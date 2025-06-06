Европейская комиссия предложила продлить временную защиту украинцев до марта 2027 года

Новости 420on 6 июня 2025 09:30 919

Европейская комиссия (ЕК) предложила очередное продление временной защиты украинцев в Евросоюзе. Механизм должен действовать до 4 марта 2027 года, сообщила ЕК в своем заявлении в среду. Предложение еще должно быть одобрено странами-членами, что, вероятно, произойдет на июньском заседании министров внутренних дел в Люксембурге. Комиссия также занимается вопросом о том, что может произойти после окончания войны в Украине и как должен выглядеть процесс возвращения украинцев на родину.