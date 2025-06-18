Ядовитый асбест в Праге несколько месяцев валяется на Роганском острове. Он вызывает рак

Новости 420on 18 июня 2025 10:30 646

Асбест выделяет в воздух канцерогенные микроволокна, которые при вдыхании проникают в легкие. Однако это не помешало неизвестному преступнику в конце марта — начале апреля незаконно высыпать его в нескольких десятках метров от велосипедной дорожки на Роганском острове. Полиция ведет расследование, а асбест по-прежнему лежит на заросшем участке.