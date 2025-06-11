У украинского дезертира, который в Амстердаме ранил ножом пятерых человек, мать живет в Чехии. Сам он мечтал о тюрьме на Западе
11 июня 2025
09:30
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Тридцатилетний украинец Роман Д., который 27 марта на площади в Амстердаме ранил ножом пятерых человек, является дезертиром, сообщила нидерландская общественная вещательная организация NOS. По словам его соратников, он мечтал попасть в тюрьму в Западной Европе, хотя неясно, было ли это действительно мотивом его поступка.
По информации, опубликованной нидерландскими СМИ, Роман Д. сбежал из Украины, когда ему дали короткий отпуск. Он сообщил командованию, что хочет навестить мать, которая после начала российского вторжения бежала в Чехию. Однако его мать утверждает, что он так и не приехал к ней и что она с ним не разговаривала с самого начала вторжения.
От голландской полиции она узнала, что ее сын направился прямо туда. Но почему он решил напасть на случайных прохожих, она не знает и не может объяснить. «В школе у него все было хорошо, у него не было плохих друзей», — сказала мать Романа.
Однако бывшие соратники Романа утверждают, что, возможно, знают причину, по которой он совершил нападение, за которое теперь ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с террористическим мотивом. Нидерландским журналистам они рассказали, что он мечтал о том, чтобы его посадили в Западной Европе.
«Он часто говорил, что хочет убить кого-нибудь в Норвегии, чтобы попасть там в тюрьму и о нем заботились до конца жизни. Он изучал законы разных стран, чтобы узнать, как можно получить пожизненное заключение. В течение длительного времени он демонстрировал признаки того, что с его психическим состоянием что-то не в порядке», — рассказал бывший командир Романа Юрий Милиота.
Роман Д. последний раз разговаривал со своим командиром в феврале, когда сообщил ему, что находится в Польше и в Украину не вернется. Его разговоры о том, что он хочет сесть в тюрьму в Западной Европе, в то время его соратники не воспринимали всерьез. «Я пойду в тюрьму в Европе. Там хорошее питание и комфортные условия. Не нужно ничего делать», — говорил он нам. Я думал, что он шутит. Мы смеялись над этим», — рассказал заместитель командира Виктор Быстрик.
Но после нападения Романа на площади в Амстердаме их взгляд на вещи изменился. «Когда я впервые услышал, что Роман сделал в Амстердаме, я подумал: «Он осуществил свою идиотскую мечту», — сказал он.
Поддельные документы друзей
После нападения полиции было сложно установить личность Романа, поскольку у него были с собой разные документы. Нидерландские СМИ теперь сообщают, что это были поддельные документы пяти его соратников, которых затем допросили голландцы. «Похоже, он считал себя шпионом. Он думал, что хорошо иметь при себе поддельные документы», — сказал командир.
Поскольку он родился в Сартане в Донецкой области, которая сейчас оккупирована русскими, нидерландские власти работают и с версией, что нападение на Романа было частью российской операции. Европейские спецслужбы давно предупреждают, что Россия организует диверсии, пытаясь дестабилизировать западное общество.
Однако бывшие соратники Романа скептически относятся к этой теории. В конце концов, он много лет сражался вместе с ними против россиян, и они не могут представить, что он вдруг начал сотрудничать с ними. Нидерландские следователи, однако, пока не исключают такой сценарий.
Профессиональный солдат и провокатор
Интересна информация о том, что Роман Д. является профессиональным солдатом, а не призывником, которого мобилизация привела в армию против его воли. Уже в 2019 году он был зачислен в артиллерию 503-го батальона украинской армии. Позже он участвовал в обороне Вуглерада и боях в окрестностях Херсона. В 2023 году Роман получил тяжелый черепно-мозговой травму в результате взрыва гранаты.
Впоследствии он был переведен на административную должность в 15-й отдельный полк. Его коллеги по службе описывают его как замкнутого, провокационного и изменчивого человека, который постоянно менял мнения и всегда хотел спорить.
Один из солдат утверждает, что его увлекали Илон Маск и биткойн. По словам другого, он интересовался радикальным исламом. «Он читал Коран и много говорил об Аллахе. Но это просто Роман. Он быстро увлекается», — сказал один из сослуживцев.
От голландской полиции она узнала, что ее сын направился прямо туда. Но почему он решил напасть на случайных прохожих, она не знает и не может объяснить. «В школе у него все было хорошо, у него не было плохих друзей», — сказала мать Романа.
Однако бывшие соратники Романа утверждают, что, возможно, знают причину, по которой он совершил нападение, за которое теперь ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с террористическим мотивом. Нидерландским журналистам они рассказали, что он мечтал о том, чтобы его посадили в Западной Европе.
«Он часто говорил, что хочет убить кого-нибудь в Норвегии, чтобы попасть там в тюрьму и о нем заботились до конца жизни. Он изучал законы разных стран, чтобы узнать, как можно получить пожизненное заключение. В течение длительного времени он демонстрировал признаки того, что с его психическим состоянием что-то не в порядке», — рассказал бывший командир Романа Юрий Милиота.
Роман Д. последний раз разговаривал со своим командиром в феврале, когда сообщил ему, что находится в Польше и в Украину не вернется. Его разговоры о том, что он хочет сесть в тюрьму в Западной Европе, в то время его соратники не воспринимали всерьез. «Я пойду в тюрьму в Европе. Там хорошее питание и комфортные условия. Не нужно ничего делать», — говорил он нам. Я думал, что он шутит. Мы смеялись над этим», — рассказал заместитель командира Виктор Быстрик.
Но после нападения Романа на площади в Амстердаме их взгляд на вещи изменился. «Когда я впервые услышал, что Роман сделал в Амстердаме, я подумал: «Он осуществил свою идиотскую мечту», — сказал он.
Поддельные документы друзей
После нападения полиции было сложно установить личность Романа, поскольку у него были с собой разные документы. Нидерландские СМИ теперь сообщают, что это были поддельные документы пяти его соратников, которых затем допросили голландцы. «Похоже, он считал себя шпионом. Он думал, что хорошо иметь при себе поддельные документы», — сказал командир.
Поскольку он родился в Сартане в Донецкой области, которая сейчас оккупирована русскими, нидерландские власти работают и с версией, что нападение на Романа было частью российской операции. Европейские спецслужбы давно предупреждают, что Россия организует диверсии, пытаясь дестабилизировать западное общество.
Однако бывшие соратники Романа скептически относятся к этой теории. В конце концов, он много лет сражался вместе с ними против россиян, и они не могут представить, что он вдруг начал сотрудничать с ними. Нидерландские следователи, однако, пока не исключают такой сценарий.
Профессиональный солдат и провокатор
Интересна информация о том, что Роман Д. является профессиональным солдатом, а не призывником, которого мобилизация привела в армию против его воли. Уже в 2019 году он был зачислен в артиллерию 503-го батальона украинской армии. Позже он участвовал в обороне Вуглерада и боях в окрестностях Херсона. В 2023 году Роман получил тяжелый черепно-мозговой травму в результате взрыва гранаты.
Впоследствии он был переведен на административную должность в 15-й отдельный полк. Его коллеги по службе описывают его как замкнутого, провокационного и изменчивого человека, который постоянно менял мнения и всегда хотел спорить.
Один из солдат утверждает, что его увлекали Илон Маск и биткойн. По словам другого, он интересовался радикальным исламом. «Он читал Коран и много говорил об Аллахе. Но это просто Роман. Он быстро увлекается», — сказал один из сослуживцев.