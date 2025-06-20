Автомобиль Škoda застрял на лестнице перед торговым центром Westfield Chodov в Праге
20 июня 2025
12:00
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В среду днем перед входом в торговый центр Westfield Chodov в Праге произошло курьезное ДТП. Автомобиль марки Škoda застрял на лестнице.
На место были отправлены две единицы пожарной службы Праги со станций Chodov и Sokolská, включая небольшой автомобиль спасателей.
«Легковой автомобиль застрял на лестнице перед главным входом в торговый центр Chodov. Автомобиль был извлечен с помощью спасательного автомобиля и впоследствии передан владельцу», — сообщила пресс-секретарь пожарных Барбора Шкодова.
Инцидент обошелся без травм.
«Легковой автомобиль застрял на лестнице перед главным входом в торговый центр Chodov. Автомобиль был извлечен с помощью спасательного автомобиля и впоследствии передан владельцу», — сообщила пресс-секретарь пожарных Барбора Шкодова.
Инцидент обошелся без травм.
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