Иностранец угрожал из пражского отеля насильственным нападением из-за ненависти к чехам. Его выслали из страны
23 июня 2025
12:00
1741
В Праге мужчина угрожал насильственным нападением и взрывом на Главном вокзале, сообщили в середине июня чешские полицейские своим зарубежным коллегам. Когда они выяснили, откуда мужчина пишет эти угрозы, они отправились на его поиски. Иностранец, национальность которого полицейские не уточнили, был найден в одном из пражских отелей. Суд в ускоренном порядке принял решение о высылке мужчины.
По информации иностранных коллег, мужчина угрожал установить взрывное устройство на вокзале в Праге, а затем совершить случайное нападение на ничего не подозревающих людей в общественном месте. Полиция не сообщила подробности о том, где иностранец писал или публиковал угрозы.
«Благодаря оперативной работе полиции удалось установить адрес проживания человека, который в тот момент находился в одном из пражских отелей», — сообщила пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.
В гостиничном номере полицейские обнаружили полуголого мужчину. Он не сопротивлялся и не протестовал, из приложенной записи видно, что он был слегка ошеломлен.
«На основании немедленно проведенного психиатрического обследования было установлено, что мужчина не страдает острым психическим расстройством, он был полностью вменяем», — добавила пресс-секретарь.
Полиция не сообщила информацию о национальности иностранца и о том, чем он занимался в Чешской Республике. Однако из видео, опубликованного полицией с датой 13 июня, следует, что он понимает чешскую речь.
В тот же день криминалисты возбудили уголовное дело против мужчины и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, направленного против группы лиц и отдельного лица.
«Мужчина прокомментировал весь инцидент, заявив, что не собирался выполнять свою угрозу и в тот момент не осознавал серьезности своих слов. Мотивом его поступка якобы была ненависть к чешскому народу», — сообщила Зелинкова.
Впоследствии суд приговорил мужчину к высылке на два года, конфискации имущества и условному лишению свободы на 24 месяца.
«Благодаря оперативной работе полиции удалось установить адрес проживания человека, который в тот момент находился в одном из пражских отелей», — сообщила пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.
В гостиничном номере полицейские обнаружили полуголого мужчину. Он не сопротивлялся и не протестовал, из приложенной записи видно, что он был слегка ошеломлен.
«На основании немедленно проведенного психиатрического обследования было установлено, что мужчина не страдает острым психическим расстройством, он был полностью вменяем», — добавила пресс-секретарь.
Полиция не сообщила информацию о национальности иностранца и о том, чем он занимался в Чешской Республике. Однако из видео, опубликованного полицией с датой 13 июня, следует, что он понимает чешскую речь.
В тот же день криминалисты возбудили уголовное дело против мужчины и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, направленного против группы лиц и отдельного лица.
«Мужчина прокомментировал весь инцидент, заявив, что не собирался выполнять свою угрозу и в тот момент не осознавал серьезности своих слов. Мотивом его поступка якобы была ненависть к чешскому народу», — сообщила Зелинкова.
Впоследствии суд приговорил мужчину к высылке на два года, конфискации имущества и условному лишению свободы на 24 месяца.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
23 ИЮНЯ 2025
324
15:00
23 ИЮНЯ 2025
388
13:30
23 ИЮНЯ 2025
543
09:30
23 ИЮНЯ 2025
1015
09:00
22 ИЮНЯ 2025
9761
15:00
21 ИЮНЯ 2025
2498
09:00
21 ИЮНЯ 2025
2694
12:00
20 ИЮНЯ 2025
1696
09:30
20 ИЮНЯ 2025
1240
08:00
20 ИЮНЯ 2025
873
19:30
19 ИЮНЯ 2025
2560
18:00
19 ИЮНЯ 2025
1572
13:30
19 ИЮНЯ 2025
1829