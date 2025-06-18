Ядовитый асбест в Праге несколько месяцев валяется на Роганском острове. Он вызывает рак
18 июня 2025
10:30
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Асбест выделяет в воздух канцерогенные микроволокна, которые при вдыхании проникают в легкие. Однако это не помешало неизвестному преступнику в конце марта — начале апреля незаконно высыпать его в нескольких десятках метров от велосипедной дорожки на Роганском острове. Полиция ведет расследование, а асбест по-прежнему лежит на заросшем участке.
Идя по велосипедной дорожке от Кржижикова в сторону Палмовки, человек часто даже не подозревает, что в нескольких метрах от него находится куча асбеста. Через заросли проходят бетонные панели, которые облегчили неизвестному преступнику создание незаконной свалки: похоже, он вывалил груз из машины. Неподалеку играют дети, люди выгуливают собак. Многие из них забредают к опасной куче. Пока ни один из компетентных органов не убрал асбест с этого места, поэтому текущая ситуация по-прежнему угрожает всему живому в окрестностях.
Согласно кадастровому реестру, земельный участок принадлежит Праге, а его управление передано в ведение городского округа Прага 8, который узнал о незаконной свалке асбеста полтора месяца назад. Неизвестный преступник не задолго до этого начал выгружать отходы, вероятно, чтобы сэкономить деньги, не заботясь о здоровье прохожих.
«Мы немедленно связались с полицией, которая до сих пор проводит расследование, что связывает нам руки в ликвидации опасных отходов. Расходы на уборку территории составляют десятки тысяч крон, которые оплатит районный совет, а по результатам расследования полиции мы воспользуемся страховкой или потребуем возмещения от преступника», — сказал Novinky представитель района Прага 8 Мартин Шалэк.
Криминалисты интенсивно расследуют дело, поэтому не могут предоставить более подробную информацию.
«Мы начали уголовное производство по делу. Речь идет о подозрении в совершении преступления, связанного с незаконным обращением с отходами. В связи с продолжающимся расследованием мы не можем предоставить более подробную информацию», — сообщила Novinky пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.
За это нарушение закона грозит запрет на деятельность и до пяти лет лишения свободы. «В данном случае, по всей видимости, кто-то попытался избежать дорогостоящей профессиональной утилизации асбеста и незаконно выбросил отходы. При этом речь идет о доказанном канцерогене, волокна которого могут распространяться по воздуху на десятки метров и серьезно угрожать здоровью людей и животных», — сообщила Никола Йелинек, эксперт по токсичным веществам в окружающей среде.
Была также оповещена Чешская инспекция по охране окружающей среды (ČIŽP), которая, однако, не может вмешаться. «ČIŽP уполномочена заниматься незаконными свалками, источник которых известен. Однако источник ненадлежащего состояния на Роганском острове не был известен. Согласно действующему законодательству, решение вопросов так называемых черных свалок входит в компетенцию муниципальных органов с расширенными полномочиями», — пояснила Novinky пресс-секретарь ČIŽP Мириам Лужецкая. Инспекция передала запрос для решения в Управление района Прага 8, которое является компетентным административным органом в данном вопросе.
Между тем местные жители относятся к этому с естественным недовольством и требуют как можно скорее ликвидировать черную свалку. «О том, что там находится асбест, известно уже давно, а он все еще валяется там, в пределах досягаемости детей, животных и любого, кто случайно проходит мимо и не знает, что это за дерьмо. Асбест — это определенно не то, с чем должны контактировать обычные люди. Если уж на то пошло, нужно было хотя бы четко обозначить, например, табличками, и надежно огородить», — сказал Novinky Матей Старый, который проезжал на велосипеде по велодорожке и в шоке не мог поверить своим глазам.
«Гигиеническая станция готова контролировать правильность процедур удаления и утилизации асбеста, чтобы не допустить угрозы здоровью работников и людей, находящихся поблизости», — заверила Novinky Петра Баток из Гигиенической станции Праги.
Согласно кадастровому реестру, земельный участок принадлежит Праге, а его управление передано в ведение городского округа Прага 8, который узнал о незаконной свалке асбеста полтора месяца назад. Неизвестный преступник не задолго до этого начал выгружать отходы, вероятно, чтобы сэкономить деньги, не заботясь о здоровье прохожих.
«Мы немедленно связались с полицией, которая до сих пор проводит расследование, что связывает нам руки в ликвидации опасных отходов. Расходы на уборку территории составляют десятки тысяч крон, которые оплатит районный совет, а по результатам расследования полиции мы воспользуемся страховкой или потребуем возмещения от преступника», — сказал Novinky представитель района Прага 8 Мартин Шалэк.
Криминалисты интенсивно расследуют дело, поэтому не могут предоставить более подробную информацию.
«Мы начали уголовное производство по делу. Речь идет о подозрении в совершении преступления, связанного с незаконным обращением с отходами. В связи с продолжающимся расследованием мы не можем предоставить более подробную информацию», — сообщила Novinky пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.
За это нарушение закона грозит запрет на деятельность и до пяти лет лишения свободы. «В данном случае, по всей видимости, кто-то попытался избежать дорогостоящей профессиональной утилизации асбеста и незаконно выбросил отходы. При этом речь идет о доказанном канцерогене, волокна которого могут распространяться по воздуху на десятки метров и серьезно угрожать здоровью людей и животных», — сообщила Никола Йелинек, эксперт по токсичным веществам в окружающей среде.
Была также оповещена Чешская инспекция по охране окружающей среды (ČIŽP), которая, однако, не может вмешаться. «ČIŽP уполномочена заниматься незаконными свалками, источник которых известен. Однако источник ненадлежащего состояния на Роганском острове не был известен. Согласно действующему законодательству, решение вопросов так называемых черных свалок входит в компетенцию муниципальных органов с расширенными полномочиями», — пояснила Novinky пресс-секретарь ČIŽP Мириам Лужецкая. Инспекция передала запрос для решения в Управление района Прага 8, которое является компетентным административным органом в данном вопросе.
Между тем местные жители относятся к этому с естественным недовольством и требуют как можно скорее ликвидировать черную свалку. «О том, что там находится асбест, известно уже давно, а он все еще валяется там, в пределах досягаемости детей, животных и любого, кто случайно проходит мимо и не знает, что это за дерьмо. Асбест — это определенно не то, с чем должны контактировать обычные люди. Если уж на то пошло, нужно было хотя бы четко обозначить, например, табличками, и надежно огородить», — сказал Novinky Матей Старый, который проезжал на велосипеде по велодорожке и в шоке не мог поверить своим глазам.
«Гигиеническая станция готова контролировать правильность процедур удаления и утилизации асбеста, чтобы не допустить угрозы здоровью работников и людей, находящихся поблизости», — заверила Novinky Петра Баток из Гигиенической станции Праги.
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