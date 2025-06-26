Полицейские маневры: три крупных торговых центра в Праге закрыты
26 июня 2025
10:32
3011
Работа трех крупных торговых центров Праги в четверг была парализована полицейскими маневрами из-за анонимной угрозы взрыва. Тревожное электронное письмо поступило до открытия, сотрудники были вынуждены покинуть здания, а полиция закрыла помещения для проведения пиротехнической проверки.
Пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский сообщил Novinky, что аноним утром прислал электронное письмо, в котором угрожал запустить взрывное устройство.
По первоначальной информации, угроза касалась торгового центра на Черном Мосте, а также в Ходове, который, помимо прочего, является крупнейшим торговым центром в Чехии с 300 магазинами. Позже выяснилось, что в списке затронутых торговых центров также находится Palladium в центре столицы.
«Проводится осмотр помещений с участием пиротехника», — сообщил представитель полиции о ситуации в 9:00.
«Проводится осмотр помещений с участием пиротехника», — сообщил представитель полиции о ситуации в 9:00.
Полиция закрыла торговые центры, но ограничения коснулись только сотрудников, поскольку отправитель угрожающего электронного письма сделал это еще до начала рабочего дня.
По свидетельствам очевидцев, десятки людей были вынуждены покинуть торговые центры, а входы были закрыты для новых посетителей. По информации из торгового центра Černý most, связь между руководством центра и сотрудниками была нарушена. Центр будет закрыт до 14:30.
По свидетельствам очевидцев, десятки людей были вынуждены покинуть торговые центры, а входы были закрыты для новых посетителей. По информации из торгового центра Černý most, связь между руководством центра и сотрудниками была нарушена. Центр будет закрыт до 14:30.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
27 ИЮНЯ 2025
1472
18:00
27 ИЮНЯ 2025
3183
12:00
27 ИЮНЯ 2025
1813
09:30
27 ИЮНЯ 2025
1608
08:00
27 ИЮНЯ 2025
957
22:00
26 ИЮНЯ 2025
1237
21:00
26 ИЮНЯ 2025
3072
19:30
26 ИЮНЯ 2025
1476
18:00
26 ИЮНЯ 2025
1281
12:00
26 ИЮНЯ 2025
3143
09:30
26 ИЮНЯ 2025
1283
21:00
25 ИЮНЯ 2025
1336
19:00
25 ИЮНЯ 2025
1265
17:00
25 ИЮНЯ 2025
3187