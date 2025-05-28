Станция метро Českomoravská в Праге может быть переименована в Aréna Libeň. Это вызывает бурные дискуссии

Новости 420on 28 мая 2025 12:00 67

С изменением согласны городской округ Прага 9, организация Ropid, которая отвечает за планирование транспорта в Праге, и, по словам представителя Ropid Филипа Драпала. За переименование проголосовала и топографическая комиссия пражского муниципалитета. Станция Českomoravská находится на линии метро B, ближе всего к O2 арене. С января этого года станция метро закрыта на реконструкцию. Ближайшая трамвайная остановка называется Arena Libeň jih.