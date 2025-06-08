В кемпинге в Чехии произошла стрельба. Владелец поссорился с группой украинцев
8 июня 2025
15:00
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В связи с сообщением о стрельбе в воскресенье утром полиция выехала в кемпинг в Новой Рабине у плотины Слапы. Предупредительные выстрелы в воздух произвел владелец кемпинга, у которого был конфликт с группой иностранцев. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Среднечешского края Михаэла Рихтерова.
В полицию позвонил владелец кемпинга, который, по словам пресс-секретаря, дважды выстрелил в воздух из газового пистолета, не целясь ни в кого, и никто не был ранен.
Причиной стрельбы стал обострившийся конфликт с группой иностранцев. По информации Aktu.cz, речь идет об украинцах.
Полицейские проверили ситуацию на месте, часть людей в течение утра покинула лагерь. На фото было видно, что две из уезжающих машин имеют украинские номерные знаки.
Дальнейшее развитие дела и возможная правовая квалификация будут определены по результатам расследования, сообщил представитель полиции.
Причиной стрельбы стал обострившийся конфликт с группой иностранцев. По информации Aktu.cz, речь идет об украинцах.
Полицейские проверили ситуацию на месте, часть людей в течение утра покинула лагерь. На фото было видно, что две из уезжающих машин имеют украинские номерные знаки.
Дальнейшее развитие дела и возможная правовая квалификация будут определены по результатам расследования, сообщил представитель полиции.