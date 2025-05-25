На мошенничестве с пособиями украинка в Чехии «заработала» 1,6 миллиона крон
25 мая 2025
17:00
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По данным полиции, 29-летняя женщина украинской национальности, проживающая в Злине, обогатилась более чем на 1,6 миллиона крон, решив злоупотребить системой чешских пособий для иностранцев. Под тяжестью доказательств она призналась, сообщили полицейские. Теперь ей грозит до восьми лет тюрьмы.
Над этим делом в течение нескольких месяцев работали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Злина. На днях они подали ходатайство о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
Женщина совершила это преступление в период с конца 2022 года по начало 2023 года. Расследование этого масштабного дела полиция начала на основании заявления мужчины из Злина.
«Он обнаружил, что кто-то от его имени подал электронный запрос на выплату социального пособия на проживание иностранцев, которое было выплачено неизвестному лицу. При этом он не предоставлял жилье иностранцам и не обращался за пособиями. Дополнительные подозрения в злоупотреблении системой выплаты пособий высказал соответствующий орган», — пояснила пресс-секретарь полиции Моника Козумпликова.
Масштабное расследование, начатое криминалистами в марте 2023 года, в конечном итоге привело к одному человеку.
«Криминалисты и региональные аналитики проверили десятки банковских счетов, электронных адресов, IP-адресов и допросили множество свидетелей. При обыске в доме подозреваемой иностранки были найдены брендовые сумки, одежда и обувь, включая чеки на сумму в несколько десятков тысяч крон, наличные деньги, несколько мобильных телефонов и SIM-карт, а также документальные доказательства», — перечислила полицейский пресс-секретарь.
Во время допроса женщина сначала все отрицала и ссылалась на помощь своих соотечественников. Однако, по словам полицейских, через несколько часов под тяжестью доказательств она созналась. Она нанесла Чешской Республике ущерб в размере 1 608 000 крон, еще 864 000 крон она пыталась получить.
«Она отправила в электронном виде в общей сложности 304 заявления на получение социальных пособий, в 204 случаях ей были выплачены пособия», — уточнила полицейская пресс-секретарь, добавив, что для получения выплат она использовала личные данные в общей сложности семнадцати иностранцев.
По данным криминалистов, она прекратила свои мошеннические действия сразу после запуска механизма контроля электронных заявлений.
«Ее modus operandi заключался в злоупотреблении помощью, предоставляемой Чешской Республикой иностранцам, когда она воспользовалась доверчивостью своих соотечественников. Она бесплатно получила SIM-карты для иностранцев и создала на их имена несколько электронных удостоверений личности», — сообщила пресс-служба полиции.
Таким образом она подавала заявки на выплату пособий для малообеспеченных семей, которые должны были быть предназначены для лиц, предоставляющих жилье иностранцам. Денежные средства выплачивались на ее собственный счет или на счет ее отца, который, по данным полиции, не имел понятия о мошеннической деятельности.
«С помощью этой мошеннической схемы женщина злоупотребила государственной поддержкой и доверием отдельных лиц, что привело к незаконному обогащению за счет Чешской Республики», — добавила представитель полиции.
Женщина совершила это преступление в период с конца 2022 года по начало 2023 года. Расследование этого масштабного дела полиция начала на основании заявления мужчины из Злина.
«Он обнаружил, что кто-то от его имени подал электронный запрос на выплату социального пособия на проживание иностранцев, которое было выплачено неизвестному лицу. При этом он не предоставлял жилье иностранцам и не обращался за пособиями. Дополнительные подозрения в злоупотреблении системой выплаты пособий высказал соответствующий орган», — пояснила пресс-секретарь полиции Моника Козумпликова.
Масштабное расследование, начатое криминалистами в марте 2023 года, в конечном итоге привело к одному человеку.
«Криминалисты и региональные аналитики проверили десятки банковских счетов, электронных адресов, IP-адресов и допросили множество свидетелей. При обыске в доме подозреваемой иностранки были найдены брендовые сумки, одежда и обувь, включая чеки на сумму в несколько десятков тысяч крон, наличные деньги, несколько мобильных телефонов и SIM-карт, а также документальные доказательства», — перечислила полицейский пресс-секретарь.
Во время допроса женщина сначала все отрицала и ссылалась на помощь своих соотечественников. Однако, по словам полицейских, через несколько часов под тяжестью доказательств она созналась. Она нанесла Чешской Республике ущерб в размере 1 608 000 крон, еще 864 000 крон она пыталась получить.
«Она отправила в электронном виде в общей сложности 304 заявления на получение социальных пособий, в 204 случаях ей были выплачены пособия», — уточнила полицейская пресс-секретарь, добавив, что для получения выплат она использовала личные данные в общей сложности семнадцати иностранцев.
По данным криминалистов, она прекратила свои мошеннические действия сразу после запуска механизма контроля электронных заявлений.
«Ее modus operandi заключался в злоупотреблении помощью, предоставляемой Чешской Республикой иностранцам, когда она воспользовалась доверчивостью своих соотечественников. Она бесплатно получила SIM-карты для иностранцев и создала на их имена несколько электронных удостоверений личности», — сообщила пресс-служба полиции.
Таким образом она подавала заявки на выплату пособий для малообеспеченных семей, которые должны были быть предназначены для лиц, предоставляющих жилье иностранцам. Денежные средства выплачивались на ее собственный счет или на счет ее отца, который, по данным полиции, не имел понятия о мошеннической деятельности.
«С помощью этой мошеннической схемы женщина злоупотребила государственной поддержкой и доверием отдельных лиц, что привело к незаконному обогащению за счет Чешской Республики», — добавила представитель полиции.