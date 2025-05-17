В Праге проводятся Дни открытых дверей при строительстве новой линии метро D

Новости 420on 17 мая 2025 11:00 980

Сегодня, в воскресенье и в понедельник после предварительной записи желающие могут прийти и посмотреть на строительство линии метро D. Пражская транспортная компания (DPP) предлагает два маршрута, наземный и подземный, во время которых посетители пройдут по большинству уже проложенных тоннелей от будущего южного вестибюля станции Olbrachtova до выхода со станции Pankrác. Вход на мероприятие бесплатный.