Люди не могут звонить, не работает интернет. У мобильного оператора O2 третий сбой за неделю

Новости 420on 8 августа 2025 13:00 360

Клиенты O2 жалуются на третий сбой за неделю: по всей стране не работает мобильный интернет и голосовая связь. Об этом сообщают серверы DownDetector и Vypadky24, которые отслеживают доступность самых популярных веб-сервисов.