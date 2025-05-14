Началась реконструкция Либеньского моста, ее стоимость составит 425 миллионов крон

Новости 420on 14 мая 2025 08:00 855

Первый этап общей реконструкции Либеньского моста начался во вторник и продлится до 2027 года. Новая часть конструкции будет состоять из трех мостов, а под ними появится небольшая площадь с магазинами.