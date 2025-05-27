Столицу ждет транспортный коллапс. Реконструкция улицы Пльзенска в Праге 5 приведет к ее закрытию
27 мая 2025
12:00
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26 июня начнется капитальный ремонт части Пльзеньской улицы в Праге 5 — одной из самых оживленных транспортных артерий столицы. Работы продлятся до 29 августа и не обойдутся без ограничений движения. Чиновники предупреждают о транспортном коллапсе, поскольку раскопаны и другие важные магистрали на этой территории.
Цель мероприятия, которое будет проводиться Технической администрацией дорог, Пражской газовой компанией и Пражской водохозяйственной компанией, — модернизация ключевой дороги и инфраструктуры. Основой проекта является реконструкция газопровода, построенного несколько десятилетий назад, который уже на грани износа.
«Ремонт необходим из-за аварийного состояния газопровода», — заявил заместитель мэра Зденек Гржиб.
По его словам, состояние газопровода плохое, поэтому необходимо действовать быстро. «Работы должны начаться в этом году во время каникул, их нельзя откладывать по соображениям безопасности», — добавил он.
Староста Праги 5 Лукаш Герольд напомнил, что в настоящее время также закрыта улица Перуткова, то есть еще одна магистральная дорога и, возможно, объездная трасса Пльзеньской, а также ремонтируется улица Голечкова и реализуются некоторые другие проекты. Поэтому районная администрация предупреждала, что сейчас нельзя ремонтировать еще и Пльзеньскую улицу, и просила город отложить полный ремонт до окончания работ на других важных дорогах в Праге 5.
Техническая администрация дорог обещает провести массивную информационную кампанию, которая начнется в течение нескольких дней.
По словам заместителя председателя правления Pražská plynárenská Distribuce Андрея Прны, единственный способ решить ситуацию на Пльзеньской улице — полная реконструкция сетей. Он отметил, что технические специалисты постоянно сталкиваются там с рядом аварий.
По его словам, новые пластиковые трубы имеют срок службы несколько десятков лет. «Два, три, четыре следующих поколения нас там не увидят», — пообещал он общественности.
В этом году ремонт затронет 600 метров между улицами Картузская и Эрбенова. С 26 по 29 июня водители должны учитывать одностороннее закрытие Пльзеньской улицы в направлении Зличина, а именно на участке от здания «Смихов Гейт» до перекрестка с Картоузской улицей.
С 30 июня по 15 июля будет закрыта улица Картоузска на участке между Радлицкой и Пльзеньской. Для транспорта будет обозначен объезд по Радлицкой.
С 16 июля будет закрыта улица Пльзеньска для всего автомобильного и автобусного транспорта на участке между улицами Картоузска и Эрбенова. Объездной маршрут будет проходить по улицам Моцартова, Врхлицкого и Эрбенова.
Перебои в движении затронут и общественный транспорт. В выходные дни 28 и 29 июня транспортное предприятие приостановит движение трамваев на участке Андел — Сидлиште Ржепы. Пассажиров будут перевозить на автобусах.
С 30 июня по 11 июля трамваи не будут ходить у Ангела. В Коширже и Ржепы они будут следовать по улицам Надражни и Радлицка. С 12 июля до конца летних каникул движение трамваев будет без ограничений.
До 29 августа будут ограничены автобусные маршруты 123 и 191. Маршрут 167 будет доходить до Андела. Трамвайное сообщение на Пльзеньской будет усилено дополнительным маршрутом.
Техническая служба дорог приступит к ремонту поврежденных участков дорожного полотна, которые, по словам заместителя генерального директора Йозефа Рихтра, находятся в плохом состоянии. Работы должны быть завершены до последнего выходного дня перед началом учебного года, чтобы обеспечить беспроблемное возвращение пражан в город.
«Как и во время реконструкции Баррандовского моста, будет доступна служба эвакуации, чтобы в случае аварии или поломки она могла немедленно удалить автомобиль из зоны ограничения движения или на ближайшие объездные и разгрузочные маршруты», — добавил он.
Пражская газораспределительная компания продолжит работы на Пльзеньской улице в следующем году.
«Ремонт необходим из-за аварийного состояния газопровода», — заявил заместитель мэра Зденек Гржиб.
По его словам, состояние газопровода плохое, поэтому необходимо действовать быстро. «Работы должны начаться в этом году во время каникул, их нельзя откладывать по соображениям безопасности», — добавил он.
Староста Праги 5 Лукаш Герольд напомнил, что в настоящее время также закрыта улица Перуткова, то есть еще одна магистральная дорога и, возможно, объездная трасса Пльзеньской, а также ремонтируется улица Голечкова и реализуются некоторые другие проекты. Поэтому районная администрация предупреждала, что сейчас нельзя ремонтировать еще и Пльзеньскую улицу, и просила город отложить полный ремонт до окончания работ на других важных дорогах в Праге 5.
Техническая администрация дорог обещает провести массивную информационную кампанию, которая начнется в течение нескольких дней.
По словам заместителя председателя правления Pražská plynárenská Distribuce Андрея Прны, единственный способ решить ситуацию на Пльзеньской улице — полная реконструкция сетей. Он отметил, что технические специалисты постоянно сталкиваются там с рядом аварий.
По его словам, новые пластиковые трубы имеют срок службы несколько десятков лет. «Два, три, четыре следующих поколения нас там не увидят», — пообещал он общественности.
В этом году ремонт затронет 600 метров между улицами Картузская и Эрбенова. С 26 по 29 июня водители должны учитывать одностороннее закрытие Пльзеньской улицы в направлении Зличина, а именно на участке от здания «Смихов Гейт» до перекрестка с Картоузской улицей.
С 30 июня по 15 июля будет закрыта улица Картоузска на участке между Радлицкой и Пльзеньской. Для транспорта будет обозначен объезд по Радлицкой.
С 16 июля будет закрыта улица Пльзеньска для всего автомобильного и автобусного транспорта на участке между улицами Картоузска и Эрбенова. Объездной маршрут будет проходить по улицам Моцартова, Врхлицкого и Эрбенова.
Перебои в движении затронут и общественный транспорт. В выходные дни 28 и 29 июня транспортное предприятие приостановит движение трамваев на участке Андел — Сидлиште Ржепы. Пассажиров будут перевозить на автобусах.
С 30 июня по 11 июля трамваи не будут ходить у Ангела. В Коширже и Ржепы они будут следовать по улицам Надражни и Радлицка. С 12 июля до конца летних каникул движение трамваев будет без ограничений.
До 29 августа будут ограничены автобусные маршруты 123 и 191. Маршрут 167 будет доходить до Андела. Трамвайное сообщение на Пльзеньской будет усилено дополнительным маршрутом.
Техническая служба дорог приступит к ремонту поврежденных участков дорожного полотна, которые, по словам заместителя генерального директора Йозефа Рихтра, находятся в плохом состоянии. Работы должны быть завершены до последнего выходного дня перед началом учебного года, чтобы обеспечить беспроблемное возвращение пражан в город.
«Как и во время реконструкции Баррандовского моста, будет доступна служба эвакуации, чтобы в случае аварии или поломки она могла немедленно удалить автомобиль из зоны ограничения движения или на ближайшие объездные и разгрузочные маршруты», — добавил он.
Пражская газораспределительная компания продолжит работы на Пльзеньской улице в следующем году.