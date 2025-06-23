Иностранец угрожал из пражского отеля насильственным нападением из-за ненависти к чехам. Его выслали из страны

Новости 420on 23 июня 2025 12:00 1741

В Праге мужчина угрожал насильственным нападением и взрывом на Главном вокзале, сообщили в середине июня чешские полицейские своим зарубежным коллегам. Когда они выяснили, откуда мужчина пишет эти угрозы, они отправились на его поиски. Иностранец, национальность которого полицейские не уточнили, был найден в одном из пражских отелей. Суд в ускоренном порядке принял решение о высылке мужчины.