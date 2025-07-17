Комитет ЮНЕСКО рекомендует Праге не сносить железнодорожный мост на Вытоне

Новости 420on 17 июля 2025 13:30 453

Комитет всемирного наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовал Праге не сносить железнодорожный мост на Вытоне. Он также предостерегает от дальнейшего строительства высотных зданий на Панкраце. Это следует из решения, принятого комитетом в Париже по итогам 47-й сессии.