Подозреваемый в угрозах школам украинец, по-видимому, был оплачен из России, утверждает BIS
22 июля 2025
13:30
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По данным Службы безопасности и информации (BIS), задержанный украинец, подозреваемый в рассылке электронных писем с угрозами школам Чехии и Словакии в прошлом году, совершил теракты в ряде европейских стран. Контрразведка сегодня в сети X заявила, что его деятельность, скорее всего, финансировалась лицом из России. Согласно пресс-релизу, впоследствии опубликованному Высшей государственной прокуратурой в Праге, чешская полиция квалифицировала эти действия как угрозу совершения террористического преступления. В Чехии это преступление карается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет.
«По данному делу создана совместная следственная группа, и сейчас с участием сотрудников полиции Чехии, Украины и Словакии на Украине, где был задержан подозреваемый, проводится уголовное производство. Учитывая стадию уголовного производства, в настоящее время предоставить дополнительную информацию невозможно», — резюмировал надзирающий прокурор Иржи Рихтер.
Согласно Уголовному кодексу Чехии, угроза совершения террористического преступления через прессу, кино, радио, телевидение, общедоступную компьютерную сеть или другие аналогичные эффективные средства карается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет.
Словацкая полиция сообщила о проведении рейдов в различных районах украинского города Днепр с целью изъятия компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Также была опубликована фотография к статье, на которой, среди прочего, запечатлен сотрудник Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чехии (NCTEKK).
«Вчера (во вторник) спецгруппа задержала в Украине молодого человека, подозреваемого в прошлогодней рассылке угрожающих электронных писем сотням школ Чехии. По предварительным данным, Чешская Республика была не единственной целью его атак, он также совершал атаки в ряде европейских стран», — заявили в спецслужбе. Деятельность задержанного, скорее всего, финансировалась лицом из России, добавили в ведомстве.
Министр иностранных дел Ян Липавский также заявил, что деятельность подозреваемого направлена против более широкого круга стран и что за ней, вероятно, стоит лицо из России. «Я рад, что наши силы безопасности участвовали в его аресте, и что он не сможет продолжать пугать нашу общественность», — сказал он. Он передал дальнейшие комментарии в полицию и BIS.
В начале прошлого учебного года сотни школ в Чехии и Словакии неоднократно получали угрожающие электронные письма. Автор угроз утверждал, что в зданиях школ заложены бомбы. В то время полиция оценила серьёзность угрозы как крайне низкую и призвала общественность не распространять её в социальных сетях. Словацкая полиция заявила, что расследует дело как теракт, за который преступнику грозит пожизненное заключение.
В недавно опубликованном годовом отчёте за прошлый год Бюро по расследованию и безопасности (BIS) заявило, что, согласно результатам расследования, угрозы школам были связаны с русскоязычной средой. «Кроме того, сообщения о взрывах в Чехии сопровождались конкретной информационной деятельностью», — говорится в сообщении. В нём упоминается дезинформационная кампания, проводимая одним из российских СМИ.
Согласно Уголовному кодексу Чехии, угроза совершения террористического преступления через прессу, кино, радио, телевидение, общедоступную компьютерную сеть или другие аналогичные эффективные средства карается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет.
Словацкая полиция сообщила о проведении рейдов в различных районах украинского города Днепр с целью изъятия компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Также была опубликована фотография к статье, на которой, среди прочего, запечатлен сотрудник Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чехии (NCTEKK).
«Вчера (во вторник) спецгруппа задержала в Украине молодого человека, подозреваемого в прошлогодней рассылке угрожающих электронных писем сотням школ Чехии. По предварительным данным, Чешская Республика была не единственной целью его атак, он также совершал атаки в ряде европейских стран», — заявили в спецслужбе. Деятельность задержанного, скорее всего, финансировалась лицом из России, добавили в ведомстве.
Министр иностранных дел Ян Липавский также заявил, что деятельность подозреваемого направлена против более широкого круга стран и что за ней, вероятно, стоит лицо из России. «Я рад, что наши силы безопасности участвовали в его аресте, и что он не сможет продолжать пугать нашу общественность», — сказал он. Он передал дальнейшие комментарии в полицию и BIS.
В начале прошлого учебного года сотни школ в Чехии и Словакии неоднократно получали угрожающие электронные письма. Автор угроз утверждал, что в зданиях школ заложены бомбы. В то время полиция оценила серьёзность угрозы как крайне низкую и призвала общественность не распространять её в социальных сетях. Словацкая полиция заявила, что расследует дело как теракт, за который преступнику грозит пожизненное заключение.
В недавно опубликованном годовом отчёте за прошлый год Бюро по расследованию и безопасности (BIS) заявило, что, согласно результатам расследования, угрозы школам были связаны с русскоязычной средой. «Кроме того, сообщения о взрывах в Чехии сопровождались конкретной информационной деятельностью», — говорится в сообщении. В нём упоминается дезинформационная кампания, проводимая одним из российских СМИ.
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