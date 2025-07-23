Чешский Сенат, скорее всего, одобрит ужесточение правил в сфере миграции и предоставления убежища

Цель изменений, по словам авторов, — усилить контроль над передвижением и пребыванием соискателей убежища и мигрантов, а также ускорить процесс рассмотрения заявлений о международной защите и ограничить возможные злоупотребления.





Согласно проекту закона, государственные органы смогут применять более жесткие меры к иностранцам в случае повторных серьезных правонарушений. В частности, речь идет о поправках к закону о беженцах из Украины (lex Ukrajina), который был принят в ответ на массовый приток украинцев после начала полномасштабного вторжения России. Теперь Чешская Республика получит возможность отказывать в предоставлении временной защиты тем украинцам, которые уже получили или ранее получали такую защиту в других странах ЕС.









Среди других ключевых изменений — запрет на повторную подачу заявления на убежище для выдворенных иностранцев, даже если решение о выдворении было принято другим государством — членом Евросоюза. Кроме того, процедуры, касающиеся отказа в международной защите и возвращения мигранта в страну происхождения, будут объединены. Судебные инстанции, рассматривая дело иностранца, осужденного за преступление, будут обязаны учитывать возможность его выдворения как дополнительную меру наказания.

Также предусматривается введение обязательных медицинских обследований с эпидемиологической целью. Полиция и миграционные службы смогут использовать данные с мобильных телефонов мигрантов для их идентификации.





По информации Министерства внутренних дел, ведомства получат право назначать место жительства для соискателей убежища, а также обязывать их проживать в специально предназначенных для этого учреждениях. Социальные гарантии могут быть сокращены до базового уровня. Решения по делам мигрантов будут приниматься в более короткие сроки, как и рассмотрение жалоб в судах.



Расширятся обязанности заявителей по предоставлению необходимых документов Министерству внутренних дел и полиции.





Иностранцы, трижды в течение года совершившие административные правонарушения, занесенные в реестр, могут лишиться права на пребывание в Чехии. В список таких правонарушений входят нарушения общественного порядка, агрессивное поведение, кражи в магазинах, нанесение телесных повреждений, грубое насилие, использование пиротехники на спортивных мероприятиях.



