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Не желая идти в армию, украинцы сбежали в Чехию. Они собирали деньги для киберпреступников

Новости 420on
2 августа 2025
17:00
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В мае прошлого года, незадолго до достижения 18-летия, двое молодых людей сбежали из Украины в Чехию, якобы чтобы не пойти на войну. С четверга Владислав Х. и Александр Г. находятся под стражей, куда их направил Клатовский районный суд по обвинению в легализации доходов от преступной деятельности.
По данным полиции, они действовали как сборщики денег для мошенников, которые под предлогом выгодной покупки акций пытались выманить у доверчивых людей крупные суммы денег. Криминалисты задержали обоих молодых людей в промышленной зоне в Яновице-над-Углавой вскоре после того, как они получили около 700 000 от 50-летнего мужчины. По данным Novinky, мошенники уже выманили у него почти 3,5 миллиона крон.

«В связи с делом о кибермошенничестве криминалисты задержали двух 18-летних мужчин при получении денежных средств от 50-летнего мужчины. Полицейский комиссар предъявил им обвинение в легализации доходов от преступной деятельности», — сообщил Novinky представитель полиции Клатовых Михал Шён, добавив, что обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Полиция не стала комментировать дело, поскольку расследование, направленное на выявление самих мошенников, продолжается.

Судья из Клатови Мартина Шиманкова подтвердила Novinky, что оба украинца были помещены под стражу. «Во-первых, есть опасения, что они могут уклониться от уголовного преследования, а во-вторых, существует опасность продолжения преступной деятельности», — сказала судья.

Обвиняемые иностранцы утверждали, что их нанял мужчина, о котором они не сообщили ничего более подробного. Они только сказали, что он свободно говорит по-украински и общается с ними через приложение Telegram. «О своем пребывании в Чешской Республике они сказали, что приехали сюда до достижения совершеннолетия из-за опасений, что их отправят на военную службу», — добавила судья.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в Украине должны иметь при себе военные регистрационные документы и предъявлять их по требованию.

Как удалось узнать Novinky, детективы проверяют другие случаи, когда обвиняемые молодые люди действовали в качестве курьеров.
Чехия украинцы киберпреступность
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