Чехия уже готовится к возможному прибытию ветеранов войны в Украине
25 мая 2025
15:00
1131
До мира в Украине, вероятно, еще далеко, но Чехия уже готовится к возможному прибытию украинских ветеранов войны. Они не смогут рассчитывать на институт так называемой временной защиты, и государство хочет отслеживать, кто из просителей убежища имеет боевой опыт.
«Это будет непросто», — сказал министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) на бизнес-форуме в Тахове в пятницу.
«Это люди, которые пользуются оружием уже несколько лет. Это люди, которые решали проблемы, немыслимые для нас, гражданских лиц. Они находились под таким психологическим давлением, которое никто из нас не может себе представить. После всех войн возникают и могут проявляться посттравматические синдромы», — отметил министр.
«Мы ищем решение, чтобы иметь запись и регистрацию о том, что этот человек прошел войну», — добавил он.
По словам Ракушана, если будет подписано долгосрочное перемирие на три месяца и более, страна должна быть в состоянии ответить. «Первое условие — и это то, за что я буду выступать на июньском совете министров внутренних дел в Люксембурге, — чтобы в этот момент мы прекратили действие временной защиты», — сказал Ракушан.
«Будет введен своего рода мораторий для тех, кто уже находится здесь и имеет временную защиту. Они смогут оставаться здесь в течение года или полутора лет на существующих условиях. Но вновь прибывшие, ветераны или кто-либо еще, уже будут проходить классическую, очень строгую процедуру предоставления убежища, которая требует, помимо прочего, наличия у них допуска», — пояснил Ракушан.
Неясно, сколько ветеранов может быть привлечено к этой процедуре. «Я не хочу пугать или предполагать, сколько таких людей будет», — сказал Ракушан. «Воссоединение семей будет, но на совершенно других условиях, чем сегодня», — добавил он.
Военная травма, по его словам, может привести к нехватке психологов и психиатров. «Но их и так не хватает», — признал Ракушан, добавив, что он уже договорился с Карловым университетом о выделении дополнительных мест для обучения по этим специальностям.
Отъезд создаст проблемы для компаний
По словам Ракушана, в настоящее время в Чехии под временной защитой находятся 372 000 украинцев. «55% из них говорят, что хотят остаться. 160 000 работают и 15 000 ищут работу. Если бы все они сейчас решили вернуться в Украину, у многих компаний возникли бы настоящие проблемы, потому что украинцы составляют важную часть их рабочей силы», — отметил Ракушан.
«С такими цифрами мы в течение двух лет окупим все затраты, которые вложили в социальную помощь украинским беженцам. Уже в этом году их вклад в бюджет вдвое больше, чем мы платим им в виде социальных пособий», — подчеркнул министр.
«Это люди, которые пользуются оружием уже несколько лет. Это люди, которые решали проблемы, немыслимые для нас, гражданских лиц. Они находились под таким психологическим давлением, которое никто из нас не может себе представить. После всех войн возникают и могут проявляться посттравматические синдромы», — отметил министр.
«Мы ищем решение, чтобы иметь запись и регистрацию о том, что этот человек прошел войну», — добавил он.
По словам Ракушана, если будет подписано долгосрочное перемирие на три месяца и более, страна должна быть в состоянии ответить. «Первое условие — и это то, за что я буду выступать на июньском совете министров внутренних дел в Люксембурге, — чтобы в этот момент мы прекратили действие временной защиты», — сказал Ракушан.
«Будет введен своего рода мораторий для тех, кто уже находится здесь и имеет временную защиту. Они смогут оставаться здесь в течение года или полутора лет на существующих условиях. Но вновь прибывшие, ветераны или кто-либо еще, уже будут проходить классическую, очень строгую процедуру предоставления убежища, которая требует, помимо прочего, наличия у них допуска», — пояснил Ракушан.
Неясно, сколько ветеранов может быть привлечено к этой процедуре. «Я не хочу пугать или предполагать, сколько таких людей будет», — сказал Ракушан. «Воссоединение семей будет, но на совершенно других условиях, чем сегодня», — добавил он.
Военная травма, по его словам, может привести к нехватке психологов и психиатров. «Но их и так не хватает», — признал Ракушан, добавив, что он уже договорился с Карловым университетом о выделении дополнительных мест для обучения по этим специальностям.
Отъезд создаст проблемы для компаний
По словам Ракушана, в настоящее время в Чехии под временной защитой находятся 372 000 украинцев. «55% из них говорят, что хотят остаться. 160 000 работают и 15 000 ищут работу. Если бы все они сейчас решили вернуться в Украину, у многих компаний возникли бы настоящие проблемы, потому что украинцы составляют важную часть их рабочей силы», — отметил Ракушан.
«С такими цифрами мы в течение двух лет окупим все затраты, которые вложили в социальную помощь украинским беженцам. Уже в этом году их вклад в бюджет вдвое больше, чем мы платим им в виде социальных пособий», — подчеркнул министр.