Полиция разыскивает мужчину, который засунул мобильный телефон девушке под юбку на эскалаторе в Праге

Новости и статьи 14 мая 2025 21:00 1054

Полиция Праги разыскивает неизвестного, который пытался заснять или сфотографировать части тела девушки в юбке на эскалаторе. Однако его действия были замечены другой женщиной, которая попыталась остановить его и позже сообщила в полицию.