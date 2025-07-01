Люди жалуются, что в Праге только четверть трамваев оборудованы кондиционерами
1 июля 2025
18:00
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Жара в Праге разожгла дискуссию о комфорте в городском общественном транспорте. Несмотря на то, что в столице имеется 127 трамваев с кондиционерами, по данным, широко обсуждаемых комментариев в социальных сетях, в субботу и воскресенье на улицы вышло только 32. Транспортное предприятие подтвердило эту информацию и оправдывает ситуацию экономическими причинами, связанными с краткосрочным выводом трамваев из эксплуатации.
«В транспортном предприятии кто-то сошел с ума, да?» — возмущался один из пользователей сети X. «В Праге почти 130 трамваев с кондиционерами. А знаете, сколько из них сейчас ездит по Праге? 32. В такую жару», — удивлялся в конце выходных автор поста, который на следующий день прочитали более 148 000 пользователей.
Другой пользователь объяснил, что ситуация сложилась из-за того, что кондиционированные трамваи были остановлены на выходных в пражском районе Смихов.
«Проблема в прекращении движения на Анделе, из-за чего значительно ограничено количество трамваев, отправляющихся из депо Мотол, где находится большинство кондиционированных вагонов. К этому добавляются еще и ремонтные работы и техническое обслуживание», — гласил другой комментарий.
«Проблема в прекращении движения на Анделе, из-за чего значительно ограничено количество трамваев, отправляющихся из депо Мотол, где находится большинство кондиционированных вагонов. К этому добавляются еще и ремонтные работы и техническое обслуживание», — гласил другой комментарий.
Транспортное предприятие подтвердило, что движение части кондиционированных трамваев из депо Motol было заблокировано из-за станции Anděl, а также из-за других работ по техническому обслуживанию.
Депо Motol имеет в своем парке часть трамваев с кондиционерами, и, по словам Даниэля Шабика, руководителя отдела коммуникаций Транспортного предприятия столицы Праги, они не выходили на линию только в субботу, 28 июня, и в воскресенье, 29 июня, из-за ограничения движения на участке Anděl – Sídliště Řepy.
Когда ограничение движения кратковременное, трамваи не перемещают между депо. Экономически это не имеет смысла, утверждает он.
Когда ограничение движения кратковременное, трамваи не перемещают между депо. Экономически это не имеет смысла, утверждает он.
В настоящее время транспортное предприятие имеет в своем парке 753 трамвая, предназначенных для регулярного движения, из которых 127 оснащены кондиционерами во всех вагонах. Однако фактическое количество трамваев с кондиционерами в начале летних каникул ниже из-за профилактического обслуживания и ремонта после аварий.
При температуре воздуха выше 25 градусов по Цельсию температура внутри вагона должна быть всегда на один-шесть градусов ниже, чем снаружи.
Жители Праги скоро получат новый тип трамваев с кондиционером: в следующем году должно прибыть 20 трамваев типа Škoda ForCity Plus Praha 52T, которые полностью оборудованы кондиционерами. В целом транспортное предприятие имеет рамочный договор на покупку до двухсот таких вагонов, причем еще 20 должны прибыть в 2026 году. Первые два составы уже курсируют с июня на трамвайной линии № 12.
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