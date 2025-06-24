ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Два человека погибли на на кольцевой автодороге в Праге, самосвал с гравием врезался в грузовик

Новости 420on
24 июня 2025
11:44
698
Из-за смертельного ДТП полностью остановлено движение на кольцевой автодороге перед Коморанским туннелем. На месте погибли два человека. По кадрам с камер наблюдения видно, что в грузовик сзади врезался автомобиль, перевозивший щебень. На месте работают спасатели, вызван вертолет.
Авария произошла в направлении от Ричан на пражский аэропорт, примерно в нескольких сотнях метров перед въездом в туннель.

«Мы сейчас работаем на месте ДТП с участием грузовика и грузового автомобиля на Пражском кольце перед туннелем Cholupice», — сообщила пресс-секретарь пожарных Барбора Шкодова. Она добавила, что спасатели оказывают помощь двум раненым.

К сожалению, авария закончилась трагически, в грузовике погибли два человека. Информацию Novinky подтвердила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова. «На месте два погибших, они получили травмы, несовместимые с жизнью», — сообщила она.

Помимо пожарных, на месте работают спасатели, вызвана бригада авиационной службы из Рузине и полиция. Вертолет вылетел с места происшествия около 9:45, но дорога по-прежнему закрыта.

Учитывая, что на дороге разбросан щебень, а грузовик сильно поврежден, ожидаются длинные пробки и транспортный коллапс. Как долго будет закрыта кольцевая дорога, пока не ясно, пожарные оценивают как минимум два часа.
Прага дтп
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
24 ИЮНЯ 2025
516
ОБЩЕСТВО
ПОЛОВИНА ЧЕХОВ НЕ ХОЧЕТ ИДТИ НА ВЫБОРЫ
09:30
24 ИЮНЯ 2025
525
ПОЛИТИКА
СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ САММИТ НАТО, ОСНОВНЫМИ ТЕМАМИ БУДУТ РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ И УКРАИНА
08:00
24 ИЮНЯ 2025
1528
ОБЩЕСТВО
400 ТЫСЯЧ НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПРАГИ. ЭКСПЕРТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ, ЧТО ИМ НЕГДЕ БУДЕТ ЖИТЬ
22:00
23 ИЮНЯ 2025
776
ОБЩЕСТВО
ВЕТЕРИНАРЫ ОБНАРУЖИЛИ В БРНО МЯСНУЮ ЛАВКУ С ПРОСРОЧЕННЫМ МЯСОМ
18:00
23 ИЮНЯ 2025
1404
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ВЫХОД СЛОВАКИИ ИЗ НАТО? ПОЛОВИНА СЛОВАКОВ ПРОТИВ, ТРЕТЬ ЗА НЕЙТРАЛИТЕТ
16:30
23 ИЮНЯ 2025
1255
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЦУ СТАЛО ПЛОХО ЗА РУЛЕМ — ЕГО ПРИШЛОСЬ РЕАНИМИРОВАТЬ
15:00
23 ИЮНЯ 2025
1026
ПОЛИТИКА
ЛИПАВСКИЙ: РОССИЙСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ ОСТАНЕТСЯ ГЛАВНОЙ УГРОЗОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
13:30
23 ИЮНЯ 2025
42748
ОБЩЕСТВО
ПОЛЬША РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ГРАНИЦЕ С ГЕРМАНИЕЙ
12:00
23 ИЮНЯ 2025
2866
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЕЦ УГРОЖАЛ ИЗ ПРАЖСКОГО ОТЕЛЯ НАСИЛЬСТВЕННЫМ НАПАДЕНИЕМ ИЗ-ЗА НЕНАВИСТИ К ЧЕХАМ. ЕГО ВЫСЛАЛИ ИЗ СТРАНЫ
10:30
23 ИЮНЯ 2025
1620
ОБЩЕСТВО
ЧИПЫ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК И ИХ РЕГИСТРАЦИЯ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОСОЮЗА ДОЛЖНО ОГРАНИЧИТЬ НЕЛЕГАЛЬНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
09:30
23 ИЮНЯ 2025
3173
ОБЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВО НАЧНЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ХОДЯТ ЛИ ДЕТИ В ШКОЛУ
11:00
22 ИЮНЯ 2025
2028
ПОЛИТИКА
ЗЕЛЕНСКИЙ: НЕКОТОРЫЕ ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ПОСТАВЛЯЮТ В РОССИЮ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ
09:00
22 ИЮНЯ 2025
12810
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИР
15:00
21 ИЮНЯ 2025
2699
ОБЩЕСТВО
ОДИН ДОЛЛАРОВЫЙ МИЛЛИОНЕР В МИНУТУ. ЧИСЛО БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ В МИРЕ БЫСТРО РАСТЕТ
09:00
21 ИЮНЯ 2025
2887
ОБЩЕСТВО
БАНДА ЧЕХОВ И ИНОСТРАНЦЕВ ГРАБИЛА ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА. ПОЛИЦИЯ НАШЛА ПРЕСТУПНИКОВ