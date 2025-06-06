Европейская комиссия предложила продлить временную защиту украинцев до марта 2027 года
6 июня 2025
09:30
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Европейская комиссия (ЕК) предложила очередное продление временной защиты украинцев в Евросоюзе. Механизм должен действовать до 4 марта 2027 года, сообщила ЕК в своем заявлении в среду. Предложение еще должно быть одобрено странами-членами, что, вероятно, произойдет на июньском заседании министров внутренних дел в Люксембурге. Комиссия также занимается вопросом о том, что может произойти после окончания войны в Украине и как должен выглядеть процесс возвращения украинцев на родину.
«С 2022 года мы предоставляем защиту тем, кто спасается от российской агрессии против Украины, и будем продолжать это делать», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Вместе с Украиной мы готовим путь для того, чтобы люди могли вернуться и вновь построить свои дома, как только это будет безопасно», — добавила она.
По состоянию на март этого года, в Европейском союзе временную защиту получили почти 4,3 миллиона человек, вынужденных покинуть Украину, треть из которых — дети. Больше всего украинцев проживает в Польше, Германии и Чешской Республике.
В марте 2022 года, вскоре после нападения России на Украину, Европейский Союз активировал директиву о временной защите. Этот чрезвычайный механизм может быть использован в случае резкого наплыва беженцев. Таким образом, они могут получить статус защищенных лиц как можно быстрее и без бюрократических проволочек. Временная защита позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.
Механизм ЕС первоначально действовал в течение одного года; сначала он был продлен до марта 2024 года, затем до марта 2025 года, затем еще на один год, а теперь должен действовать до марта 2027 года.
По мнению исполнительной власти ЕС, очередное продление временной защиты обеспечит правовую определенность лицам, которые пользуются этим механизмом, а также государствам-членам. Оно также гарантирует, что во всей ЕС будут по-прежнему действовать одинаковые стандарты защиты. «В то же время это убедит перемещенных лиц из Украины в том, что обращение за международной защитой не является необходимым или обязательным», — говорится в заявлении ЕК.
Однако Комиссия также рекомендует государствам-членам в тесном сотрудничестве с украинскими властями подготовиться к скоординированному и плавному переходу от временной защиты. «Украина нуждается в возвращении своих граждан, чтобы восстановить страну», — заявила ЕК.
Европейская комиссия, среди прочего, рекомендует государствам-членам ЕС предоставить украинцам, находящимся в этих странах, возможность перехода к другому правовому статусу, такому как вид на жительство на основании работы, образования, научных исследований, семейных обстоятельств или статус долгосрочного резидента в стране.
Кроме того, государства должны подготовить путь для постепенного возвращения украинских беженцев в свою родную страну. Например, в тесном сотрудничестве с украинскими властями они должны ввести программы добровольного возвращения, которые затем позволят постепенно вернуться домой после окончания временной защиты.
Третьим рекомендациям является более полное информирование о доступных возможностях. В странах-членах ЕС должны быть созданы информационные центры, которые будут заниматься как интеграцией перемещенных лиц в принимающих обществах, так и их возвращением в Украину. Для поддержки стран-членов Комиссия также назначает специального посланника по вопросам украинцев в ЕС. Последней рекомендацией является более тесная координация и обмен информацией между странами ЕС и Украиной.
По состоянию на март этого года, в Европейском союзе временную защиту получили почти 4,3 миллиона человек, вынужденных покинуть Украину, треть из которых — дети. Больше всего украинцев проживает в Польше, Германии и Чешской Республике.
В марте 2022 года, вскоре после нападения России на Украину, Европейский Союз активировал директиву о временной защите. Этот чрезвычайный механизм может быть использован в случае резкого наплыва беженцев. Таким образом, они могут получить статус защищенных лиц как можно быстрее и без бюрократических проволочек. Временная защита позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.
Механизм ЕС первоначально действовал в течение одного года; сначала он был продлен до марта 2024 года, затем до марта 2025 года, затем еще на один год, а теперь должен действовать до марта 2027 года.
По мнению исполнительной власти ЕС, очередное продление временной защиты обеспечит правовую определенность лицам, которые пользуются этим механизмом, а также государствам-членам. Оно также гарантирует, что во всей ЕС будут по-прежнему действовать одинаковые стандарты защиты. «В то же время это убедит перемещенных лиц из Украины в том, что обращение за международной защитой не является необходимым или обязательным», — говорится в заявлении ЕК.
Однако Комиссия также рекомендует государствам-членам в тесном сотрудничестве с украинскими властями подготовиться к скоординированному и плавному переходу от временной защиты. «Украина нуждается в возвращении своих граждан, чтобы восстановить страну», — заявила ЕК.
Европейская комиссия, среди прочего, рекомендует государствам-членам ЕС предоставить украинцам, находящимся в этих странах, возможность перехода к другому правовому статусу, такому как вид на жительство на основании работы, образования, научных исследований, семейных обстоятельств или статус долгосрочного резидента в стране.
Кроме того, государства должны подготовить путь для постепенного возвращения украинских беженцев в свою родную страну. Например, в тесном сотрудничестве с украинскими властями они должны ввести программы добровольного возвращения, которые затем позволят постепенно вернуться домой после окончания временной защиты.
Третьим рекомендациям является более полное информирование о доступных возможностях. В странах-членах ЕС должны быть созданы информационные центры, которые будут заниматься как интеграцией перемещенных лиц в принимающих обществах, так и их возвращением в Украину. Для поддержки стран-членов Комиссия также назначает специального посланника по вопросам украинцев в ЕС. Последней рекомендацией является более тесная координация и обмен информацией между странами ЕС и Украиной.