Партия SPD распространяла ложь о ДТП с украинскими автомобилями







Йиржи Форжт регулярно публикует на Facebook-странице SPD Praha 1 антиукраинские, антиправительственные и антиевропейские видеоролики. В одном из майских видео он рассказал о ДТП с украинскими автомобилями, застрахованными по системе «Зеленая карта». По его словам, если у украинской страховой компании нет представительства в Чехии, ущерб возмещает ČKP, а затем пытается взыскать средства с иностранной стороны. При этом, утверждал Форжт, в 90% случаев те страховщики якобы отказываются платить, и все расходы в итоге ложатся на плечи чешских граждан.

Реакция ČKP: «Вопиющая неправда»







Чешская канцелярия страховщиков категорически опровергла эти заявления. В официальном комментарии ČKP подчеркнула, что украинские страховые компании и национальная страховая канцелярия Украины добросовестно соблюдают международные соглашения, а все финансовые обязательства выполняются своевременно.







«Никакого ущерба для чешских водителей или нашей организации не возникает», — говорится в заявлении.

Что такое «Зеленая карта»







«Зеленая карта» — это международный документ, подтверждающий наличие действующей страховки гражданской ответственности автовладельца, которая покрывает возможный ущерб, причиненный третьим лицам. Украина является полноправным участником этой системы наряду с Чехией и другими европейскими странами.

Если украинец, находясь в Чехии, попадет в аварию на незастрахованном автомобиле, ČKP выплатит компенсацию пострадавшему, а затем взыщет сумму с виновного.







Помощь украинским водителям давно прекращена

В начале полномасштабного вторжения России в Украину ČKP предоставляла временное бесплатное покрытие убытков, причиненных незастрахованными автомобилями, поскольку многие граждане Украины вынужденно покидали страну на своих машинах. Эта мера действовала в течение шести месяцев после пересечения границы и завершилась 13 апреля 2023 года.







За это время ČKP урегулировала 179 инцидентов с незастрахованными украинскими автомобилями на общую сумму около 19 миллионов крон. Для сравнения: за тот же период в Чехии зарегистрировали 2 827 аналогичных случаев с участием как чешских, так и иностранных автомобилей, где общий ущерб превысил полмиллиарда крон.







Доля украинских автомобилей в авариях минимальна







По данным ČKP, с января по май текущего года в Чехии произошло 819 ДТП с незастрахованными автомобилями, из которых лишь 25 пришлись на транспорт с украинскими номерами. Это всего 3,1% от общего числа.

«Из наших данных видно, что доля украинских автомобилей среди незастрахованных абсолютно несущественна», — сообщил пресс-секретарь ČKP Томаш Павлик.