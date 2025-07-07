Ремонт эскалаторов после пожара на станции метро «Староместская» в Праге займет месяц. Станция закрыта
7 июля 2025
19:30
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Ремонт всех эскалаторов, поврежденных в субботу в результате пожара на станции метро «Староместская», продлится около месяца. Станция пока закрыта, поезда только проезжают мимо. Поврежденные эскалаторы — единственный способ выйти из станции.
Транспортное предприятие на запрос Novinky не уточнило, как долго станция будет закрыта из-за инцидента. Оно только сообщило, что ремонт эскалаторов займет примерно месяц. Таким образом, возможно, что станция в центре Праги останется закрытой в течение туристического сезона до августа.
«Техники DPP работают над ремонтом эскалаторов, чтобы они были как можно скорее вновь введены в эксплуатацию и станция открыта. Эскалаторы необходимо полностью очистить после пожара, заменить поврежденные кабельные разводки и проверить степень повреждения механических частей», — сказал Novinky представитель транспортного предприятия Даниэл Шабик.
Ущерб все еще оценивается
Также неизвестно, насколько велик ущерб, нанесенный пожаром. «Реальную степень повреждений и предполагаемый срок возобновления работы можно будет уточнить только после очистки и измерения отдельных частей», — добавил он. По данным полиции, ущерб составляет около одного миллиона крон.
Шабик добавил, что еще до пожара в станции велся ремонт одного из эскалаторов. Но в результате пожара были повреждены и остальные.
В связи с пожаром полиция заинтересовалась шестью молодыми чехами в возрасте от 20 до 23 лет. Один из членов группы во время езды на эскалаторе уронил или выбросил зажженный предмет, который впоследствии упал под эскалаторы и вызвал пожар. В станции начал распространяться густой дым, что вызвало панику среди людей. Они в страхе начали бежать прочь.
Молодых людей уже удалось опознать, и они будут допрошены. Криминалисты начали уголовное расследование по подозрению в создании общественной опасности по неосторожности. «В случае доказательства вины и вынесения приговора им грозит лишение свободы на срок до пяти лет», — добавила Кропачова.
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