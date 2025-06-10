Бывший директор пражской больницы Мотол останется под стражей, ему грозит 12 лет лишения свободы
10 июня 2025
10:30
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Бывший директор мотольской больницы Милослав Людвик остается под стражей. Сегодня суд отклонил его ходатайство об освобождении. Об этом журналистам сообщили после закрытого заседания прокурор Зденка Павласкова и адвокат Людвика Симона Кадлецова. Людвик находится в следственном изоляторе с конца февраля.
По версии следствия, он принимал взятки, нанес ущерб финансовым интересам ЕС, совершил мошенничество с субсидиями и пытался легализовать незаконно полученные деньги. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Министр здравоохранения отстранил его от должности после полицейского рейда.
«Обвиняемый был оставлен под стражей в связи с риском побега. Однако в связи с так называемым превентивным содержанием под стражей — он мог бы продолжить преступную деятельность — суд пришел к выводу, что такой риск отсутствует. Я подала жалобу на это решение», — сообщила государственный прокурор. «Защита подала жалобу на оставление обвиняемого под стражей», — добавила она. Жалобы будут рассматриваться Пражским городским судом.
Защита не добилась успеха с предложением заменить содержание под стражей другими мерами. «Мы предложили суду все гарантии — электронный браслет, залог, поручительство нескольких надежных лиц как из числа членов семьи, так и извне, письменное обязательство и запрет на выезд из страны в виде изъятия паспорта», — перечислила адвокат. На заседании присутствовала также жена Людвика.
Следующее ходатайство об освобождении адвокаты Людвика могут подать через 30 дней после вступления в силу последнего решения. Кроме того, суд обязан пересматривать основания для содержания под стражей каждые три месяца.
Людвика на сегодняшнее заседание в окружной суд Праги 5 доставила охрана тюремной службы. «Ничего особенного», — ответил он по прибытии на вопрос журналистов, как он переносит содержание под стражей.
«Находиться в заключении — это не сказка. Он переносит это адекватно ситуации, я бы сказала», — добавила затем о своем клиенте Кадлецова. По ее словам, он пока не давал показаний по делу, а государственный прокурор еще не приняла решение по его жалобе на обвинение.
Криминалисты утверждают, что Людвик и его бывший заместитель Павел Будинский брали взятки от различных поставщиков больницы, будь то строительные подряды, уборка или ремесленные работы. Передача части денег якобы была заранее оговоренным условием для действия соответствующих договоров.
В феврале суд отправил Людвика в СИЗО по ходатайству прокурора, признав в его действиях все три основания для заключения под стражу — возможное продолжение преступной деятельности, уклонение от правосудия и влияние на свидетелей. Людвик обжаловал свое заключение под стражу в Конституционном суде. Он утверждает, что судебная система нарушила его право на справедливое судебное разбирательство, поскольку, по его мнению, мотивировка решения о заключении под стражу является совершенно неопределенной и не соответствует основным требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным кодексом. Конституционный суд пока не принял решение по жалобе.
Национальный центр полиции по борьбе с организованной преступностью преследует 18 человек по делу Motol. Поскольку дело о заказах для мотольской больницы касается также субсидий Европейского Союза, оно находится под надзором Европейской прокуратуры. Полиция пока что изъяла у обвиняемых имущество на общую сумму более 100 миллионов крон. Людвиг безуспешно подал жалобу на арест имущества.
Наряду с Людвигом в следственном изоляторе оказались также Будинский, влиятельный адвокат Мирослав Янста и предприниматели Михаил Попович и Петр Кисучан, который сейчас находится на свободе. Просьба Янсты об освобождении из-под стражи была отклонена судом в прошлом неделе.
«Обвиняемый был оставлен под стражей в связи с риском побега. Однако в связи с так называемым превентивным содержанием под стражей — он мог бы продолжить преступную деятельность — суд пришел к выводу, что такой риск отсутствует. Я подала жалобу на это решение», — сообщила государственный прокурор. «Защита подала жалобу на оставление обвиняемого под стражей», — добавила она. Жалобы будут рассматриваться Пражским городским судом.
Защита не добилась успеха с предложением заменить содержание под стражей другими мерами. «Мы предложили суду все гарантии — электронный браслет, залог, поручительство нескольких надежных лиц как из числа членов семьи, так и извне, письменное обязательство и запрет на выезд из страны в виде изъятия паспорта», — перечислила адвокат. На заседании присутствовала также жена Людвика.
Следующее ходатайство об освобождении адвокаты Людвика могут подать через 30 дней после вступления в силу последнего решения. Кроме того, суд обязан пересматривать основания для содержания под стражей каждые три месяца.
Людвика на сегодняшнее заседание в окружной суд Праги 5 доставила охрана тюремной службы. «Ничего особенного», — ответил он по прибытии на вопрос журналистов, как он переносит содержание под стражей.
«Находиться в заключении — это не сказка. Он переносит это адекватно ситуации, я бы сказала», — добавила затем о своем клиенте Кадлецова. По ее словам, он пока не давал показаний по делу, а государственный прокурор еще не приняла решение по его жалобе на обвинение.
Криминалисты утверждают, что Людвик и его бывший заместитель Павел Будинский брали взятки от различных поставщиков больницы, будь то строительные подряды, уборка или ремесленные работы. Передача части денег якобы была заранее оговоренным условием для действия соответствующих договоров.
В феврале суд отправил Людвика в СИЗО по ходатайству прокурора, признав в его действиях все три основания для заключения под стражу — возможное продолжение преступной деятельности, уклонение от правосудия и влияние на свидетелей. Людвик обжаловал свое заключение под стражу в Конституционном суде. Он утверждает, что судебная система нарушила его право на справедливое судебное разбирательство, поскольку, по его мнению, мотивировка решения о заключении под стражу является совершенно неопределенной и не соответствует основным требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным кодексом. Конституционный суд пока не принял решение по жалобе.
Национальный центр полиции по борьбе с организованной преступностью преследует 18 человек по делу Motol. Поскольку дело о заказах для мотольской больницы касается также субсидий Европейского Союза, оно находится под надзором Европейской прокуратуры. Полиция пока что изъяла у обвиняемых имущество на общую сумму более 100 миллионов крон. Людвиг безуспешно подал жалобу на арест имущества.
Наряду с Людвигом в следственном изоляторе оказались также Будинский, влиятельный адвокат Мирослав Янста и предприниматели Михаил Попович и Петр Кисучан, который сейчас находится на свободе. Просьба Янсты об освобождении из-под стражи была отклонена судом в прошлом неделе.