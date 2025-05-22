С крыши здания на улице Лазарска в Праге снова упал кусок лепнины
22 мая 2025
12:30
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Тот же дом и почти то же место, что и в августе прошлого года. Пожарные опять должны были приехать к зданию страховой компании VZP на улице Лазарска в Праге, откуда откололся кусок лепнины. С помощью высокоподъемной техники они удалили его и закрепили конструкции. В прошлом году падающий обломок убил украинского врача, который ждал трамвай на остановке. Кусок оторвавшейся лепнины пробил крышу остановки и ударил мужчину по голове.
О текущей операции пожарные сообщили во вторник во второй половине дня в сети X. «На улице Лазарска мы проводим операцию по устранению отколовшегося карниза на здании. Мы закрепили и удалили отколовшийся кусок», — написал представитель пожарных Мирослав Резач.
На фотографиях видно, что лепнина упала с края верхнего этажа здания. Пожарные под местом происшествия натянули ленту безопасности и частично перекрыли остановку.
«В период с 15 по 21 мая 2025 года проводится запланированная проверка фасада здания, которая, как и каждый год, является частью регулярного технического обслуживания. Эти проверки мы проводим два раза в год с целью обеспечения безопасности и контроля технического состояния здания. В ходе текущей проверки никакие части карниза не обрушились», — сообщил Novinky представитель PVZP Властимил Сршень.
Он добавил, что действия пожарных были «чисто превентивными».
8 августа прошлого года с аналогичного места на той же стороне здания обрушился кусок карниза. Он упал с высоты нескольких метров, пробил стеклянную остановку и попал прямо в голову мужчине. 50-летний врач из Украины получил серьезные травмы головы и, несмотря на немедленную реанимацию, начатую прохожими, а затем медиками и врачом, скончался на месте. Дело по-прежнему расследуется криминалистами.
Здание принадлежит страховой компании VZP, которая примерно через два месяца после трагедии выплатила семье погибшего хирурга несколько миллионов крон. «Страховая компания сдержала свое слово и выплатила семье погибшего сумму в миллионы», — ответил на вопрос Novinky председатель правления страховой компании VZP Роберт Кареш. Точную сумму он не стал называть из соображений конфиденциальности.
На фотографиях видно, что лепнина упала с края верхнего этажа здания. Пожарные под местом происшествия натянули ленту безопасности и частично перекрыли остановку.
«В период с 15 по 21 мая 2025 года проводится запланированная проверка фасада здания, которая, как и каждый год, является частью регулярного технического обслуживания. Эти проверки мы проводим два раза в год с целью обеспечения безопасности и контроля технического состояния здания. В ходе текущей проверки никакие части карниза не обрушились», — сообщил Novinky представитель PVZP Властимил Сршень.
Он добавил, что действия пожарных были «чисто превентивными».
8 августа прошлого года с аналогичного места на той же стороне здания обрушился кусок карниза. Он упал с высоты нескольких метров, пробил стеклянную остановку и попал прямо в голову мужчине. 50-летний врач из Украины получил серьезные травмы головы и, несмотря на немедленную реанимацию, начатую прохожими, а затем медиками и врачом, скончался на месте. Дело по-прежнему расследуется криминалистами.
Здание принадлежит страховой компании VZP, которая примерно через два месяца после трагедии выплатила семье погибшего хирурга несколько миллионов крон. «Страховая компания сдержала свое слово и выплатила семье погибшего сумму в миллионы», — ответил на вопрос Novinky председатель правления страховой компании VZP Роберт Кареш. Точную сумму он не стал называть из соображений конфиденциальности.