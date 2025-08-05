Сенаторы хотят, чтобы Конституционный суд отменил отдельное зачисление детей из Украины в начальную школу
5 августа 2025
08:30
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Группа сенаторов обратилась в Конституционный суд (ÚS) с просьбой отменить правовую норму, которая вновь ввела возможность отдельной записи детей беженцев из Украины в начальные школы. Сенаторы считают это дискриминационной мерой, которая приведет к сегрегации и нарушает право на образование, а также международные обязательства Чехии.
ÚS получил предложение в июле, докладчиком стал судья Ян Сватонь, как сообщило агентство ČTK, сославшись на перечень дел, рассматриваемых на пленарном заседании, опубликованный на сайте суда. Решение по предложению будет принято на пленарном заседании, то есть коллегией всех конституционных судей.
«Несомненно, что такая мера, которая в конечном итоге может привести к возникновению или расширению сегрегации в сфере образования, противоречит как современному состоянию научных знаний в области образования, так и конституционно гарантированным правам детей, которые могут потенциально пострадать от такой сегрегации», — говорится в предложении. От группы сенаторов выступали Ян Грулич (TOP 09) и Иржи Ружичка (за TOP 09).
Закон конкретно устанавливает, что директор начальной школы может по согласованию с учредителем, то есть чаще всего с муниципалитетом или городом, установить специальную запись на начальное образование исключительно для иностранцев с временной защитой в период с 1 июня по 15 июля. Обычная запись для других детей проходит в апреле. Поправка была представлена в Палате депутатов депутатом Ренатой Зайичковой (ODS). В обосновании поправки обещалось равномерное распределение иностранцев между школами и их лучшая интеграция.
В предложении, полученном Конституционным судом, сенаторы высказывают замечания по процедуре принятия и содержанию закона. По их мнению, речь идет о поправке, которая не была предшествована экспертной дискуссией и не подкреплена достаточными данными.
Сенаторы указывают на возможность злоупотребления законом. Учредитель нескольких школ может определить, какие из них объявят о специальной записи, а какие нет. «Такой подход приведет к тому, что иностранцы с временной защитой будут в первую очередь подавать заявления в эту единственную школу, где не будет проводиться специальный набор, и в эту школу они также будут приняты. Это фактически приведет к сегрегации, поскольку эти иностранцы будут сконцентрированы в одной школе», — описали сенаторы, которые опасаются появления сегрегированных школ.
Депутат Зайчикoва ранее заявляла, что ее поправка была реакцией на проблемы, которые возникли в некоторых школах из-за большого количества украинских учеников. По ее словам, речь не идет о дискриминации, а о стремлении улучшить условия обучения всех детей, как чешских, так и украинских. «Отдельные записи дадут школам больше времени на лучшую организацию классов, поддержку педагогов и более качественную подготовку к приходу новых учеников. Но главное, они обеспечат, что интеграция будет проходить осмысленно и эффективно, что до сих пор было невозможно», — написала Зайичковая в январе в газете «Младшая фронта сегодня».
Министерство образования не считало отдельный набор подходящим решением, поскольку он ставит детей, имеющих временную защиту, в невыгодное положение по сравнению с другими детьми иностранцев, которые записываются вместе с чешскими детьми. В то же время продлевается период неопределенности в отношении числа будущих первоклассников, поскольку административное разбирательство закончится в летние месяцы. Тем не менее, в этом году возможность отдельного набора воспользовались, например, некоторые школы в Праге.
«Несомненно, что такая мера, которая в конечном итоге может привести к возникновению или расширению сегрегации в сфере образования, противоречит как современному состоянию научных знаний в области образования, так и конституционно гарантированным правам детей, которые могут потенциально пострадать от такой сегрегации», — говорится в предложении. От группы сенаторов выступали Ян Грулич (TOP 09) и Иржи Ружичка (за TOP 09).
Закон конкретно устанавливает, что директор начальной школы может по согласованию с учредителем, то есть чаще всего с муниципалитетом или городом, установить специальную запись на начальное образование исключительно для иностранцев с временной защитой в период с 1 июня по 15 июля. Обычная запись для других детей проходит в апреле. Поправка была представлена в Палате депутатов депутатом Ренатой Зайичковой (ODS). В обосновании поправки обещалось равномерное распределение иностранцев между школами и их лучшая интеграция.
В предложении, полученном Конституционным судом, сенаторы высказывают замечания по процедуре принятия и содержанию закона. По их мнению, речь идет о поправке, которая не была предшествована экспертной дискуссией и не подкреплена достаточными данными.
Сенаторы указывают на возможность злоупотребления законом. Учредитель нескольких школ может определить, какие из них объявят о специальной записи, а какие нет. «Такой подход приведет к тому, что иностранцы с временной защитой будут в первую очередь подавать заявления в эту единственную школу, где не будет проводиться специальный набор, и в эту школу они также будут приняты. Это фактически приведет к сегрегации, поскольку эти иностранцы будут сконцентрированы в одной школе», — описали сенаторы, которые опасаются появления сегрегированных школ.
Депутат Зайчикoва ранее заявляла, что ее поправка была реакцией на проблемы, которые возникли в некоторых школах из-за большого количества украинских учеников. По ее словам, речь не идет о дискриминации, а о стремлении улучшить условия обучения всех детей, как чешских, так и украинских. «Отдельные записи дадут школам больше времени на лучшую организацию классов, поддержку педагогов и более качественную подготовку к приходу новых учеников. Но главное, они обеспечат, что интеграция будет проходить осмысленно и эффективно, что до сих пор было невозможно», — написала Зайичковая в январе в газете «Младшая фронта сегодня».
Министерство образования не считало отдельный набор подходящим решением, поскольку он ставит детей, имеющих временную защиту, в невыгодное положение по сравнению с другими детьми иностранцев, которые записываются вместе с чешскими детьми. В то же время продлевается период неопределенности в отношении числа будущих первоклассников, поскольку административное разбирательство закончится в летние месяцы. Тем не менее, в этом году возможность отдельного набора воспользовались, например, некоторые школы в Праге.
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