Не желая идти в армию, украинцы сбежали в Чехию. Они собирали деньги для киберпреступников

Новости 420on 2 августа 2025 17:00 822

В мае прошлого года, незадолго до достижения 18-летия, двое молодых людей сбежали из Украины в Чехию, якобы чтобы не пойти на войну. С четверга Владислав Х. и Александр Г. находятся под стражей, куда их направил Клатовский районный суд по обвинению в легализации доходов от преступной деятельности.