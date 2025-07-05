Из-за письма с угрозами был закрыт торговый центр в Праге, автор письма была задержана полицией в тот же день
5 июля 2025
15:00
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До пяти лет тюрьмы грозит 32-летней женщине, которая призналась полиции, что в четверг отправила угрожающее письмо по электронной почте в пражский торговый центр Černý most. Анонимная угроза взрыва потребовала эвакуации и проверки торгового центра пиротехниками.
Торговый центр был закрыт в четверг днем из-за угрозы, что он заминирован и взрыв может произойти в любой момент. После этого была проведена эвакуация и осмотр полицейскими специалистами. Никакой опасности не обнаружили, и магазины вновь открылись около 17:00.
В пятницу пресс-секретарь полиции Ян Данек сообщил, что пока пиротехник осматривал внутренние помещения центра, криминалисты вышли на след автора угрозы.
«Вскоре после 17:00 им удалось задержать 32-летнюю женщину, которая в ходе последующего допроса призналась в написании угрозы», — сообщил представитель полиции.
В качестве причины своего поступка женщина указала финансовые затруднения. Она должна была прийти в один из филиалов банка в упомянутом центре, чтобы сдать наличные, которых у нее не было. Ей пришла в голову идея, что она может избежать этого, заставив закрыть весь торговый центр.
«Сейчас она подозревается в преступлении — распространении ложной информации, за что ей грозит до пяти лет тюрьмы. Скорее всего, ей придется возместить ущерб, который может составить несколько сотен тысяч или миллионов», — добавил Данек.
В пятницу пресс-секретарь полиции Ян Данек сообщил, что пока пиротехник осматривал внутренние помещения центра, криминалисты вышли на след автора угрозы.
«Вскоре после 17:00 им удалось задержать 32-летнюю женщину, которая в ходе последующего допроса призналась в написании угрозы», — сообщил представитель полиции.
В качестве причины своего поступка женщина указала финансовые затруднения. Она должна была прийти в один из филиалов банка в упомянутом центре, чтобы сдать наличные, которых у нее не было. Ей пришла в голову идея, что она может избежать этого, заставив закрыть весь торговый центр.
«Сейчас она подозревается в преступлении — распространении ложной информации, за что ей грозит до пяти лет тюрьмы. Скорее всего, ей придется возместить ущерб, который может составить несколько сотен тысяч или миллионов», — добавил Данек.
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