Автомобиль Škoda застрял на лестнице перед торговым центром Westfield Chodov в Праге

На место были отправлены две единицы пожарной службы Праги со станций Chodov и Sokolská, включая небольшой автомобиль спасателей.



«Легковой автомобиль застрял на лестнице перед главным входом в торговый центр Chodov. Автомобиль был извлечен с помощью спасательного автомобиля и впоследствии передан владельцу», — сообщила пресс-секретарь пожарных Барбора Шкодова.



Инцидент обошелся без травм.