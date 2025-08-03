Иностранки в Праге после употребления конфет с THC потеряли сознание, их состояние тяжелое

Новости 420on 3 августа 2025 09:15 1604

Две молодые женщины в субботу вечером потеряли сознание на Вацлавской площади после того, как, по информации Novinky, употребили желейные конфеты-мишки с THC. Они были доставлены в больницу, их состояние тяжелое.