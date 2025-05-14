Дело о коррупции в больнице Мотол: обвиняемый пообещал взятку на миллионы крон

Новости 420on 14 мая 2025 09:00 1218

По данным полиции, предприниматель Петр Кисучан замешан в коррупции при строительстве онкологического павильона стоимостью 4,5 миллиарда крон.