Два человека погибли на на кольцевой автодороге в Праге, самосвал с гравием врезался в грузовик
24 июня 2025
11:44
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Из-за смертельного ДТП полностью остановлено движение на кольцевой автодороге перед Коморанским туннелем. На месте погибли два человека. По кадрам с камер наблюдения видно, что в грузовик сзади врезался автомобиль, перевозивший щебень. На месте работают спасатели, вызван вертолет.
Авария произошла в направлении от Ричан на пражский аэропорт, примерно в нескольких сотнях метров перед въездом в туннель.
«Мы сейчас работаем на месте ДТП с участием грузовика и грузового автомобиля на Пражском кольце перед туннелем Cholupice», — сообщила пресс-секретарь пожарных Барбора Шкодова. Она добавила, что спасатели оказывают помощь двум раненым.
К сожалению, авария закончилась трагически, в грузовике погибли два человека. Информацию Novinky подтвердила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова. «На месте два погибших, они получили травмы, несовместимые с жизнью», — сообщила она.
Помимо пожарных, на месте работают спасатели, вызвана бригада авиационной службы из Рузине и полиция. Вертолет вылетел с места происшествия около 9:45, но дорога по-прежнему закрыта.
Учитывая, что на дороге разбросан щебень, а грузовик сильно поврежден, ожидаются длинные пробки и транспортный коллапс. Как долго будет закрыта кольцевая дорога, пока не ясно, пожарные оценивают как минимум два часа.
«Мы сейчас работаем на месте ДТП с участием грузовика и грузового автомобиля на Пражском кольце перед туннелем Cholupice», — сообщила пресс-секретарь пожарных Барбора Шкодова. Она добавила, что спасатели оказывают помощь двум раненым.
К сожалению, авария закончилась трагически, в грузовике погибли два человека. Информацию Novinky подтвердила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова. «На месте два погибших, они получили травмы, несовместимые с жизнью», — сообщила она.
Помимо пожарных, на месте работают спасатели, вызвана бригада авиационной службы из Рузине и полиция. Вертолет вылетел с места происшествия около 9:45, но дорога по-прежнему закрыта.
Учитывая, что на дороге разбросан щебень, а грузовик сильно поврежден, ожидаются длинные пробки и транспортный коллапс. Как долго будет закрыта кольцевая дорога, пока не ясно, пожарные оценивают как минимум два часа.
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