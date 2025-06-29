Прага снова продлит бесплатную парковку электромобилей. С января им будет предоставлена скидка

Новости и статьи 29 июня 2025 11:00 860

Пражские депутаты продлили бесплатную парковку автомобилей с регистрационными знаками EL еще на полгода. Со следующего года электромобили будут платить за парковку со скидкой, а подключаемые гибриды лишатся льгот в Праге.