В Праге проводятся Дни открытых дверей при строительстве новой линии метро D
17 мая 2025
11:00
980
Сегодня, в воскресенье и в понедельник после предварительной записи желающие могут прийти и посмотреть на строительство линии метро D. Пражская транспортная компания (DPP) предлагает два маршрута, наземный и подземный, во время которых посетители пройдут по большинству уже проложенных тоннелей от будущего южного вестибюля станции Olbrachtova до выхода со станции Pankrác. Вход на мероприятие бесплатный.
Чтобы принять участие в экскурсии, необходимо забронировать билеты, необходимая информация доступна на сайте DPP. Подземный тур не подходит для людей, страдающих клаустрофобией и головокружением, маленьких детей или людей с ограниченными возможностями передвижения. Спуск и подъем в метро осуществляется по лестницам, насчитывающим в общей сложности около 300 ступеней, поэтому требуется прочная обувь и соответствующая одежда. Весь маршрут протяженностью около 1,6 километра можно пройти за 60-90 минут, согласно данным DPP.
Поверхностный маршрут, напротив, доступен для инвалидных колясок и подходит для всех, включая родителей с маленькими детьми и колясками. Для этого маршрута также требуется бронирование. Вход на экскурсию находится на улице На Панкраци, у трамвайной остановки Pankrác, по направлению к торговому центру Arkády. Путь будет пролегать мимо двух строительных котлованов, где можно увидеть строительство пересадок между существующим маршрутом C и будущим маршрутом D. На открытой площадке посетители смогут увидеть горно-строительную технику и фотогалерею, а на большом экране — видеопроекцию выставки первого участка метро D, включая облет работ с помощью беспилотника. Продолжительность экскурсии составляет от 30 до 60 минут, сообщает компания.
Поверхностный маршрут, напротив, доступен для инвалидных колясок и подходит для всех, включая родителей с маленькими детьми и колясками. Для этого маршрута также требуется бронирование. Вход на экскурсию находится на улице На Панкраци, у трамвайной остановки Pankrác, по направлению к торговому центру Arkády. Путь будет пролегать мимо двух строительных котлованов, где можно увидеть строительство пересадок между существующим маршрутом C и будущим маршрутом D. На открытой площадке посетители смогут увидеть горно-строительную технику и фотогалерею, а на большом экране — видеопроекцию выставки первого участка метро D, включая облет работ с помощью беспилотника. Продолжительность экскурсии составляет от 30 до 60 минут, сообщает компания.