Станция метро Českomoravská в Праге может быть переименована в Aréna Libeň. Это вызывает бурные дискуссии
28 мая 2025
12:00
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С изменением согласны городской округ Прага 9, организация Ropid, которая отвечает за планирование транспорта в Праге, и, по словам представителя Ropid Филипа Драпала. За переименование проголосовала и топографическая комиссия пражского муниципалитета. Станция Českomoravská находится на линии метро B, ближе всего к O2 арене. С января этого года станция метро закрыта на реконструкцию. Ближайшая трамвайная остановка называется Arena Libeň jih.
По словам Драпала, с предложением о переименовании станции выступил оператор O2 арены после того, как в январе она была закрыта на реконструкцию примерно на год. Согласно первоначальному проекту, она должна была называться Arena Praha. С этим согласился муниципалитет Праги 9. Замечаний не высказал и Ropid.
«В целом Ropid согласен с этим предложением и представил его на заседании комиссии по топографии 21 мая, которая рекомендовала дать станции новое название Aréna Libeň», — сказал Драпал. Он добавил, что вопрос о переименовании станции рассматривался и в 2018 году, но в итоге название Českomoravská было сохранено.
Предложение вызвало противоречивые реакции в социальных сетях. Против изменения названия была создана петиция. По мнению ее авторов, переименование является ненужным, сбивающим с толку и не уважающим исторические и топографические связи.
«Введение фирменных или рекламных названий в общественном транспорте мы считаем опасным прецедентом, который может привести к будущим попыткам продажи других названий станций частным компаниям», — говорится в тексте петиции.
Станция Českomoravská закрыта с 6 января этого года. Ее реконструкция обойдется в 926 миллионов крон. Станцию ждет замена эскалаторов, установка лифтов и обновление коммуникаций. Она также получит новый облик: существующую керамическую облицовку заменят стеклянные панели с пузырьками, созданные дизайнером Максимом Вельховским. Согласно первоначальным планам, реконструкция должна быть завершена в течение 11 месяцев, то есть еще в этом году.
Самое масштабное переименование станций метро произошло после ноября 1989 года, когда в феврале 1990 года было принято решение об изменении идеологических названий, оставшихся с коммунистической эпохи.
«В целом Ropid согласен с этим предложением и представил его на заседании комиссии по топографии 21 мая, которая рекомендовала дать станции новое название Aréna Libeň», — сказал Драпал. Он добавил, что вопрос о переименовании станции рассматривался и в 2018 году, но в итоге название Českomoravská было сохранено.
Предложение вызвало противоречивые реакции в социальных сетях. Против изменения названия была создана петиция. По мнению ее авторов, переименование является ненужным, сбивающим с толку и не уважающим исторические и топографические связи.
«Введение фирменных или рекламных названий в общественном транспорте мы считаем опасным прецедентом, который может привести к будущим попыткам продажи других названий станций частным компаниям», — говорится в тексте петиции.
Станция Českomoravská закрыта с 6 января этого года. Ее реконструкция обойдется в 926 миллионов крон. Станцию ждет замена эскалаторов, установка лифтов и обновление коммуникаций. Она также получит новый облик: существующую керамическую облицовку заменят стеклянные панели с пузырьками, созданные дизайнером Максимом Вельховским. Согласно первоначальным планам, реконструкция должна быть завершена в течение 11 месяцев, то есть еще в этом году.
Самое масштабное переименование станций метро произошло после ноября 1989 года, когда в феврале 1990 года было принято решение об изменении идеологических названий, оставшихся с коммунистической эпохи.