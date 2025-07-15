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Проект Dům Radost на пражском Жижкове получил разрешение. Путь к сотням маленьких квартир открыт

Новости 420on
15 июля 2025
13:30
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Семья Валовых — владельцев чешской компании Siko — может праздновать. После долгих лет они получили разрешение на реализацию проекта Dům Radost и могут приступить к запланированной реконструкции.
Первый пражский небоскреб 1934 года, известный как Дом профсоюзов в пражском районе Жижков, будет подвергнут масштабной реконструкции. На месте ветхих офисов появятся современные арендуемые квартиры. Все это будет дополнено магазинами, галереями, многофункциональными залами и спортивными сооружениями.

Семья Валовых возглавляет компанию SIKO, которая занимается продажей оборудования для ванных комнат и кухонь. Основательницей компании является Ярослава Валова. Компания SIKO по-прежнему является семейным бизнесом, и ее руководство остается в руках семьи Вала. Сыновья Томаш и Витя и дочь Яна активно участвуют в работе компании. Томаш Вала является генеральным директором, Витя Вала — председателем совета директоров, а Яна Вала — членом наблюдательного совета и управляет семейным офисом.

«После почти шести лет в июне этого года удалось получить окончательное разрешение на строительство в рамках проекта реконструкции Dům Radost», — подтвердил Томаш Вала в интервью Seznam Zprávy.

Семья уже получила необходимое разрешение от реставраторов, поэтому теперь можно приступать к самой реконструкции. Вид реконструкции основан на проекте архитекторов Давида Виттаска и Йиржи Резака из студии QARTA Architektura.

Еще до получения ключевого разрешения руководитель проекта Dům Radost Томаш Кашпар предполагал, что строительство может быть завершено в течение пяти лет.

Вместо офисов — квартиры

Запущенное, но охраняемое как памятник архитектуры здание бывшей резиденции профсоюзов было куплено семьей Валовых, владельцами империи сантехники SIKO, в 2018 году. С самого начала планировалось предоставить молодым людям, в частности студентам близлежащего ВШЭ, возможность жить в центре города — именно поэтому был выбран концепт небольших квартир.

«Площадь квартир составляет 23 квадратных метра. Там будут отдельные санузлы, вход из центрального коридора, небольшая кухня, рабочее место и кровать. Это своего рода стартовый этап, где можно начать жить в городе и затем пользоваться услугами на нижних этажах», — сказал ранее SZ Byznys архитектор Йиржи Резак.

«В то же время после реконструкции это будет одно из самых знаковых и одновременно самых экологичных зданий в центре Праги», — добавляет Вала.

В настоящее время внутри находится менее 700 офисов, и единственным отремонтированным помещением в здании является кинотеатр Přítomnost, который был создан из неиспользуемого общественного зала. Здание уже не соответствует современным требованиям.

Сама покупка здания обошлась в миллиард. Первоначально общая сумма инвестиций оценивалась в 1,5 миллиарда крон. Однако это было шесть лет назад, поэтому в настоящее время необходимо провести переоценку.
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