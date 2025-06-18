Чешские Королевские регалии будут выставлены в Пражском граде с 18 по 29 сентября
18 июня 2025
12:00
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Чешские Королевские регалии будут выставлены в этом году в Владиславовском зале Пражского Града для бесплатного посещения с 18 по 29 сентября. Темой экспозиции станет их судьба во время Второй мировой войны.
Об этом сообщил сегодня в пресс-релизе пресс-секретарь президента Филип Платош.
Президент Петр Павел в прошлом году принял решение о том, что драгоценности будут выставляться в замке ежегодно. Осенью выставку посетили 46 609 человек, в том числе школьники со всей страны, а также отечественные и иностранные туристы, сообщил Платош. С 15 по 17 сентября 2025 года их вновь смогут увидеть школьные классы.
Экспозиция будет носить подзаголовок «Чешские королевские драгоценности: сокровище в темноте» и познакомит посетителей с судьбой королевских регалий во время Второй мировой войны.
Перед войной тогдашний президент Эдвард Бенеш по соображениям безопасности перевез их в Словакию и хранил в сейфе филиала Национального банка Чехословакии, но в связи с последующими событиями в Чехии и Словакии было быстро принято решение о их возвращении. В конце войны часть драгоценностей была тайно замурована в романском подземелье Старого королевского дворца на Пражском Граде, где пролежала до октября 1945 года.
На выставке будут представлены материалы из фондов и коллекций Архива президентской канцелярии, Управления Пражского Града и Фотоархива ЧТК. Посетители смогут увидеть письменные источники, фотографии того времени и предметы, например, ящик, который использовался для перевозки драгоценностей.
До прошлого года коронационные драгоценности выставлялись на Пражском Граде восемь раз с момента образования независимой Чешской Республики.
Президент Петр Павел в прошлом году принял решение о том, что драгоценности будут выставляться в замке ежегодно. Осенью выставку посетили 46 609 человек, в том числе школьники со всей страны, а также отечественные и иностранные туристы, сообщил Платош. С 15 по 17 сентября 2025 года их вновь смогут увидеть школьные классы.
Экспозиция будет носить подзаголовок «Чешские королевские драгоценности: сокровище в темноте» и познакомит посетителей с судьбой королевских регалий во время Второй мировой войны.
Перед войной тогдашний президент Эдвард Бенеш по соображениям безопасности перевез их в Словакию и хранил в сейфе филиала Национального банка Чехословакии, но в связи с последующими событиями в Чехии и Словакии было быстро принято решение о их возвращении. В конце войны часть драгоценностей была тайно замурована в романском подземелье Старого королевского дворца на Пражском Граде, где пролежала до октября 1945 года.
На выставке будут представлены материалы из фондов и коллекций Архива президентской канцелярии, Управления Пражского Града и Фотоархива ЧТК. Посетители смогут увидеть письменные источники, фотографии того времени и предметы, например, ящик, который использовался для перевозки драгоценностей.
До прошлого года коронационные драгоценности выставлялись на Пражском Граде восемь раз с момента образования независимой Чешской Республики.
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