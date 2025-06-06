Полицейские проверяли дальнобойщиков на автомагистралях у Брно. За пару часов выписали 30 штрафов

Новости и статьи 6 июня 2025 21:00 488

Во время проверки на трассах D1 и D2 под Брно полицейские дали неудовлетворительную оценку водителям грузовиков. За несколько часов было зафиксировано почти 30 правонарушений. Большинство касалось обгона в местах, где это запрещено. Медленный обгон на сотни метров значительно затрудняет движение транспорта.