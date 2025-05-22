С крыши здания на улице Лазарска в Праге снова упал кусок лепнины

Новости 420on 22 мая 2025 12:30 760

Тот же дом и почти то же место, что и в августе прошлого года. Пожарные опять должны были приехать к зданию страховой компании VZP на улице Лазарска в Праге, откуда откололся кусок лепнины. С помощью высокоподъемной техники они удалили его и закрепили конструкции. В прошлом году падающий обломок убил украинского врача, который ждал трамвай на остановке. Кусок оторвавшейся лепнины пробил крышу остановки и ударил мужчину по голове.