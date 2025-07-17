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Комитет ЮНЕСКО рекомендует Праге не сносить железнодорожный мост на Вытоне

Новости 420on
17 июля 2025
13:30
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Комитет всемирного наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовал Праге не сносить железнодорожный мост на Вытоне. Он также предостерегает от дальнейшего строительства высотных зданий на Панкраце. Это следует из решения, принятого комитетом в Париже по итогам 47-й сессии.
Реконструкция памятника архитектуры ранее была рекомендована консультативной миссией Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС, которая посетила Прагу в декабре прошлого года в связи с намерением Управления железных дорог (SŽ) заменить железнодорожный мост под Вышеградом новым.

Сегодня комитет подтвердил выводы миссии. «Комитет призывает государство сохранить и отреставрировать железнодорожный мост под Вышеградом на его нынешнем месте, учитывая его вклад в выдающуюся универсальную ценность памятника», — говорится в рекомендации. Комитет обосновал свою позицию тем, что мост является важной частью знаменитой речной панорамы, что вносит вклад в исключительную ценность исторического центра Праги.

Комитет также выразил «озабоченность» планируемым строительством трёх высотных зданий на Панкраце. Согласно законопроекту, их строительство «усугубит совокупное воздействие на панораму Панкраца». В законопроекте также рекомендуется Праге подготовить исследование воздействия на культурное наследие запланированного строительства Влтавской филармонии в Праге 7.

На этой неделе министр транспорта Мартин Купка обусловил свои дальнейшие действия в отношении железнодорожного моста Вытонь заключением ЮНЕСКО, а также анализом воздействия на культурное наследие — так называемой оценкой воздействия на наследие (HIA). Купка намерен принять решение о том, продолжать ли проект по замене заклёпанной конструкции, являющейся памятником архитектуры, новой на исходных опорах или же отремонтировать мост, до конца этого избирательного срока.

Нынешний железнодорожный мост Вытонь был построен в 1901 году. По мнению критиков из инициативы «Небурат мост», он страдает от ненадлежащего обслуживания. Из-за плохого состояния моста движение поездов по нему уже несколько лет значительно ограничено; Согласно предыдущим заявлениям SŽ, мост необходимо заменить из-за значительной коррозии. По данным Фонда мостов Вышеграда, корродированные элементы можно заменить, сохранив технологию клёпки.

Историческое ядро Праги было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году.

Сторонники сохранения железнодорожного моста на пражском Вытоне и противники проекта его замены другим сооружением приветствуют позицию Комитета ЮНЕСКО, который рекомендовал Праге не сносить мост. В связи с позицией ЮНЕСКО, инициатива «Небурат» направила письмо премьер-министру Петру Фиале (ODS), сообщила сегодня ЧТК представитель инициативы Ина Колдова. Министр транспорта Мартин Купка (ODS) должен принять решение по этому вопросу до выборов. Позицию ЮНЕСКО приветствовал вице-мэр Праги Иржи Поспишил (TOP 09).

«Комитет призывает государство сохранить и отреставрировать железнодорожный мост под Вышеградом на его нынешнем месте, учитывая его вклад в исключительную универсальную ценность памятника», — говорится в рекомендации. Комитет обосновал свою позицию тем, что мост является важной частью знаменитой речной панорамы, что вносит свой вклад в исключительную ценность исторического центра Праги.

Министр Купка заявил, что примет решение о судьбе моста до выборов, основываясь как на позиции ЮНЕСКО, так и на других документах. К ним, в частности, относится Оценка воздействия на наследие (ОВН), которую Администрация железных дорог согласовала с ЮНЕСКО. "Дальнейшие шаги я обусловил именно заключением ЮНЕСКО и исследованием ОВН, а также консультациями с Министерством
мост ЮНЕСКО Прага
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