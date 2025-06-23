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Иностранцу стало плохо за рулем — его пришлось реанимировать

Новости и статьи
23 июня 2025
16:30
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Утреннее движение на трассе D10 на въезде в Прагу было затруднено из-за аварии легкового автомобиля. Иностранец за рулем почувствовал себя плохо — у него случилась внезапная остановка сердца. Перед аварией он маневрировал по шоссе. После успешной реанимации был доставлен в больницу.
Авария произошла около семи утра на шоссе D10 в направлении на Прагу.  На место, помимо полицейских и наземных бригад среднечешской службы спасения из Брандыса-над-Лабем, также прибыл вертолет службы воздушного спасения из Праги.

«Мы оказали помощь пациенту с внезапной остановкой сердца, который был успешно реанимирован и впоследствии доставлен по воздуху в Факультетскую больницу Мотол», — сказала представительница спасателей Моника Новакова.

По данным полиции, иностранец, который успел включить аварийную сигнализацию, управлял Mercedes-Benz. 

«В автомобиле ехал пассажир, который остался невредим», — добавила пресс-секретарь Барбора Шнеевайссова.

Автомагистраль была закрыта на время проведения спасательных работ, после отлета вертолета движение было возобновлено по одной полосе.
дтп Автомобили
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