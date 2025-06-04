Мэрия Праги объявила тендер на 7 млрд крон на строительство транспортного терминала в Смихове

Новости 420on 4 июня 2025 08:00 679

Пражская мэрия объявила тендер с предполагаемой стоимостью около 7,12 млрд крон без НДС на строительство транспортного терминала на вокзале Смихов. Здесь будут построены автобусный терминал над платформами вокзала, куда будут переведены автобусы из района На Книжецки, парковка P+R к западу от станции и проведена реконструкция улицы Nádražní. Кроме того, Железнодорожная администрация модернизирует вокзал и планирует реконструкцию и пристройку вокзального зала.