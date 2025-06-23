Иностранцу стало плохо за рулем — его пришлось реанимировать

Авария произошла около семи утра на шоссе D10 в направлении на Прагу. На место, помимо полицейских и наземных бригад среднечешской службы спасения из Брандыса-над-Лабем, также прибыл вертолет службы воздушного спасения из Праги.



«Мы оказали помощь пациенту с внезапной остановкой сердца, который был успешно реанимирован и впоследствии доставлен по воздуху в Факультетскую больницу Мотол», — сказала представительница спасателей Моника Новакова.





По данным полиции, иностранец, который успел включить аварийную сигнализацию, управлял Mercedes-Benz.



«В автомобиле ехал пассажир, который остался невредим», — добавила пресс-секретарь Барбора Шнеевайссова.





Автомагистраль была закрыта на время проведения спасательных работ, после отлета вертолета движение было возобновлено по одной полосе.