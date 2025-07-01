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Люди жалуются, что в Праге только четверть трамваев оборудованы кондиционерами

Новости и статьи
1 июля 2025
18:00
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Жара в Праге разожгла дискуссию о комфорте в городском общественном транспорте. Несмотря на то, что в столице имеется 127 трамваев с кондиционерами, по данным, широко обсуждаемых комментариев в социальных сетях, в субботу и воскресенье на улицы вышло только 32. Транспортное предприятие подтвердило эту информацию и оправдывает ситуацию экономическими причинами, связанными с краткосрочным выводом трамваев из эксплуатации.
«В транспортном предприятии кто-то сошел с ума, да?» — возмущался один из пользователей сети X. «В Праге почти 130 трамваев с кондиционерами. А знаете, сколько из них сейчас ездит по Праге? 32. В такую жару», — удивлялся в конце выходных автор поста, который на следующий день прочитали более 148 000 пользователей.

Другой пользователь объяснил, что ситуация сложилась из-за того, что кондиционированные трамваи были остановлены на выходных в пражском районе Смихов. 

«Проблема в прекращении движения на Анделе, из-за чего значительно ограничено количество трамваев, отправляющихся из депо Мотол, где находится большинство кондиционированных вагонов. К этому добавляются еще и ремонтные работы и техническое обслуживание», — гласил другой комментарий.

Транспортное предприятие подтвердило, что движение части кондиционированных трамваев из депо Motol было заблокировано из-за станции Anděl, а также из-за других работ по техническому обслуживанию. 

Депо Motol имеет в своем парке часть трамваев с кондиционерами, и, по словам Даниэля Шабика, руководителя отдела коммуникаций Транспортного предприятия столицы Праги, они не выходили на линию только в субботу, 28 июня, и в воскресенье, 29 июня, из-за ограничения движения на участке Anděl – Sídliště Řepy.

Когда ограничение движения кратковременное, трамваи не перемещают между депо. Экономически это не имеет смысла, утверждает он.

В настоящее время транспортное предприятие имеет в своем парке 753 трамвая, предназначенных для регулярного движения, из которых 127 оснащены кондиционерами во всех вагонах. Однако фактическое количество трамваев с кондиционерами в начале летних каникул ниже из-за профилактического обслуживания и ремонта после аварий.

При температуре воздуха выше 25 градусов по Цельсию температура внутри вагона должна быть всегда на один-шесть градусов ниже, чем снаружи.

Жители Праги скоро получат новый тип трамваев с кондиционером: в следующем году должно прибыть 20 трамваев типа Škoda ForCity Plus Praha 52T, которые полностью оборудованы кондиционерами. В целом транспортное предприятие имеет рамочный договор на покупку до двухсот таких вагонов, причем еще 20 должны прибыть в 2026 году. Первые два составы уже курсируют с июня на трамвайной линии № 12.

трамвай Прага
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