ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Ядовитый асбест в Праге несколько месяцев валяется на Роганском острове. Он вызывает рак

Новости 420on
18 июня 2025
10:30
646
Асбест выделяет в воздух канцерогенные микроволокна, которые при вдыхании проникают в легкие. Однако это не помешало неизвестному преступнику в конце марта — начале апреля незаконно высыпать его в нескольких десятках метров от велосипедной дорожки на Роганском острове. Полиция ведет расследование, а асбест по-прежнему лежит на заросшем участке.
Идя по велосипедной дорожке от Кржижикова в сторону Палмовки, человек часто даже не подозревает, что в нескольких метрах от него находится куча асбеста. Через заросли проходят бетонные панели, которые облегчили неизвестному преступнику создание незаконной свалки: похоже, он вывалил груз из машины. Неподалеку играют дети, люди выгуливают собак. Многие из них забредают к опасной куче. Пока ни один из компетентных органов не убрал асбест с этого места, поэтому текущая ситуация по-прежнему угрожает всему живому в окрестностях.

Согласно кадастровому реестру, земельный участок принадлежит Праге, а его управление передано в ведение городского округа Прага 8, который узнал о незаконной свалке асбеста полтора месяца назад. Неизвестный преступник не задолго до этого начал выгружать отходы, вероятно, чтобы сэкономить деньги, не заботясь о здоровье прохожих.

«Мы немедленно связались с полицией, которая до сих пор проводит расследование, что связывает нам руки в ликвидации опасных отходов. Расходы на уборку территории составляют десятки тысяч крон, которые оплатит районный совет, а по результатам расследования полиции мы воспользуемся страховкой или потребуем возмещения от преступника», — сказал Novinky представитель района Прага 8 Мартин Шалэк.

Криминалисты интенсивно расследуют дело, поэтому не могут предоставить более подробную информацию.

«Мы начали уголовное производство по делу. Речь идет о подозрении в совершении преступления, связанного с незаконным обращением с отходами. В связи с продолжающимся расследованием мы не можем предоставить более подробную информацию», — сообщила Novinky пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.

За это нарушение закона грозит запрет на деятельность и до пяти лет лишения свободы. «В данном случае, по всей видимости, кто-то попытался избежать дорогостоящей профессиональной утилизации асбеста и незаконно выбросил отходы. При этом речь идет о доказанном канцерогене, волокна которого могут распространяться по воздуху на десятки метров и серьезно угрожать здоровью людей и животных», — сообщила Никола Йелинек, эксперт по токсичным веществам в окружающей среде.

Была также оповещена Чешская инспекция по охране окружающей среды (ČIŽP), которая, однако, не может вмешаться. «ČIŽP уполномочена заниматься незаконными свалками, источник которых известен. Однако источник ненадлежащего состояния на Роганском острове не был известен. Согласно действующему законодательству, решение вопросов так называемых черных свалок входит в компетенцию муниципальных органов с расширенными полномочиями», — пояснила Novinky пресс-секретарь ČIŽP Мириам Лужецкая. Инспекция передала запрос для решения в Управление района Прага 8, которое является компетентным административным органом в данном вопросе.

Между тем местные жители относятся к этому с естественным недовольством и требуют как можно скорее ликвидировать черную свалку. «О том, что там находится асбест, известно уже давно, а он все еще валяется там, в пределах досягаемости детей, животных и любого, кто случайно проходит мимо и не знает, что это за дерьмо. Асбест — это определенно не то, с чем должны контактировать обычные люди. Если уж на то пошло, нужно было хотя бы четко обозначить, например, табличками, и надежно огородить», — сказал Novinky Матей Старый, который проезжал на велосипеде по велодорожке и в шоке не мог поверить своим глазам.

«Гигиеническая станция готова контролировать правильность процедур удаления и утилизации асбеста, чтобы не допустить угрозы здоровью работников и людей, находящихся поблизости», — заверила Novinky Петра Баток из Гигиенической станции Праги.
Прага строительство здоровье мусор
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
18 ИЮНЯ 2025
104
ОБЩЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ГРУЗОВИКОВ В СЕВЕРНОЙ ЧЕХИИ ВЫЯВИЛА ПРЕСТУПНИКОВ И НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ
12:00
18 ИЮНЯ 2025
371
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ КОРОЛЕВСКИЕ РЕГАЛИИ БУДУТ ВЫСТАВЛЕНЫ В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ С 18 ПО 29 СЕНТЯБРЯ
09:30
18 ИЮНЯ 2025
617
ОБЩЕСТВО
ЦЕНЫ В КЕМПИНГАХ РАСТУТ. САМЫМИ ДОРОГИМИ ЯВЛЯЮТСЯ ХОРВАТИЯ И ИТАЛИЯ
08:00
18 ИЮНЯ 2025
447
ЭКОНОМИКА
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЧЕШСКИХ БАНКОВ ВЫРОСЛА НА 1,5 МЛРД И СОСТАВИЛА 27,4 МЛРД КРОН
22:00
17 ИЮНЯ 2025
990
ЭКОНОМИКА
ЕВРОКОМИСИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ПРЕКРАТИТЬ ИМПОРТ РОССИЙСКОГО ГАЗА И НЕФТИ В ЕС
15:00
17 ИЮНЯ 2025
1199
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ САМОЛЕТ, КОТОРЫЙ ДОСТАВИЛ ГРАЖДАН ЧЕХИИ ИЗ ИЗРАИЛЯ
09:00
17 ИЮНЯ 2025
1511
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ГОРИТ ЛЕСОПИЛКА, УЩЕРБ ИСЧИСЛЯЕТСЯ СОТНЯМИ МИЛЛИОНОВ КРОН
08:00
17 ИЮНЯ 2025
1216
ОБЩЕСТВО
ЗАМГЛАВЫ МИД РФ В МОСКВЕ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ НОВОГО ПОСЛА ЧЕХИИ КОШТОВАЛА
18:00
16 ИЮНЯ 2025
3476
ЭКОНОМИКА
БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ПОДОРОЖАЮТ НА ДВЕ КРОНЫ
16:30
16 ИЮНЯ 2025
2710
ОБЩЕСТВО
ИЗВЕСТНЫЙ АДВОКАТ ДАНИЭЛ ПРОУЗА ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ
13:30
16 ИЮНЯ 2025
1353
ОБЩЕСТВО
ПРЕЗИДЕНТ: ЕСЛИ ЧЕХИЯ ХОЧЕТ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, ОНА ДОЛЖНА УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ИССЛЕДОВАНИЯМ
12:00
16 ИЮНЯ 2025
2058
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ МУЖЧИНЕ, КОТОРЫЙ 15 ИЮНЯ ЗАСТРЕЛИЛ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В ЧАСТНОМ ДОМЕ
10:30
16 ИЮНЯ 2025
1157
ОБЩЕСТВО
PENTA HOSPITALS ОТКРОЕТ К 2026 ГОДУ НОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ В ПРАГЕ
09:30
16 ИЮНЯ 2025
2606
ОБЩЕСТВО
ТРАГИЧЕСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 15 ИЮНЯ НА ДОРОГАХ ЧЕХИИ ПОГИБЛИ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК
08:00
16 ИЮНЯ 2025
1493
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ОТПРАВИТ РЕПАТРИАЦИОННЫЙ РЕЙС ДЛЯ ЧЕХОВ В ИЗРАИЛЕ