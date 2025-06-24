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Трамвайная остановка Hellichova в центре Праги меняет название. Теперь их будет два вместо одного

Новости и статьи
24 июня 2025
18:00
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Внимание, в популярном туристическом районе Праги меняется название трамвайной остановки. С субботы исчезнет традиционное название Hellichova. В направлении от Малостранской площади она будет переименована в Pražské jezulátko, а от Уезда — в Tyršův dům.
Остановки с нынешним названием Hellichova находятся на расстоянии примерно 145 метров друг от друга в противоположных направлениях, и пешком путь занимает чуть меньше двух минут.

«Остановки находятся на расстоянии примерно 200 метров друг от друга. Мы как ROPID не были инициаторами этого решения, однако понимаем причины, по которым оно было принято. Каждая из остановок будет указывать на значимый объект в ее непосредственной близости и поможет сориентироваться в первую очередь гостям Праги», — сказал Филип Драпал, представитель компании ROPID.
Пражский младенец Иисус (Pražské Jezulátko) — это всемирно известная небольшая деревянная статуэтка младенца Иисуса Христа, которая хранится в костеле Пресвятой Девы Марии Победительницы в Праге. 

Аналогичная ситуация, например, с трамвайной остановкой Palmovka на улице Zenklova в Праге 8, которая в обратном направлении называется Divadlo pod Palmovkou. Также на Карловой площади в Праге 2, помимо остановок в ее центральной части, есть еще две односторонние остановки с таким названием — Moráň и Novoměstská radnice.

Самое большое изменение такого рода жители Праги пережили три года назад в шестом районе города, когда остановка с прежним простым названием Hládkov была переименована в Park Maxe van der Stoela. Название отсылает к одноименному парку, расположенному неподалеку, и одновременно является данью уважения голландскому политику и дипломату, внесшему значительный вклад в дело защиты прав человека.

По словам Филипа Драпала, в настоящее время не планируется переименование других остановок. Дата изменения названия в субботу, 28 июня, была выбрана с учетом минимальных затрат на перенастройку информационных систем, поскольку с этого же дня начинаются летние каникулы и расписание движения транспорта будет изменено.


Остановка Hellichova в Праге была названа в честь Йозефа Хеллиха (1807–1880), чешского художника и археолога, который внес значительный вклад в документирование и реставрацию памятников. Он также был хранителем коллекций Национального музея и известен своими рисунками исторических памятников и церковного искусства.
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