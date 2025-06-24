Два человека погибли на на кольцевой автодороге в Праге, самосвал с гравием врезался в грузовик

Новости 420on 24 июня 2025 11:44 698

Из-за смертельного ДТП полностью остановлено движение на кольцевой автодороге перед Коморанским туннелем. На месте погибли два человека. По кадрам с камер наблюдения видно, что в грузовик сзади врезался автомобиль, перевозивший щебень. На месте работают спасатели, вызван вертолет.