Причиной падения карниза, который в прошлом году убил врача в Праге, стало использование неподходящего материала еще в конце XIX века
9 июля 2025
10:30
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Дело об обрушении карниза дома в центре Праги в августе прошлого года, когда куски кирпичной кладки убили мужчину на остановке, было закрыто криминалистами. При проверке возможной уголовной ответственности за трагедию они установили, что нынешний владелец недвижимости не был виноват, а причиной рокового обрушения кладки было использование неподходящих материалов еще при строительстве здания в конце XIX века.
По данным следователей, нынешний владелец здания предпринял все необходимые шаги для приведения дома в надлежащее состояние и не несет уголовной ответственности за трагедию.
О ходе расследования сообщила Люция Ангелова из пресс-службы Городской государственной прокуратуры в Праге (MSZ), которая курировала расследование и согласилась с закрытием дела полицией.
«Обрушение карниза произошло в основном из-за использования неподходящих материалов, которые со временем пришли в негодность, и отсутствия металлического ограждения, причем начало этого недостатка можно определить по дате постройки здания в 1899 году. Как объективно установила полиция, проведенная реконструкция здания не могла выявить, устранить или вызвать это», — процитировала ČTK пресс-секретарь.
Полицейские несколько месяцев ждали заключения эксперта в области строительства, в котором эксперты констатировали, что дефект в кладке можно было бы обнаружить своевременно только в том случае, если бы на фасаде были проведены так называемые отрывные испытания прочности штукатурки.
Однако ни один закон или другой правовой акт не требует проведения таких испытаний, поэтому, по мнению полиции, владелец здания не мог предполагать, что в кладке карниза материал находится в плохом состоянии и может отвалиться.
Несчастный случай произошел в прошлом году 8 августа незадолго до полудня, когда в столице прошла сильная гроза с проливным дождем. Кусок карниза отвалился, пробил крышу трамвайной остановки и упал на голову мужчине, который как раз прятался от стихии под навесом. Несмотря на немедленную реакцию людей и вызванную скорую помощь, он скончался на месте.
Позже выяснилось, что это был врач из Украины. Следователи расследовали дело как подозрение в непредумышленном убийстве. Согласно кадастровым данным, на момент несчастного случая здание принадлежало компании PVZP servis.
В доме находится дочерняя компания Všeobecné zdravotní pojišťovny - Pojišťovna VZP (PVZP). После аварии страховщик заявил, что здание было недавно отремонтировано и должным образом обслуживалось.
О ходе расследования сообщила Люция Ангелова из пресс-службы Городской государственной прокуратуры в Праге (MSZ), которая курировала расследование и согласилась с закрытием дела полицией.
«Обрушение карниза произошло в основном из-за использования неподходящих материалов, которые со временем пришли в негодность, и отсутствия металлического ограждения, причем начало этого недостатка можно определить по дате постройки здания в 1899 году. Как объективно установила полиция, проведенная реконструкция здания не могла выявить, устранить или вызвать это», — процитировала ČTK пресс-секретарь.
Полицейские несколько месяцев ждали заключения эксперта в области строительства, в котором эксперты констатировали, что дефект в кладке можно было бы обнаружить своевременно только в том случае, если бы на фасаде были проведены так называемые отрывные испытания прочности штукатурки.
Однако ни один закон или другой правовой акт не требует проведения таких испытаний, поэтому, по мнению полиции, владелец здания не мог предполагать, что в кладке карниза материал находится в плохом состоянии и может отвалиться.
Несчастный случай произошел в прошлом году 8 августа незадолго до полудня, когда в столице прошла сильная гроза с проливным дождем. Кусок карниза отвалился, пробил крышу трамвайной остановки и упал на голову мужчине, который как раз прятался от стихии под навесом. Несмотря на немедленную реакцию людей и вызванную скорую помощь, он скончался на месте.
Позже выяснилось, что это был врач из Украины. Следователи расследовали дело как подозрение в непредумышленном убийстве. Согласно кадастровым данным, на момент несчастного случая здание принадлежало компании PVZP servis.
В доме находится дочерняя компания Všeobecné zdravotní pojišťovny - Pojišťovna VZP (PVZP). После аварии страховщик заявил, что здание было недавно отремонтировано и должным образом обслуживалось.
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