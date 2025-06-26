Полицейские маневры: три крупных торговых центра в Праге закрыты











Пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский сообщил Novinky, что аноним утром прислал электронное письмо, в котором угрожал запустить взрывное устройство.

По первоначальной информации, угроза касалась торгового центра на Черном Мосте, а также в Ходове, который, помимо прочего, является крупнейшим торговым центром в Чехии с 300 магазинами. Позже выяснилось, что в списке затронутых торговых центров также находится Palladium в центре столицы.



«Проводится осмотр помещений с участием пиротехника», — сообщил представитель полиции о ситуации в 9:00.



