Мэр считает, что штраф для украинца, въехавшего на машине в дом на Пльзеньской площади, — это издевательство
4 июня 2025
19:30
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Мэр Роман Заржицкий (ANO) в среду подал жалобу в государственную прокуратуру с требованием расследовать выводы полиции по делу о дорожно-транспортном происшествии с участием 21-летнего украинца, который во время бешеной езды по площади Пльзеня не справился с управлением и врезался в дом. Иностранцу выписали штраф всего на 1 500 крон.
«Такое наказание — это издевательство. Я обратился в прокуратуру, чтобы она проверила, были ли соблюдены юридические условия для разрешения этого дела в порядке судебного запрета и не было ли в действиях водителя состава уголовного преступления», — сказал мэр.
Авария произошла в воскресенье, 18 мая, после 19:00 на площади Республики в самом центре Пльзеня. На записях камер видеонаблюдения, опубликованных сотрудниками полиции, видно, что водитель Audi не справился с управлением на левом повороте, выехал на тротуар и остановился у стены дома.
Потеряв контроль над автомобилем, водитель едва не столкнулся с группой людей. К счастью, никто не пострадал. Ущерб был оценен полицией в полмиллиона крон. Алкотест не выявил алкоголя, тест на наркотики также оказался отрицательным.
«Мужчина за рулем не отрегулировал скорость движения в соответствии со своими навыками вождения. Таким образом, он совершил правонарушение, нарушив Закон о дорожном движении», — заявила представитель полиции Михаэла Раиндлова. Она подтвердила, что полицейские уладили дело, наложив штраф в размере 1 500 крон, что является максимальной суммой, которая может быть наложена в рамках судебного разбирательства.
В этой связи мэр даже высказался по поводу того, что молодой водитель пытался дрифтовать. «По мне, наказание должно было быть гораздо более суровым», — отметил Заржицкий. «Я неоднократно говорил с послом Украины, президентом полиции, департаментом полиции и депутатом парламента о гонках молодых людей из Украины. Я писал премьер-министру, министру внутренних дел, но безрезультатно... Этот конкретный молодой человек — полный идиот, и я верю, что он понесет суровое наказание», — добавил мэр.