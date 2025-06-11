У украинского дезертира, который в Амстердаме ранил ножом пятерых человек, мать живет в Чехии. Сам он мечтал о тюрьме на Западе

Новости 420on 11 июня 2025 09:30 882

Тридцатилетний украинец Роман Д., который 27 марта на площади в Амстердаме ранил ножом пятерых человек, является дезертиром, сообщила нидерландская общественная вещательная организация NOS. По словам его соратников, он мечтал попасть в тюрьму в Западной Европе, хотя неясно, было ли это действительно мотивом его поступка.