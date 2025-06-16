Penta Hospitals откроет к 2026 году новую поликлинику в Праге

Новости 420on 16 июня 2025 10:30 523

Медицинская группа Penta Hospitals CZ планирует построить в центре Праги новую поликлинику с амбулаторным лечением. Она должна появиться к 2026 году в районе Флоренц. Кроме того, компания планирует расширить спектр других услуг: в прошлом году, например, она начала строительство психиатрического корпуса в больнице Остров и готовится к расширению хирургической клиники.