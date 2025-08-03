В Баварии начинаются каникулы. На дорогах будут большие автомобильные пробки

Новости 420on 3 августа 2025 17:00 582

Немецкий автоклуб предупреждает о пробках на основных автомагистралях. В двух самых южных землях Германии, Баварии и Баден-Вюртемберге, начинаются каникулы. В то же время многие люди уже возвращаются из отпуска.