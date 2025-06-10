Бывший директор пражской больницы Мотол останется под стражей, ему грозит 12 лет лишения свободы

Новости 420on 10 июня 2025 10:30 997

Бывший директор мотольской больницы Милослав Людвик остается под стражей. Сегодня суд отклонил его ходатайство об освобождении. Об этом журналистам сообщили после закрытого заседания прокурор Зденка Павласкова и адвокат Людвика Симона Кадлецова. Людвик находится в следственном изоляторе с конца февраля.