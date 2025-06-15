Следующий участок Пражской кольцевой дороги, скорее всего, будет проходить в тоннеле

Новости и статьи 15 июня 2025 13:00 531

В то время как строится участок между Модлетице и Беховице, все указывает на то, что между Саталице и Бржезнивесом в северной части города автомобили будут в основном ездить под землей. Намерение министра транспорта еще должно быть одобрено правительством.