000 украинских беженцев подали заявления на долгосрочный вид на жительство в Чехии
11 мая 2025
14:00
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В Чехии они нашли убежище от российской агрессии, и значительная часть из них хочет остаться в стране надолго, что подтвердили новые данные Министерства внутренних дел. Более 82 000 беженцев из Украины, проживающих в Чехии, подали заявления на так называемое специальное долгосрочное проживание. Те, кто его получит, будут иметь гарантию, что смогут провести в стране следующие пять лет, а через определенное время смогут подать заявление на постоянное проживание.
Не все желающие действительно получат вид на жительство, поскольку Министерство внутренних дел установило строгие условия. Теперь министерство будет проверять заявителей.
«В течение мая обладатели временной защиты могли выразить заинтересованность в особом долгосрочном пребывании. Это сделали более 82 000 человек», — сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Хана Мала.
Заинтересованность мог выразить любой из украинских военных беженцев, которых, по последним данным МВД, в стране насчитывается ровно 371 077 человек. Сейчас все они имеют так называемую временную защиту, которая, однако, продлевается только на год, в последний раз это произошло в конце марта. Кроме того, до сих пор не ясно, каковы будут условия для беженцев в случае объявления перемирия в Украине.
Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) неоднократно заявлял, что беженцы в Чехии смогут остаться, если они того пожелают. Однако отсутствуют правила, которые должны быть приняты на европейском уровне, поскольку временная защита действует на всей территории Союза.
Ракушан уже в середине февраля заявил Novinky: «Мы готовим документы совместно с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы это было завершено в ближайшие месяцы».
Министерство внутренних дел подтвердило, что будущее временной защиты будет обсуждаться на встрече министров юстиции и внутренних дел стран Евросоюза, которая запланирована на 12 июня.
Те, кто получит специальный долгосрочный вид на жительство, будут иметь гарантию, что смогут провести в Чехии следующие пять лет и смогут подать заявление на постоянное проживание. И это независимо от решения Евросоюза о временной защите.
Однако они должны выполнить строгие условия. Помимо прочего, они должны зарабатывать не менее 440 000 крон в год, то есть примерно 36 600 крон в месяц. С каждым дополнительным членом семьи планка повышается, например, мать с ребенком должна зарабатывать 45 800 крон в месяц, родитель с двумя детьми — 55 000.
Строгий порог подвергся критике со стороны экономистов и, например, уполномоченного правительства по правам человека Клары Шимачковой-Ларенчиковой. «По оценкам, в этих категориях доходов на временную защиту претендуют лишь единицы процентов. В подавляющем большинстве случаев речь идет о семьях с несколькими экономически активными членами», — указала уполномоченная в своих замечаниях к постановлению правительства. По словам Лауренчиковой, для одиноких родителей специальный долгосрочный вид на жительство будет «по всей видимости, совершенно недостижимым».
Министерство аргументировало это тем, что количество беженцев в Чехии высокое, а возможности чиновников ограничены, поэтому строгие условия установлены также для того, чтобы государство смогло справиться с рассмотрением заявлений. «Мы рассчитываем максимум на 20% от общего числа лиц, имеющих временную защиту», — заявила ранее пресс-секретарь Малая в ответ на вопрос, сколько человек могут получить новый вид на жительство. При текущих цифрах это означало бы 74 000 украинцев со специальным долгосрочным видом на жительство.
Однако, по мнению критиков, это число будет значительно ниже. «За исключением специалистов в Праге или крупных городах, люди не смогут выполнить эти условия. Если у них есть нормальная работа в небольшом городе, им не повезет», — сказал Мартин Розумек, директор Организации помощи беженцам. Правила действуют на всей территории республики, не делая различия между тем, живет ли человек в мегаполисе или в небольшом населенном пункте.
«В течение мая обладатели временной защиты могли выразить заинтересованность в особом долгосрочном пребывании. Это сделали более 82 000 человек», — сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Хана Мала.
Заинтересованность мог выразить любой из украинских военных беженцев, которых, по последним данным МВД, в стране насчитывается ровно 371 077 человек. Сейчас все они имеют так называемую временную защиту, которая, однако, продлевается только на год, в последний раз это произошло в конце марта. Кроме того, до сих пор не ясно, каковы будут условия для беженцев в случае объявления перемирия в Украине.
Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) неоднократно заявлял, что беженцы в Чехии смогут остаться, если они того пожелают. Однако отсутствуют правила, которые должны быть приняты на европейском уровне, поскольку временная защита действует на всей территории Союза.
Ракушан уже в середине февраля заявил Novinky: «Мы готовим документы совместно с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы это было завершено в ближайшие месяцы».
Министерство внутренних дел подтвердило, что будущее временной защиты будет обсуждаться на встрече министров юстиции и внутренних дел стран Евросоюза, которая запланирована на 12 июня.
Те, кто получит специальный долгосрочный вид на жительство, будут иметь гарантию, что смогут провести в Чехии следующие пять лет и смогут подать заявление на постоянное проживание. И это независимо от решения Евросоюза о временной защите.
Однако они должны выполнить строгие условия. Помимо прочего, они должны зарабатывать не менее 440 000 крон в год, то есть примерно 36 600 крон в месяц. С каждым дополнительным членом семьи планка повышается, например, мать с ребенком должна зарабатывать 45 800 крон в месяц, родитель с двумя детьми — 55 000.
Строгий порог подвергся критике со стороны экономистов и, например, уполномоченного правительства по правам человека Клары Шимачковой-Ларенчиковой. «По оценкам, в этих категориях доходов на временную защиту претендуют лишь единицы процентов. В подавляющем большинстве случаев речь идет о семьях с несколькими экономически активными членами», — указала уполномоченная в своих замечаниях к постановлению правительства. По словам Лауренчиковой, для одиноких родителей специальный долгосрочный вид на жительство будет «по всей видимости, совершенно недостижимым».
Министерство аргументировало это тем, что количество беженцев в Чехии высокое, а возможности чиновников ограничены, поэтому строгие условия установлены также для того, чтобы государство смогло справиться с рассмотрением заявлений. «Мы рассчитываем максимум на 20% от общего числа лиц, имеющих временную защиту», — заявила ранее пресс-секретарь Малая в ответ на вопрос, сколько человек могут получить новый вид на жительство. При текущих цифрах это означало бы 74 000 украинцев со специальным долгосрочным видом на жительство.
Однако, по мнению критиков, это число будет значительно ниже. «За исключением специалистов в Праге или крупных городах, люди не смогут выполнить эти условия. Если у них есть нормальная работа в небольшом городе, им не повезет», — сказал Мартин Розумек, директор Организации помощи беженцам. Правила действуют на всей территории республики, не делая различия между тем, живет ли человек в мегаполисе или в небольшом населенном пункте.