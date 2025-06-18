Чешские Королевские регалии будут выставлены в Пражском граде с 18 по 29 сентября

Новости 420on 18 июня 2025 12:00 372

Чешские Королевские регалии будут выставлены в этом году в Владиславовском зале Пражского Града для бесплатного посещения с 18 по 29 сентября. Темой экспозиции станет их судьба во время Второй мировой войны.