В Праге после пожара грузовика произошел транспортный коллапс
1 июля 2025
09:30
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Пражская Южная кольцевая дорога, от Беховиц в направлении Праги, во вторник утром переживает транспортный коллапс. Причиной этого является пожар грузовика, который произошел в понедельник и уничтожил часть дорожного полотна. В течение дня его уберут, из-за чего, вероятно, кольцевая дорога будет снова закрыта.
Полностью уничтоженный пожаром грузовик стоит у съезда с Южной магистрали на Прумысловую улицу в Штербохолах, в направлении центра столицы.
«Ограничение движения после аварии грузового автомобиля на Южной соединительной дороге в направлении Баррандовского моста продолжается. Проезд возможен только по одной полосе. В течение утра будет проводиться удаление полностью поврежденного грузовика и очистка дороги», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.
Пробки образуются от съезда на Průmyslovou до автомагистрали D11, где затор доходит до съезда на Jirny. Далее пробки стоят на Průmyslová и Kbelská в направлении Пражского окружного шоссе, которое соединяется с Южной магистралью.
В связи с уборкой и ликвидацией может быть полностью закрыта часть Южной кольцевой дороги.
Судя по фотографиям, грузовик стоит за пределами проезжей части за ограждением. Пожар уничтожил весь полуприцеп вместе с тягачом, также сгорели рекламные щиты, трава и поврежден асфальт.
Грузовик загорелся в понедельник вечером, его тушили пять пожарных бригад. Водитель грузовика не пострадал. Причину аварии расследует полиция, по словам пожарных, перед пожаром водитель врезался в столб.
«Ограничение движения после аварии грузового автомобиля на Южной соединительной дороге в направлении Баррандовского моста продолжается. Проезд возможен только по одной полосе. В течение утра будет проводиться удаление полностью поврежденного грузовика и очистка дороги», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.
Пробки образуются от съезда на Průmyslovou до автомагистрали D11, где затор доходит до съезда на Jirny. Далее пробки стоят на Průmyslová и Kbelská в направлении Пражского окружного шоссе, которое соединяется с Южной магистралью.
В связи с уборкой и ликвидацией может быть полностью закрыта часть Южной кольцевой дороги.
Судя по фотографиям, грузовик стоит за пределами проезжей части за ограждением. Пожар уничтожил весь полуприцеп вместе с тягачом, также сгорели рекламные щиты, трава и поврежден асфальт.
Грузовик загорелся в понедельник вечером, его тушили пять пожарных бригад. Водитель грузовика не пострадал. Причину аварии расследует полиция, по словам пожарных, перед пожаром водитель врезался в столб.
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