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Иностранец угрожал из пражского отеля насильственным нападением из-за ненависти к чехам. Его выслали из страны

Новости 420on
23 июня 2025
12:00
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В Праге мужчина угрожал насильственным нападением и взрывом на Главном вокзале, сообщили в середине июня чешские полицейские своим зарубежным коллегам. Когда они выяснили, откуда мужчина пишет эти угрозы, они отправились на его поиски. Иностранец, национальность которого полицейские не уточнили, был найден в одном из пражских отелей. Суд в ускоренном порядке принял решение о высылке мужчины.
По информации иностранных коллег, мужчина угрожал установить взрывное устройство на вокзале в Праге, а затем совершить случайное нападение на ничего не подозревающих людей в общественном месте. Полиция не сообщила подробности о том, где иностранец писал или публиковал угрозы.

«Благодаря оперативной работе полиции удалось установить адрес проживания человека, который в тот момент находился в одном из пражских отелей», — сообщила пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.

В гостиничном номере полицейские обнаружили полуголого мужчину. Он не сопротивлялся и не протестовал, из приложенной записи видно, что он был слегка ошеломлен.

«На основании немедленно проведенного психиатрического обследования было установлено, что мужчина не страдает острым психическим расстройством, он был полностью вменяем», — добавила пресс-секретарь.

Полиция не сообщила информацию о национальности иностранца и о том, чем он занимался в Чешской Республике. Однако из видео, опубликованного полицией с датой 13 июня, следует, что он понимает чешскую речь.

В тот же день криминалисты возбудили уголовное дело против мужчины и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, направленного против группы лиц и отдельного лица.

«Мужчина прокомментировал весь инцидент, заявив, что не собирался выполнять свою угрозу и в тот момент не осознавал серьезности своих слов. Мотивом его поступка якобы была ненависть к чешскому народу», — сообщила Зелинкова.

Впоследствии суд приговорил мужчину к высылке на два года, конфискации имущества и условному лишению свободы на 24 месяца.
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