В Баварии начинаются каникулы. На дорогах будут большие автомобильные пробки
3 августа 2025
17:00
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Немецкий автоклуб предупреждает о пробках на основных автомагистралях. В двух самых южных землях Германии, Баварии и Баден-Вюртемберге, начинаются каникулы. В то же время многие люди уже возвращаются из отпуска.
Люди, которые собираются в отпуск через Германию, должны быть готовы к массовым пробкам в эти выходные.
«В выходные с 1 по 3 августа езда без пробок будет практически невозможна», — предупреждает немецкий «Автоклуб Европа» (ACE). Каникулы начинаются в двух федеральных землях, которые в совокупности насчитывают почти 25 миллионов жителей. В то же время многие люди уже возвращаются из летнего отпуска.
В федеральных землях действуют разные сроки каникул в целях снижения нагрузки на услуги. Однако с 1 по 10 августа они пересекаются, летние каникулы у всех проходят одновременно. На немецких автомагистралях будет до 4 000 пробок, что ограничит движение даже за пределами страны. Кроме того, в Германии на дорогах и автомагистралях почти 1 300 перекрытий из-за ремонта или строительства новых участков.
По данным немецких автоклубов, самые большие пробки ожидаются на автомагистралях, ведущих на юг и юго-запад, например, на автомагистрали A5, проходящей по западной границе Германии в направлении Швейцарии и Франции, или на автомагистрали A8 из Мюнхена в направлении Зальцбурга и Инсбрука. По этим автомагистралям часто ездят чешские водители, направляющиеся в Италию, южную часть Франции или Испанию.
На очереди из автомобилей также следует рассчитывать в направлении с юга к Северному или Балтийскому морю, то есть снова на автомагистрали A5, но в обратном направлении, и на соединяющейся с ней автомагистрали A1 от Кельна над Рейном в направлении Гамбурга, а также на автомагистрали A9 от Мюнхена в направлении Берлина.
Для чешских водителей могут представлять сложность частые перекрытия и интенсивный трафик на автомагистрали A6, которая пересекает Германию с востока на запад и соединяется с чешской D5 у Розвадова.
Для поездок в первый уик-энд августа нужно запастись терпением и рассчитывать на запас времени. «Мы ожидаем один из самых худших уик-эндов», — прогнозирует немецкий автоклуб ADAC.
Это не уникальная ситуация. По данным ADAC, в течение прошлого летнего отпуска с 21 июня по 8 сентября было зарегистрировано в общей сложности 119 246 пробок. Наихудшая транспортная ситуация сложилась именно в первые выходные августа, когда, согласно статистике, произошло почти 4 000 пробок.
«В выходные с 1 по 3 августа езда без пробок будет практически невозможна», — предупреждает немецкий «Автоклуб Европа» (ACE). Каникулы начинаются в двух федеральных землях, которые в совокупности насчитывают почти 25 миллионов жителей. В то же время многие люди уже возвращаются из летнего отпуска.
В федеральных землях действуют разные сроки каникул в целях снижения нагрузки на услуги. Однако с 1 по 10 августа они пересекаются, летние каникулы у всех проходят одновременно. На немецких автомагистралях будет до 4 000 пробок, что ограничит движение даже за пределами страны. Кроме того, в Германии на дорогах и автомагистралях почти 1 300 перекрытий из-за ремонта или строительства новых участков.
По данным немецких автоклубов, самые большие пробки ожидаются на автомагистралях, ведущих на юг и юго-запад, например, на автомагистрали A5, проходящей по западной границе Германии в направлении Швейцарии и Франции, или на автомагистрали A8 из Мюнхена в направлении Зальцбурга и Инсбрука. По этим автомагистралям часто ездят чешские водители, направляющиеся в Италию, южную часть Франции или Испанию.
На очереди из автомобилей также следует рассчитывать в направлении с юга к Северному или Балтийскому морю, то есть снова на автомагистрали A5, но в обратном направлении, и на соединяющейся с ней автомагистрали A1 от Кельна над Рейном в направлении Гамбурга, а также на автомагистрали A9 от Мюнхена в направлении Берлина.
Для чешских водителей могут представлять сложность частые перекрытия и интенсивный трафик на автомагистрали A6, которая пересекает Германию с востока на запад и соединяется с чешской D5 у Розвадова.
Для поездок в первый уик-энд августа нужно запастись терпением и рассчитывать на запас времени. «Мы ожидаем один из самых худших уик-эндов», — прогнозирует немецкий автоклуб ADAC.
Это не уникальная ситуация. По данным ADAC, в течение прошлого летнего отпуска с 21 июня по 8 сентября было зарегистрировано в общей сложности 119 246 пробок. Наихудшая транспортная ситуация сложилась именно в первые выходные августа, когда, согласно статистике, произошло почти 4 000 пробок.
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