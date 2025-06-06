Полицейские проверяли дальнобойщиков на автомагистралях у Брно. За пару часов выписали 30 штрафов
6 июня 2025
21:00
488
Во время проверки на трассах D1 и D2 под Брно полицейские дали неудовлетворительную оценку водителям грузовиков. За несколько часов было зафиксировано почти 30 правонарушений. Большинство касалось обгона в местах, где это запрещено. Медленный обгон на сотни метров значительно затрудняет движение транспорта.
Автомагистрали вокруг Брно входят в число мест, где грузовикам нельзя обгонять. Но, как показала акция на прошлой неделе, многие водители не обращают внимания на знаки.
«Во время акции патрули выявили почти три десятка нарушений правил дорожного движения. В 12 случаях водители грузовиков совершали незаконный обгон. Кроме того, были выявлены такие правонарушения, как неправильное движение по полосам, пользование мобильным телефоном за рулем и плохая техническая исправность автомобилей. В одном случае водитель был пойман на злоупотреблении аварийной полосой», — рассказал пресс-секретарь полиции Петр Вала.
В ходе проверок также был выявлен один пьяный водитель.
«Полицейские изъяли у него удостоверение на месте и назначили залог в размере 20 000 крон. Теперь этому иностранцу грозит штраф в размере до 25 000 крон в рамках административного разбирательства, запрет на вождение на срок до 18 месяцев и прибавление к водительскому удостоверению шести штрафных баллов», — добавил Вала.
«Во время акции патрули выявили почти три десятка нарушений правил дорожного движения. В 12 случаях водители грузовиков совершали незаконный обгон. Кроме того, были выявлены такие правонарушения, как неправильное движение по полосам, пользование мобильным телефоном за рулем и плохая техническая исправность автомобилей. В одном случае водитель был пойман на злоупотреблении аварийной полосой», — рассказал пресс-секретарь полиции Петр Вала.
В ходе проверок также был выявлен один пьяный водитель.
«Полицейские изъяли у него удостоверение на месте и назначили залог в размере 20 000 крон. Теперь этому иностранцу грозит штраф в размере до 25 000 крон в рамках административного разбирательства, запрет на вождение на срок до 18 месяцев и прибавление к водительскому удостоверению шести штрафных баллов», — добавил Вала.