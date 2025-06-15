Следующий участок Пражской кольцевой дороги, скорее всего, будет проходить в тоннеле
15 июня 2025
13:00
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В то время как строится участок между Модлетице и Беховице, все указывает на то, что между Саталице и Бржезнивесом в северной части города автомобили будут в основном ездить под землей. Намерение министра транспорта еще должно быть одобрено правительством.
Это один из крупнейших проектов в сфере транспорта в Праге и всей Чехии, который тянется десятилетиями. Праге по-прежнему не хватает завершенной объездной автомагистрали. Пока что последние три участка между D1 и Сливенцем были введены в эксплуатацию в сентябре 2010 года. Сейчас ведутся работы на сегменте от D1 до Беховице, а также намечается проект следующего отрезка между Саталице и Бржезнивесом, обозначенного как 520.
Участок 520 Саталице — Бржезнивес
«После переговоров с муниципалитетами мы понимаем, что единственным приемлемым вариантом решения является тот, который предусматривает большую длину тоннелей», — говорит министр транспорта.
Он представит документы для окончательного решения правительству в конце июня — начале июля, и только после этого станет окончательно ясно, будет ли дорога вокруг Саталице проходить частично в тоннелях.
Управление автомобильных дорог и автомагистралей (ŘSD) пока рассчитывает на оба варианта, то есть на тоннельный и заглубленный. «Оба решения были ранее одобрены Министерством окружающей среды в рамках оценки воздействия на окружающую среду EIA», — сообщает глава ŘSD.
«Одновременно уже ведутся геотехнические исследования, чтобы мы имели основания для подготовки проектной документации. Ее подготовка начнется сразу, как только мы узнаем, какой вариант выбрало правительство», — уточняет он.
Участок 518 и 519 Бржезиневес — Сухдол
Помимо описанного сегмента 520, для завершения кольцевой дороги на севере столицы останутся только части 518 и 519, которые соединят Бржезиневес с Сухдолом. Здесь трасса также будет проходить в основном в тоннелях.
«Эти два сооружения имеют общую историю развития, и с прошлого года мы получили положительное заключение EIA, а также уже завершили базовую концепцию всего маршрута», — описывает глава ŘSD. Однако каждый километр всего маршрута — это результат сложных переговоров. «Мы уже провели несколько раундов переговоров с представителями столицы, городских районов и затронутых муниципалитетов», — поясняет он.
Однако мэры затронутых муниципалитетов не очень-то рады подготовке проекта.
«Ничего не подготовлено. Мы узнаем, что у нас будут сносить дома, а ŘSD не готова рассматривать различные варианты проекта и не знает, как проложить автомагистраль через застроенную территорию. Например, недавно мы узнали, что у нас отменят общественный сад и построят там вентиляционный выпуск из туннеля. Они говорят, что это будет только для противопожарной вентиляции, но, возможно, и для обычной», — критикует мэр района Прага-Сухдол.
Впрочем, глава ŘSD утверждает, что они стараются пойти навстречу всем мэриям. «Мы уже включили многие требования в базовую концепцию, чтобы подготовить документы для разграничения земель. И мы пожелали бы начать выкуп земельных участков уже осенью», — объясняет он.
К концу этого года он хотел бы иметь концепцию проектной документации, чтобы уже в следующем году проектировщики могли приступить к подготовке документов для получения разрешения на строительство.
Участок 511 от D1 до Беховице
Интенсивные приготовления к самому строительству участка автомагистрали в настоящее время ведутся у Беховице. «На строительстве Пражского кольцевой дороги между D1 и Беховице мы работаем над снятием верхнего слоя почвы и подготовительными земляными работами. Одновременно мы переносим инженерные сети и закладываем мосты», — сообщает представитель строительной компании.
«Вывоз грунта в настоящее время является самой большой проблемой, которую мы решаем с затронутыми населенными пунктами и городскими районами. Мы хотим, чтобы это было сделано в течение летних каникул, чтобы не создавать неудобств для школ и детских садов в окрестностях», — уточняет глава ŘSD.
Он рассчитывает на завершение всего кольцевого шоссе в период между 2031 и 2032 годами. «Но сначала мы должны получить разрешение на строительство оставшихся участков», — напоминает он.
Участок 520 Саталице — Бржезнивес
«После переговоров с муниципалитетами мы понимаем, что единственным приемлемым вариантом решения является тот, который предусматривает большую длину тоннелей», — говорит министр транспорта.
Он представит документы для окончательного решения правительству в конце июня — начале июля, и только после этого станет окончательно ясно, будет ли дорога вокруг Саталице проходить частично в тоннелях.
Управление автомобильных дорог и автомагистралей (ŘSD) пока рассчитывает на оба варианта, то есть на тоннельный и заглубленный. «Оба решения были ранее одобрены Министерством окружающей среды в рамках оценки воздействия на окружающую среду EIA», — сообщает глава ŘSD.
«Одновременно уже ведутся геотехнические исследования, чтобы мы имели основания для подготовки проектной документации. Ее подготовка начнется сразу, как только мы узнаем, какой вариант выбрало правительство», — уточняет он.
Участок 518 и 519 Бржезиневес — Сухдол
Помимо описанного сегмента 520, для завершения кольцевой дороги на севере столицы останутся только части 518 и 519, которые соединят Бржезиневес с Сухдолом. Здесь трасса также будет проходить в основном в тоннелях.
«Эти два сооружения имеют общую историю развития, и с прошлого года мы получили положительное заключение EIA, а также уже завершили базовую концепцию всего маршрута», — описывает глава ŘSD. Однако каждый километр всего маршрута — это результат сложных переговоров. «Мы уже провели несколько раундов переговоров с представителями столицы, городских районов и затронутых муниципалитетов», — поясняет он.
Однако мэры затронутых муниципалитетов не очень-то рады подготовке проекта.
«Ничего не подготовлено. Мы узнаем, что у нас будут сносить дома, а ŘSD не готова рассматривать различные варианты проекта и не знает, как проложить автомагистраль через застроенную территорию. Например, недавно мы узнали, что у нас отменят общественный сад и построят там вентиляционный выпуск из туннеля. Они говорят, что это будет только для противопожарной вентиляции, но, возможно, и для обычной», — критикует мэр района Прага-Сухдол.
Впрочем, глава ŘSD утверждает, что они стараются пойти навстречу всем мэриям. «Мы уже включили многие требования в базовую концепцию, чтобы подготовить документы для разграничения земель. И мы пожелали бы начать выкуп земельных участков уже осенью», — объясняет он.
К концу этого года он хотел бы иметь концепцию проектной документации, чтобы уже в следующем году проектировщики могли приступить к подготовке документов для получения разрешения на строительство.
Участок 511 от D1 до Беховице
Интенсивные приготовления к самому строительству участка автомагистрали в настоящее время ведутся у Беховице. «На строительстве Пражского кольцевой дороги между D1 и Беховице мы работаем над снятием верхнего слоя почвы и подготовительными земляными работами. Одновременно мы переносим инженерные сети и закладываем мосты», — сообщает представитель строительной компании.
«Вывоз грунта в настоящее время является самой большой проблемой, которую мы решаем с затронутыми населенными пунктами и городскими районами. Мы хотим, чтобы это было сделано в течение летних каникул, чтобы не создавать неудобств для школ и детских садов в окрестностях», — уточняет глава ŘSD.
Он рассчитывает на завершение всего кольцевого шоссе в период между 2031 и 2032 годами. «Но сначала мы должны получить разрешение на строительство оставшихся участков», — напоминает он.
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