Чехия сообщила России, что та не имеет прав на статую маршала Конева
14 мая 2025
10:00
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На прошлой неделе Россия направила Чехии ноту с просьбой помочь определить место для установки памятника Ивану Коневу. Министерство иностранных дел Чехии ответило, что страна не имеет на памятник ни юридических, ни моральных прав.
Министерство иностранных дел на дипломатическую ноту России по поводу памятника советскому маршалу Ивану Коневу ответило, что памятник не является военным захоронением и Россия не имеет на него юридических прав. Об этом сегодня сообщил сервер iROZHLAS.cz.
Конев, который участвовал в освобождении Праги от нацистов, является спорной фигурой, прежде всего из-за своей роли в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году и в Берлинском кризисе пятью годами позже.
Мэрия Праги 6 во главе с тогдашним мэром Ондржеем Коларжем (TOP 09) в августе 2019 года закрыла памятник на площади Интербригады, а в начале апреля 2020 года распорядилась его демонтировать.
На прошлой неделе Россия направила Чехии ноту с просьбой помочь определить место для статуи. «Россия не имеет права на эту статую. Чешские большевики установили эту статую на площади в Праге 6 в 1980 году, а чешские демократы решили его убрать, чтобы показать темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов», — отреагировал тогда министр иностранных дел Ян Липавский.
«Мы ответили на ноту и одновременно напомнили российской стороне, что указанный памятник не является военным захоронением, не внесен в список культурных памятников и не является местом памяти. Россия не имеет ни юридического, ни морального права на эту статую, права собственности принадлежат Праге 6», — заявила iROZHLAS.cz Мариана Вернерова из отдела коммуникаций Министерства иностранных дел.
Памятник сейчас бесплатно предоставлен Музею памяти XX века. На площади Интербригады до 2028 года должен быть возведен памятник Пражскому восстанию.
Конев, который участвовал в освобождении Праги от нацистов, является спорной фигурой, прежде всего из-за своей роли в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году и в Берлинском кризисе пятью годами позже.
Мэрия Праги 6 во главе с тогдашним мэром Ондржеем Коларжем (TOP 09) в августе 2019 года закрыла памятник на площади Интербригады, а в начале апреля 2020 года распорядилась его демонтировать.
На прошлой неделе Россия направила Чехии ноту с просьбой помочь определить место для статуи. «Россия не имеет права на эту статую. Чешские большевики установили эту статую на площади в Праге 6 в 1980 году, а чешские демократы решили его убрать, чтобы показать темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов», — отреагировал тогда министр иностранных дел Ян Липавский.
«Мы ответили на ноту и одновременно напомнили российской стороне, что указанный памятник не является военным захоронением, не внесен в список культурных памятников и не является местом памяти. Россия не имеет ни юридического, ни морального права на эту статую, права собственности принадлежат Праге 6», — заявила iROZHLAS.cz Мариана Вернерова из отдела коммуникаций Министерства иностранных дел.
Памятник сейчас бесплатно предоставлен Музею памяти XX века. На площади Интербригады до 2028 года должен быть возведен памятник Пражскому восстанию.