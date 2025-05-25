Чехия уже готовится к возможному прибытию ветеранов войны в Украине

Новости 420on 25 мая 2025 15:00 1131

До мира в Украине, вероятно, еще далеко, но Чехия уже готовится к возможному прибытию украинских ветеранов войны. Они не смогут рассчитывать на институт так называемой временной защиты, и государство хочет отслеживать, кто из просителей убежища имеет боевой опыт.