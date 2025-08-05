Сенаторы хотят, чтобы Конституционный суд отменил отдельное зачисление детей из Украины в начальную школу

Новости 420on 5 августа 2025 08:30 62

Группа сенаторов обратилась в Конституционный суд (ÚS) с просьбой отменить правовую норму, которая вновь ввела возможность отдельной записи детей беженцев из Украины в начальные школы. Сенаторы считают это дискриминационной мерой, которая приведет к сегрегации и нарушает право на образование, а также международные обязательства Чехии.