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Автомобиль Škoda застрял на лестнице перед торговым центром Westfield Chodov в Праге

Новости 420on
20 июня 2025
12:00
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В среду днем перед входом в торговый центр Westfield Chodov в Праге произошло курьезное ДТП. Автомобиль марки Škoda застрял на лестнице.
На место были отправлены две единицы пожарной службы Праги со станций Chodov и Sokolská, включая небольшой автомобиль спасателей.

«Легковой автомобиль застрял на лестнице перед главным входом в торговый центр Chodov. Автомобиль был извлечен с помощью спасательного автомобиля и впоследствии передан владельцу», — сообщила пресс-секретарь пожарных Барбора Шкодова.

Инцидент обошелся без травм.
Автомобили Прага
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