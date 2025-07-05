ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Из-за письма с угрозами был закрыт торговый центр в Праге, автор письма была задержана полицией в тот же день

Новости 420on
5 июля 2025
15:00
945
До пяти лет тюрьмы грозит 32-летней женщине, которая призналась полиции, что в четверг отправила угрожающее письмо по электронной почте в пражский торговый центр Černý most. Анонимная угроза взрыва потребовала эвакуации и проверки торгового центра пиротехниками.
Торговый центр был закрыт в четверг днем из-за угрозы, что он заминирован и взрыв может произойти в любой момент. После этого была проведена эвакуация и осмотр полицейскими специалистами. Никакой опасности не обнаружили, и магазины вновь открылись около 17:00.

В пятницу пресс-секретарь полиции Ян Данек сообщил, что пока пиротехник осматривал внутренние помещения центра, криминалисты вышли на след автора угрозы.

«Вскоре после 17:00 им удалось задержать 32-летнюю женщину, которая в ходе последующего допроса призналась в написании угрозы», — сообщил представитель полиции.

В качестве причины своего поступка женщина указала финансовые затруднения. Она должна была прийти в один из филиалов банка в упомянутом центре, чтобы сдать наличные, которых у нее не было. Ей пришла в голову идея, что она может избежать этого, заставив закрыть весь торговый центр.

«Сейчас она подозревается в преступлении — распространении ложной информации, за что ей грозит до пяти лет тюрьмы. Скорее всего, ей придется возместить ущерб, который может составить несколько сотен тысяч или миллионов», — добавил Данек.
торговые центры Прага полиция
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
5 ИЮЛЯ 2025
461
ОБЩЕСТВО
ДЕНЬГИ ИЗ ФОНДА НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ИДУТ ТОЛЬКО НА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, КРИТИКУЕТ NKÚ
11:00
5 ИЮЛЯ 2025
1443
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ПОСЛЕ БЛЭКАУТА. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВОВАЛО 12 ЧАСОВ
09:00
5 ИЮЛЯ 2025
3109
ОБЩЕСТВО
ЧИСЛО ТАКСИСТОВ РЕЗКО РАСТЕТ, НО У НИХ БЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ С ЧЕШСКИМ ЯЗЫКОМ И ЗНАНИЕМ ГОРОДА
21:00
4 ИЮЛЯ 2025
1074
ОБЩЕСТВО
ИНФЛЯЦИЯ В ИЮНЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 2,9 ПРОЦЕНТА
16:37
4 ИЮЛЯ 2025
36450
ОБЩЕСТВО
МАСШТАБНЫЙ БЛЭКАУТ В ЧЕХИИ — АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ČEPS ОБЪЯВЛЯЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
16:30
4 ИЮЛЯ 2025
1976
ОБЩЕСТВО
«ПРАГЕ БЛЭКАУТ НЕ ГРОЗИТ». МЭР СТОЛИЦЫ ЧЕХИИ УДАЛИЛ СВОЙ СТАРЫЙ ПОСТ
13:55
4 ИЮЛЯ 2025
2559
ОБЩЕСТВО
ХАОС В АЭРОПОРТУ ПРАГИ: ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА СПРОВОЦИРОВАЛА ЭВАКУАЦИЮ
12:30
4 ИЮЛЯ 2025
4157
ОБЩЕСТВО
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ КАК ЗОЛОТАЯ ЖИЛА. АРЕНДА ПРИНОСИТ МИЛЛИОНЫ В ГОД
11:30
4 ИЮЛЯ 2025
3177
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ «ТРАНСНЕФТЬ» АНДРЕЙ БАДАЛОВ ПОГИБ, ВЫПАВ ИЗ ОКНА
10:30
4 ИЮЛЯ 2025
3346
ЭКОНОМИКА
ЕВРО ДАВИТ НА ДОЛЛАР. ЭТО МОЖЕТ БОЛЬНО УДАРИТЬ ПО ЕВРОПЕ
09:30
4 ИЮЛЯ 2025
1898
ОБЩЕСТВО
СЕНАТ ЧЕХИИ ОДОБРИЛ УГОЛОВНУЮ РЕФОРМУ
08:00
4 ИЮЛЯ 2025
2926
ОБЩЕСТВО
RYANAIR УВЕЛИЧИТ РАЗМЕРЫ РУЧНОЙ КЛАДИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ
19:30
3 ИЮЛЯ 2025
2617
ОБЩЕСТВО
РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР НЕ БОЛЕЕ 5°C. КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНДИЦИОНЕРОМ В АВТО?
18:00
3 ИЮЛЯ 2025
7584
ОБЩЕСТВО
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ ВОВРЕМЯ? ЧЕШСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО УЖЕ ИЩУТ ВАС
16:30
3 ИЮЛЯ 2025
2223
ОБЩЕСТВО
ИЗНУРЯЮЩЕЕ ПЕКЛО: ЖАРА СПРОВОЦИРОВАЛА ВСПЛЕСК ОБМОРОКОВ И ОБЕЗВОЖИВАНИЯ