Penta Hospitals откроет к 2026 году новую поликлинику в Праге
16 июня 2025
10:30
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Медицинская группа Penta Hospitals CZ планирует построить в центре Праги новую поликлинику с амбулаторным лечением. Она должна появиться к 2026 году в районе Флоренц. Кроме того, компания планирует расширить спектр других услуг: в прошлом году, например, она начала строительство психиатрического корпуса в больнице Остров и готовится к расширению хирургической клиники.
Об этом сообщили представители Penta Hospitals CZ на сегодняшней пресс-конференции. В прошлом году группа увеличила свой оборот на 1,5 миллиарда до рекордных 7,56 миллиарда крон. В этом году она ожидает оборот более 11 миллиардов крон.
«Для новой клиники Penta Hospitals мы предоставили здание Bastion, расположенное прямо у метро Florenc. Мы приобрели его в 2023 году, модернизировали, инвестировали в дизайн фасада и зеленые террасы и сертифицировали его по стандарту BREEAM Outstanding», — сказал менеджер Penta Real Estate Давид Хлумецкий.
Он напомнил, что группа планирует дальнейшее развитие всего района. «В международном архитектурном конкурсе мы уже выбираем лучшие проекты четырех новых кварталов в непосредственной близости от Bastion, которые соединят Карлин с центром города», — сказал Хлумецкий.
Новый павильон психиатрии
Проект является частью дальнейших инвестиционных планов по расширению услуг. В прошлом году Penta Hospitals CZ инвестировала почти полмиллиарда крон в развитие своих объектов и услуг. Например, она вышла на три новых сегмента, такие как однодневная хирургия, амбулаторная помощь и здоровье сотрудников. В Острове в Карловарском крае она также начала строительство нового психиатрического павильона с большей вместимостью стоимостью более 250 миллиона крон. Группа также приобрела хирургическую клинику Dr. Pírka, рядом с которой к 2026 году планируется построить примыкающий павильон с двумя залами и 40 койками.
В апреле этого года холдинг также приобрел 17 домов престарелых и домов с особым режимом, управляемых компанией SeneCura, с более чем 2 200 койками.
Группа Penta Hospitals CZ входит в крупнейший в Центральной Европе медицинский холдинг Penta Hospitals International. В Чешской Республике она управляет 11 больницами, например, в Соколове, Врхлаби и Руднице-над-Лабем, домами с особым режимом Alzheimer Home, домами престарелых, десятками амбулаторий различного типа и поставщиками услуг по уходу на дому. В настоящее время в группе работает почти 6 500 человек.
Помимо группы Penta Hospitals, инвестиционная группа Penta также включает в себя сеть аптек Dr.Max, банки и девелоперские проекты. Согласно апрельскому пресс-релизу, в прошлом году ее чистая прибыль выросла на полмиллиарда до 12,1 миллиарда крон.
«Для новой клиники Penta Hospitals мы предоставили здание Bastion, расположенное прямо у метро Florenc. Мы приобрели его в 2023 году, модернизировали, инвестировали в дизайн фасада и зеленые террасы и сертифицировали его по стандарту BREEAM Outstanding», — сказал менеджер Penta Real Estate Давид Хлумецкий.
Он напомнил, что группа планирует дальнейшее развитие всего района. «В международном архитектурном конкурсе мы уже выбираем лучшие проекты четырех новых кварталов в непосредственной близости от Bastion, которые соединят Карлин с центром города», — сказал Хлумецкий.
Новый павильон психиатрии
Проект является частью дальнейших инвестиционных планов по расширению услуг. В прошлом году Penta Hospitals CZ инвестировала почти полмиллиарда крон в развитие своих объектов и услуг. Например, она вышла на три новых сегмента, такие как однодневная хирургия, амбулаторная помощь и здоровье сотрудников. В Острове в Карловарском крае она также начала строительство нового психиатрического павильона с большей вместимостью стоимостью более 250 миллиона крон. Группа также приобрела хирургическую клинику Dr. Pírka, рядом с которой к 2026 году планируется построить примыкающий павильон с двумя залами и 40 койками.
В апреле этого года холдинг также приобрел 17 домов престарелых и домов с особым режимом, управляемых компанией SeneCura, с более чем 2 200 койками.
Группа Penta Hospitals CZ входит в крупнейший в Центральной Европе медицинский холдинг Penta Hospitals International. В Чешской Республике она управляет 11 больницами, например, в Соколове, Врхлаби и Руднице-над-Лабем, домами с особым режимом Alzheimer Home, домами престарелых, десятками амбулаторий различного типа и поставщиками услуг по уходу на дому. В настоящее время в группе работает почти 6 500 человек.
Помимо группы Penta Hospitals, инвестиционная группа Penta также включает в себя сеть аптек Dr.Max, банки и девелоперские проекты. Согласно апрельскому пресс-релизу, в прошлом году ее чистая прибыль выросла на полмиллиарда до 12,1 миллиарда крон.
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