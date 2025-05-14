Чехия сообщила России, что та не имеет прав на статую маршала Конева

Новости 420on 14 мая 2025 10:00 1149

На прошлой неделе Россия направила Чехии ноту с просьбой помочь определить место для установки памятника Ивану Коневу. Министерство иностранных дел Чехии ответило, что страна не имеет на памятник ни юридических, ни моральных прав.