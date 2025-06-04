Мэрия Праги объявила тендер на 7 млрд крон на строительство транспортного терминала в Смихове
4 июня 2025
08:00
679
Пражская мэрия объявила тендер с предполагаемой стоимостью около 7,12 млрд крон без НДС на строительство транспортного терминала на вокзале Смихов. Здесь будут построены автобусный терминал над платформами вокзала, куда будут переведены автобусы из района На Книжецки, парковка P+R к западу от станции и проведена реконструкция улицы Nádražní. Кроме того, Железнодорожная администрация модернизирует вокзал и планирует реконструкцию и пристройку вокзального зала.
Терминал должен соединить в одном месте поезда, метро, городские и междугородние автобусы и трамваи. От улицы Nádražní будут вести подземные переходы к платформам. На втором уровне будет сама станция, которая будет находиться на том же уровне, что и сегодня, а над ней планируется перенести автобусный терминал с нынешнего вокзала На Книжецки. Под терминалом будет метро. Все уровни и виды транспорта будут связаны между собой.
Согласно недавнему заявлению заместителя мэра Зденка Гржиба, уже получено разрешение на строительство и оно должно начаться в следующем году. В то же время строители уже приступили к модернизации железнодорожной станции и путей за 5,1 миллиарда крон. Также планируется реконструкция здания вокзала, для чего в настоящее время разрабатывается проектная документация. В рамках этого проекта будет заменено нынешнее южное крыло на четырехэтажное новое здание с магазинами и ресторанами.
Смиховский вокзал был открыт в 1862 году как второй крупный вокзал в Праге. Нынешнее здание вокзала было построено в 50-х годах прошлого века, оригинальные здания не сохранились, в том числе из-за повреждений во время Второй мировой войны. Вокзал является одним из самых загруженных железнодорожных узлов в Праге наряду с Главным вокзалом, к которому он был подключен через десять лет после своего создания, и Масариковым вокзалом.
Согласно недавнему заявлению заместителя мэра Зденка Гржиба, уже получено разрешение на строительство и оно должно начаться в следующем году. В то же время строители уже приступили к модернизации железнодорожной станции и путей за 5,1 миллиарда крон. Также планируется реконструкция здания вокзала, для чего в настоящее время разрабатывается проектная документация. В рамках этого проекта будет заменено нынешнее южное крыло на четырехэтажное новое здание с магазинами и ресторанами.
Смиховский вокзал был открыт в 1862 году как второй крупный вокзал в Праге. Нынешнее здание вокзала было построено в 50-х годах прошлого века, оригинальные здания не сохранились, в том числе из-за повреждений во время Второй мировой войны. Вокзал является одним из самых загруженных железнодорожных узлов в Праге наряду с Главным вокзалом, к которому он был подключен через десять лет после своего создания, и Масариковым вокзалом.