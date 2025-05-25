На мошенничестве с пособиями украинка в Чехии «заработала» 1,6 миллиона крон

Новости 420on 25 мая 2025 17:00 225

По данным полиции, 29-летняя женщина украинской национальности, проживающая в Злине, обогатилась более чем на 1,6 миллиона крон, решив злоупотребить системой чешских пособий для иностранцев. Под тяжестью доказательств она призналась, сообщили полицейские. Теперь ей грозит до восьми лет тюрьмы.