Подозреваемый в угрозах школам украинец, по-видимому, был оплачен из России, утверждает BIS

Новости 420on 22 июля 2025 13:30 246

По данным Службы безопасности и информации (BIS), задержанный украинец, подозреваемый в рассылке электронных писем с угрозами школам Чехии и Словакии в прошлом году, совершил теракты в ряде европейских стран. Контрразведка сегодня в сети X заявила, что его деятельность, скорее всего, финансировалась лицом из России. Согласно пресс-релизу, впоследствии опубликованному Высшей государственной прокуратурой в Праге, чешская полиция квалифицировала эти действия как угрозу совершения террористического преступления. В Чехии это преступление карается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет.