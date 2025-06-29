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Прага снова продлит бесплатную парковку электромобилей. С января им будет предоставлена скидка

Новости и статьи
29 июня 2025
11:00
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Пражские депутаты продлили бесплатную парковку автомобилей с регистрационными знаками EL еще на полгода. Со следующего года электромобили будут платить за парковку со скидкой, а подключаемые гибриды лишатся льгот в Праге.
Изначально бесплатная парковка для электромобилей должна была прекратиться с 1 января прошлого года. Однако из-за отсутствия согласия по новой модели льгот для низкоэмиссионных автомобилей советники одобрили продление действующего режима сначала до конца декабря, затем до 30 июня этого года, а теперь еще до конца года. С января следующего года в столице будет введен новый режим.

С 2026 года Прага введет плату за размещение электромобилей в зонах платной парковки. Их владельцы будут оплачивать парковочное разрешение в размере половины стоимости разрешения для водителей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Город также разрешит пражским водителям безэмиссионных автомобилей парковаться по всей Праге за 24 000 крон в год.

С января желающие получить скидку на парковку для электромобилей должны будут подать заявку, что избавит город от необходимости различать электромобили и подключаемые гибриды, которые также имеют знак EL благодаря возможности подзарядки от сети и, следовательно, низким номинальным выбросам. До конца года все автомобили с маркировкой EL будут парковаться в выбранных зонах бесплатно, но с января ценовое преимущество будет действовать только для полностью бесэмиссионных автомобилей. Подключаемые гибриды лишатся этого преимущества.

Сторонники такого решения говорят о том, что эти автомобили можно эксплуатировать и без внешней подзарядки на двигателе внутреннего сгорания. Однако ответственные владельцы подключаемых гибридов, которые регулярно заряжают свои автомобили, останутся в накладе.

Руководство города уже давно готовит комплексную реформу системы платных парковок, которая включает, например, общегородские парковочные карты для посетителей, возможность для жителей платить меньше за меньшую зону разрешенной парковки или специальные разрешения для поставщиков или опекунов.

Хотя коалиционные партии в принципе согласились с этими изменениями, переговоры зашли в тупик по вопросу цен на парковку, и соглашение пока не достигнуто. Аналогичная ситуация сложилась с вопросом повышения цен на проезд в общественном транспорте и введения платы за въезд в некоторые районы центра столицы.
Автомобили электромобили Прага
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