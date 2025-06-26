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Полицейские маневры: три крупных торговых центра в Праге закрыты

Новости 420on
26 июня 2025
10:32
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Работа трех крупных торговых центров Праги в четверг была парализована полицейскими маневрами из-за анонимной угрозы взрыва. Тревожное электронное письмо поступило до открытия, сотрудники были вынуждены покинуть здания, а полиция закрыла помещения для проведения пиротехнической проверки.
Пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский сообщил Novinky, что аноним утром прислал электронное письмо, в котором угрожал запустить взрывное устройство.




По первоначальной информации, угроза касалась торгового центра на Черном Мосте, а также в Ходове, который, помимо прочего, является крупнейшим торговым центром в Чехии с 300 магазинами. Позже выяснилось, что в списке затронутых торговых центров также находится Palladium в центре столицы.

«Проводится осмотр помещений с участием пиротехника», — сообщил представитель полиции о ситуации в 9:00.

Полиция закрыла торговые центры, но ограничения коснулись только сотрудников, поскольку отправитель угрожающего электронного письма сделал это еще до начала рабочего дня.

По свидетельствам очевидцев, десятки людей были вынуждены покинуть торговые центры, а входы были закрыты для новых посетителей. По информации из торгового центра Černý most, связь между руководством центра и сотрудниками была нарушена. Центр будет закрыт до 14:30.
торговые центры Прага полиция
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