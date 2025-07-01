В Праге после пожара грузовика произошел транспортный коллапс

Новости 420on 1 июля 2025 09:30 601

Пражская Южная кольцевая дорога, от Беховиц в направлении Праги, во вторник утром переживает транспортный коллапс. Причиной этого является пожар грузовика, который произошел в понедельник и уничтожил часть дорожного полотна. В течение дня его уберут, из-за чего, вероятно, кольцевая дорога будет снова закрыта.