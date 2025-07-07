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Полиция разыскивает группу молодых людей в связи с пожаром в пражском метро

Новости 420on
7 июля 2025
12:05
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В связи с инцидентом, произошедшим в субботу вечером на станции метро Staroměstská, полиция разыскивает шестерых молодых людей, заснятых камерой видеонаблюдения. После того как они бросили зажигательный предмет, загорелся эскалатор, и с тех пор станция на линии А в центре столицы закрыта, поезда проезжают мимо.
«Мы разыскиваем шестерых мужчин, которые могут прояснить обстоятельства этого происшествия. Информацию просьба сообщать по телефону 158», — сообщила полиция в социальной сети X.

По данным полиции, причиной пожара, который вспыхнул в субботу примерно за час до полуночи, стал зажигательный предмет, после чего загорелись кабели у эскалатора.

Пламя удалось потушить с помощью переносных устройств, и, по словам представителя пожарных Мирослава Резача, пожар был небольшим, однако инцидент потребовал эвакуации около 80 пассажиров, и поезда метро по-прежнему проходят мимо закрытой станции.

Был нанесен значительный ущерб. Точная сумма ущерба пока не известна ни полиции, ни транспортной компании, как и то, сколько времени займут ремонтные работы на станции.

Молодые люди, которых разыскивает полиция, были засняты камерой видеонаблюдения в метро.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал, представитель скорой помощи сообщил только об одном человеке, который надышался дымом.

Транспортное предприятие рекомендует воспользоваться соседними станциями Malostranská и Můstek, которые находятся в пределах досягаемости наземного транспорта.
Чехия полиция Прага метро
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