Полиция разыскивает мужчину, который засунул мобильный телефон девушке под юбку на эскалаторе в Праге
14 мая 2025
21:00
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Полиция Праги разыскивает неизвестного, который пытался заснять или сфотографировать части тела девушки в юбке на эскалаторе. Однако его действия были замечены другой женщиной, которая попыталась остановить его и позже сообщила в полицию.
На видеозаписи с камер наблюдения на станции метро Náměstí Míru, опубликованной полицией в среду, запечатлен высокий мужчина в синей рубашке. Он движется вплотную за молодой девушкой в юбке с рюкзаком на спине.
Инцидент произошел во вторник, 29 апреля.
На месте происшествия находилась женщина, которая рассказала, что мужчина пытался снять на телефон интимные части тела девушки под юбкой. «Заявительнице не понравились действия мужчины, и она встала так, чтобы он не смог сфотографировать девушку, а затем сообщила обо всем», — сказал представитель полиции.
После сообщения полиция получила записи с камер видеонаблюдения, по которым удалось получить описание мужчины. Сейчас они разыскивают его через СМИ и общественность. Полиция призывает его выйти на связь для дачи показаний.
Они также ищут саму девушку — ее лицо было скрыто на видео как возможной жертвы, но она может опознать себя сама по одежде.