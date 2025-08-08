Люди не могут звонить, не работает интернет. У мобильного оператора O2 третий сбой за неделю
8 августа 2025
13:00
360
Клиенты O2 жалуются на третий сбой за неделю: по всей стране не работает мобильный интернет и голосовая связь. Об этом сообщают серверы DownDetector и Vypadky24, которые отслеживают доступность самых популярных веб-сервисов.
По данным сервера DownDetector, клиенты O2 начали жаловаться на проблемы в пятницу, вскоре после 10:30. «Я пытался дозвониться до коллеги, удалось только с третьей попытки», — поделился с Novinky своим опытом Людек Ф.
«Сегодня снова сбой O2, я уже сыт по горло», — не скрывал своего разочарования от повторяющихся сбоев Франтишек K. По его словам, на этой неделе он уже неоднократно сталкивался с проблемами с мобильными услугами.
Сервер Vypadky24 только в пятницу зарегистрировал более 700 сообщений о проблемах в сети O2. Люди жалуются на недоступность мобильного интернета и звонков практически по всей стране.
«Не работает интернет, не могу дозвониться», — констатировала Моника М. из Колинского района вскоре после 11:30. То есть более чем через час после того, как были зафиксированы первые проблемы.
У некоторых мобильные телефоны работают нормально
Проблемы также сообщили клиенты O2, например, в Праге, Оломоуце, Остраве, Усти-над-Лабем, Брно, Либереце, Пардубицах, Хомутове и десятках других городов.
Как и в случае с другими сбоями на этой неделе, пятничные проблемы некоторых клиентов обошли стороной. Зафиксированы случаи, когда в одной комнате один мобильный телефон O2 работал без проблем, а второй — нет, он вообще не мог подключиться к мобильной сети.
Повторяющиеся проблемы
Мобильные услуги O2 на несколько часов вышли из строя по всей стране уже в понедельник на этой неделе. «В качестве основной причины ухудшения доступности услуг для некоторых клиентов мы выявили программную ошибку в центральной части сети O2», — ответила Петра Яворницкая из пресс-службы O2 на вопрос Novinky о причине сбоя.
Практически то же самое произошло и в четверг, когда у людей перестали работать голосовые звонки и мобильный интернет. «Небольшая часть клиентов утром заметила кратковременные колебания в работе мобильных услуг, которые длились несколько минут. Это было связано с работами по устранению неполадок в ответ на ухудшение доступности наших услуг в понедельник», — ответила тогда на вопрос Novinky Яворницкая.
Несмотря на ее заявление, в четверг люди жаловались на недоступность услуг уже между восьмым и девятым часами утра, а после 10 часов поступали новые сообщения. Как и в случае других сбоев, часто необходимо выключить и снова включить мобильное устройство, чтобы телефон снова правильно зарегистрировался в сети.
На данный момент неясно, связаны ли проблемы пятницы с исправлением программной ошибки. «В сотрудничестве с поставщиками мы работаем над превентивными мерами, чтобы такая ситуация не повторилась», — отметила в понедельник Яворницкая без более подробных комментариев.
O2 решила компенсировать своим клиентам понедельничный сбой в виде купона на покупку мобильных телефонов и аксессуаров на сумму 300 крон.
