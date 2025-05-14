Дело о коррупции в больнице Мотол: обвиняемый пообещал взятку на миллионы крон
14 мая 2025
09:00
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По данным полиции, предприниматель Петр Кисучан замешан в коррупции при строительстве онкологического павильона стоимостью 4,5 миллиарда крон.
Во вторник суд освободил из-под стражи первого из обвиняемых в коррупционном деле больницы в Мотоле.
По данным Seznam Zprávy, речь идет о Петре Кисучане, главе совета директоров компании DCI Czech. За обещанную взятку компания должна была участвовать в строительстве онкологического центра стоимостью 4,5 миллиарда крон.
«Сегодня один из обвиняемых был освобожден из-под стражи», — сообщила пресс-секретарь суда Катерина Каспар-Студецкая без дополнительных подробностей.
Освобождение Кисучана подтвердил его адвокат Мирослав Кучерка. «Сегодня суд рассмотрел наше ходатайство об освобождении из-под стражи и удовлетворил его», — сказал Кучерка. Он добавил, что прокурор на месте отказалась от права подать жалобу, поэтому решение суда является окончательным.
В заключении уже третий месяц находятся главные обвиняемые: бывший директор больницы Милослав Людвик, его заместитель Павел Будинский и адвокат Мирослав Янста. В заключении также находится Михейло Попович, владелец клининговой компании, у которого, по данным детективов, руководители Мотола брали взятки.
По версии следствия, предприниматель из Кисучан стал частью плана по выводу денег из многомиллиардного проекта нового онкологического центра. Заказ выиграла оломоуцкая строительная компания Gemo (ее представитель также находится среди обвиняемых). По версии следователей, заместитель главы больницы Будинский давил на компанию Gemo, чтобы она взяла в качестве субподрядчика по электротехническим работам, кондиционированию и вентиляции за 300 миллионов именно компанию Кисучана.
По утверждению полиции, Будинский за это в различных этапах подготовки проекта получил от Кисучана обещание взятки в размере от 11 до 17 миллионов. Кроме того, по словам криминалистов, заместитель предложил, чтобы компания не давала взятку наличными, а провела ее через недвижимость Будинского в Цизкрайове на Высочине.
«Петр Кисучан ответил, что они уже умеют это делать», — говорится в протоколе прослушивания разговоров о возбуждении уголовного дела. Полицейские из слов Кисучана сделали вывод, что речь идет о коррупционной схеме, которая уже неоднократно повторялась.
Seznam Zprávy сообщил, что заместитель Будинский, находящийся в заключении, рассматривает возможность совершить признание. Полицейские обвиняют его в получении или вымогательстве взяток на сумму до 76 миллионов.
По данным Seznam Zprávy, речь идет о Петре Кисучане, главе совета директоров компании DCI Czech. За обещанную взятку компания должна была участвовать в строительстве онкологического центра стоимостью 4,5 миллиарда крон.
«Сегодня один из обвиняемых был освобожден из-под стражи», — сообщила пресс-секретарь суда Катерина Каспар-Студецкая без дополнительных подробностей.
Освобождение Кисучана подтвердил его адвокат Мирослав Кучерка. «Сегодня суд рассмотрел наше ходатайство об освобождении из-под стражи и удовлетворил его», — сказал Кучерка. Он добавил, что прокурор на месте отказалась от права подать жалобу, поэтому решение суда является окончательным.
В заключении уже третий месяц находятся главные обвиняемые: бывший директор больницы Милослав Людвик, его заместитель Павел Будинский и адвокат Мирослав Янста. В заключении также находится Михейло Попович, владелец клининговой компании, у которого, по данным детективов, руководители Мотола брали взятки.
По версии следствия, предприниматель из Кисучан стал частью плана по выводу денег из многомиллиардного проекта нового онкологического центра. Заказ выиграла оломоуцкая строительная компания Gemo (ее представитель также находится среди обвиняемых). По версии следователей, заместитель главы больницы Будинский давил на компанию Gemo, чтобы она взяла в качестве субподрядчика по электротехническим работам, кондиционированию и вентиляции за 300 миллионов именно компанию Кисучана.
По утверждению полиции, Будинский за это в различных этапах подготовки проекта получил от Кисучана обещание взятки в размере от 11 до 17 миллионов. Кроме того, по словам криминалистов, заместитель предложил, чтобы компания не давала взятку наличными, а провела ее через недвижимость Будинского в Цизкрайове на Высочине.
«Петр Кисучан ответил, что они уже умеют это делать», — говорится в протоколе прослушивания разговоров о возбуждении уголовного дела. Полицейские из слов Кисучана сделали вывод, что речь идет о коррупционной схеме, которая уже неоднократно повторялась.
Seznam Zprávy сообщил, что заместитель Будинский, находящийся в заключении, рассматривает возможность совершить признание. Полицейские обвиняют его в получении или вымогательстве взяток на сумму до 76 миллионов.