Из-за письма с угрозами был закрыт торговый центр в Праге, автор письма была задержана полицией в тот же день

Новости 420on 5 июля 2025 15:00 945

До пяти лет тюрьмы грозит 32-летней женщине, которая призналась полиции, что в четверг отправила угрожающее письмо по электронной почте в пражский торговый центр Černý most. Анонимная угроза взрыва потребовала эвакуации и проверки торгового центра пиротехниками.