Проект Dům Radost на пражском Жижкове получил разрешение. Путь к сотням маленьких квартир открыт

Новости 420on 15 июля 2025 13:30 725

Семья Валовых — владельцев чешской компании Siko — может праздновать. После долгих лет они получили разрешение на реализацию проекта Dům Radost и могут приступить к запланированной реконструкции.