Мэр считает, что штраф для украинца, въехавшего на машине в дом на Пльзеньской площади, — это издевательство

Новости и статьи 4 июня 2025 19:30 1342

Мэр Роман Заржицкий (ANO) в среду подал жалобу в государственную прокуратуру с требованием расследовать выводы полиции по делу о дорожно-транспортном происшествии с участием 21-летнего украинца, который во время бешеной езды по площади Пльзеня не справился с управлением и врезался в дом. Иностранцу выписали штраф всего на 1 500 крон.