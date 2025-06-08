В кемпинге в Чехии произошла стрельба. Владелец поссорился с группой украинцев

Новости 420on 8 июня 2025 15:00 2646

В связи с сообщением о стрельбе в воскресенье утром полиция выехала в кемпинг в Новой Рабине у плотины Слапы. Предупредительные выстрелы в воздух произвел владелец кемпинга, у которого был конфликт с группой иностранцев. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Среднечешского края Михаэла Рихтерова.