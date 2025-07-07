Полиция разыскивает группу молодых людей в связи с пожаром в пражском метро

Новости 420on 7 июля 2025 12:05 1213

В связи с инцидентом, произошедшим в субботу вечером на станции метро Staroměstská, полиция разыскивает шестерых молодых людей, заснятых камерой видеонаблюдения. После того как они бросили зажигательный предмет, загорелся эскалатор, и с тех пор станция на линии А в центре столицы закрыта, поезда проезжают мимо.