Началась реконструкция Либеньского моста, ее стоимость составит 425 миллионов крон
14 мая 2025
08:00
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Первый этап общей реконструкции Либеньского моста начался во вторник и продлится до 2027 года. Новая часть конструкции будет состоять из трех мостов, а под ними появится небольшая площадь с магазинами.
Началось строительство части конструкции Либеньского моста, которую в прошлом году пражская Техническая администрация дорог снесла из-за плохого состояния. Речь идет о первой части общей реконструкции моста, которая пока не затрагивает основное сооружение через Влтаву. Работы по строительству новой конструкции должны продлиться до первого квартала 2027 года и обойдутся в 425 миллионов крон. Под мостом появится небольшая площадь с магазинами и заведениями, предоставляющими услуги.
Либеньский мост представляет собой сооружение, состоящее из шести мостов. Строящаяся часть находится за рекой в направлении Палмовки, имеет длину около 300 метров и состоит из трех мостов. Снос старой конструкции начался в апреле прошлого года. В последние месяцы рабочие компании Metrostav TBR, входящей в консорциум компаний, которые будут ремонтировать мост, уже начали строительство. Из-за плохого состояния моста трамваи не ходят уже некоторое время.
По словам директора TSK Филипа Гайка, в настоящее время городская компания работает над получением разрешений на следующие этапы реконструкции, которых будет в общей сложности четыре. «Мы рассчитываем, что все разрешения будут получены в августе следующего года, и мы будем постепенно ремонтировать и строить отдельные части», — сказал он журналистам. По его словам, администрация уже подала заявку на разрешение на строительство временного моста, по которому во время замены моста через Влтаву будут проходить инженерные сети, а пешеходы смогут переходить через него.
Что касается исторического моста через реку, изначально город хотел его отремонтировать, но впоследствии из-за плохого состояния решил создать его копию на прежних опорах. По словам Гайка, для замены TSK придется объявить новый тендер, поскольку из-за изменения плана это не входит в задание первоначального тендера. Он добавил, что также необходимо будет объявить тендеры на другие добавленные части строительства, например, новый подземный переход у Палмовки. По словам директора, TSK в настоящее время оценивает сроки завершения всей реконструкции как рубеж 2029 и 2030 годов.
Либеньский мост представляет собой сооружение, состоящее из шести мостов. Строящаяся часть находится за рекой в направлении Палмовки, имеет длину около 300 метров и состоит из трех мостов. Снос старой конструкции начался в апреле прошлого года. В последние месяцы рабочие компании Metrostav TBR, входящей в консорциум компаний, которые будут ремонтировать мост, уже начали строительство. Из-за плохого состояния моста трамваи не ходят уже некоторое время.
По словам директора TSK Филипа Гайка, в настоящее время городская компания работает над получением разрешений на следующие этапы реконструкции, которых будет в общей сложности четыре. «Мы рассчитываем, что все разрешения будут получены в августе следующего года, и мы будем постепенно ремонтировать и строить отдельные части», — сказал он журналистам. По его словам, администрация уже подала заявку на разрешение на строительство временного моста, по которому во время замены моста через Влтаву будут проходить инженерные сети, а пешеходы смогут переходить через него.
Что касается исторического моста через реку, изначально город хотел его отремонтировать, но впоследствии из-за плохого состояния решил создать его копию на прежних опорах. По словам Гайка, для замены TSK придется объявить новый тендер, поскольку из-за изменения плана это не входит в задание первоначального тендера. Он добавил, что также необходимо будет объявить тендеры на другие добавленные части строительства, например, новый подземный переход у Палмовки. По словам директора, TSK в настоящее время оценивает сроки завершения всей реконструкции как рубеж 2029 и 2030 годов.