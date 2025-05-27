Столицу ждет транспортный коллапс. Реконструкция улицы Пльзенска в Праге 5 приведет к ее закрытию

Новости 420on 27 мая 2025 12:00 913

26 июня начнется капитальный ремонт части Пльзеньской улицы в Праге 5 — одной из самых оживленных транспортных артерий столицы. Работы продлятся до 29 августа и не обойдутся без ограничений движения. Чиновники предупреждают о транспортном коллапсе, поскольку раскопаны и другие важные магистрали на этой территории.