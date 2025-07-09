Причиной падения карниза, который в прошлом году убил врача в Праге, стало использование неподходящего материала еще в конце XIX века

Новости 420on 9 июля 2025 10:30 933

Дело об обрушении карниза дома в центре Праги в августе прошлого года, когда куски кирпичной кладки убили мужчину на остановке, было закрыто криминалистами. При проверке возможной уголовной ответственности за трагедию они установили, что нынешний владелец недвижимости не был виноват, а причиной рокового обрушения кладки было использование неподходящих материалов еще при строительстве здания в конце XIX века.