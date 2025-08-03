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Иностранки в Праге после употребления конфет с THC потеряли сознание, их состояние тяжелое

Новости 420on
3 августа 2025
09:15
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Две молодые женщины в субботу вечером потеряли сознание на Вацлавской площади после того, как, по информации Novinky, употребили желейные конфеты-мишки с THC. Они были доставлены в больницу, их состояние тяжелое.
Две молодые женщины в возрасте около 20 лет потеряли сознание в нижней части Вацлавской площади около девяти часов вечера.

Прохожие немедленно вызвали скорую помощь. «На место выехали две бригады спасателей и две бригады врачей. На месте были две пациентки около 20 лет, отравившиеся психотропным веществом», — сообщил представитель пражских спасателей.

«В связи с нестабильностью жизненных функций им была сделана интубация и подключена искусственная вентиляция легких», — добавил он, отметив, что обе женщины были доставлены в отделение интенсивной терапии.

Что именно привело к коллапсу обеих девушек, пока неясно. «Мы знаем об этом случае. Выясняем детали, если было совершено какое-либо противоправное деяние, мы будем его расследовать», — заявила пражская полиция.
Прага иностранцы полиция
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