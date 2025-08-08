ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Люди не могут звонить, не работает интернет. У мобильного оператора O2 третий сбой за неделю

Новости 420on
8 августа 2025
13:00
360
Клиенты O2 жалуются на третий сбой за неделю: по всей стране не работает мобильный интернет и голосовая связь. Об этом сообщают серверы DownDetector и Vypadky24, которые отслеживают доступность самых популярных веб-сервисов.
По данным сервера DownDetector, клиенты O2 начали жаловаться на проблемы в пятницу, вскоре после 10:30. «Я пытался дозвониться до коллеги, удалось только с третьей попытки», — поделился с Novinky своим опытом Людек Ф.

«Сегодня снова сбой O2, я уже сыт по горло», — не скрывал своего разочарования от повторяющихся сбоев Франтишек K. По его словам, на этой неделе он уже неоднократно сталкивался с проблемами с мобильными услугами.
Сервер Vypadky24 только в пятницу зарегистрировал более 700 сообщений о проблемах в сети O2. Люди жалуются на недоступность мобильного интернета и звонков практически по всей стране.

«Не работает интернет, не могу дозвониться», — констатировала Моника М. из Колинского района вскоре после 11:30. То есть более чем через час после того, как были зафиксированы первые проблемы.

У некоторых мобильные телефоны работают нормально

Проблемы также сообщили клиенты O2, например, в Праге, Оломоуце, Остраве, Усти-над-Лабем, Брно, Либереце, Пардубицах, Хомутове и десятках других городов.

Как и в случае с другими сбоями на этой неделе, пятничные проблемы некоторых клиентов обошли стороной. Зафиксированы случаи, когда в одной комнате один мобильный телефон O2 работал без проблем, а второй — нет, он вообще не мог подключиться к мобильной сети.

Повторяющиеся проблемы

Мобильные услуги O2 на несколько часов вышли из строя по всей стране уже в понедельник на этой неделе. «В качестве основной причины ухудшения доступности услуг для некоторых клиентов мы выявили программную ошибку в центральной части сети O2», — ответила Петра Яворницкая из пресс-службы O2 на вопрос Novinky о причине сбоя.

Практически то же самое произошло и в четверг, когда у людей перестали работать голосовые звонки и мобильный интернет. «Небольшая часть клиентов утром заметила кратковременные колебания в работе мобильных услуг, которые длились несколько минут. Это было связано с работами по устранению неполадок в ответ на ухудшение доступности наших услуг в понедельник», — ответила тогда на вопрос Novinky Яворницкая.

Несмотря на ее заявление, в четверг люди жаловались на недоступность услуг уже между восьмым и девятым часами утра, а после 10 часов поступали новые сообщения. Как и в случае других сбоев, часто необходимо выключить и снова включить мобильное устройство, чтобы телефон снова правильно зарегистрировался в сети.

На данный момент неясно, связаны ли проблемы пятницы с исправлением программной ошибки. «В сотрудничестве с поставщиками мы работаем над превентивными мерами, чтобы такая ситуация не повторилась», — отметила в понедельник Яворницкая без более подробных комментариев.

O2 решила компенсировать своим клиентам понедельничный сбой в виде купона на покупку мобильных телефонов и аксессуаров на сумму 300 крон. 
мобильная связь Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
8 АВГУСТА 2025
787
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦЕВ СТАЛО БОЛЬШЕ, РОССИЯН МЕНЬШЕ. В ЧЕХИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ
09:30
8 АВГУСТА 2025
483
ЭКОНОМИКА
ПРАВЛЕНИЕ ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ОСТАВИЛО БАЗОВУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 3,5%
08:30
8 АВГУСТА 2025
491
ЭКОНОМИКА
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ШЕСТИ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ ЧЕХИИ ВЫРОСЛА ДО 46 МИЛЛИАРДОВ КРОН
16:30
7 АВГУСТА 2025
1425
ПОЛИТИКА
В ПРАГЕ СУД ОПРАВДАЛ АКТИВИСТОВ, НАРИСОВАВШИХ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ ПЕРЕД РОССИЙСКИМ ДОМОМ
15:00
7 АВГУСТА 2025
2899
ОБЩЕСТВО
ВЫХОДНЫЕ ПРИНЕСУТ ТРОПИЧЕСКУЮ ЖАРУ В ЧЕХИЮ
13:30
7 АВГУСТА 2025
952
ЭКОНОМИКА
АЭРОПОРТ ПРАГИ В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ ОБСЛУЖИЛ 7,77 МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ И СТРЕМИТСЯ К РЕКОРДУ
12:00
7 АВГУСТА 2025
21178
ОБЩЕСТВО
РОССИЯНЕ ПОКУПАЮТ КАЗАХСТАНСКИЕ «ШКОДЫ». АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ С ЭТИМ ПОДЕЛАТЬ, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ
11:00
7 АВГУСТА 2025
1421
ОБЩЕСТВО
ДЕМОНТАЖ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА У ПРАЖСКОГО АЭРОПОРТА ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕКРЫТИЮ ДВИЖЕНИЯ НА ТРАССЕ D7 В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
09:30
7 АВГУСТА 2025
3440
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ 3,9 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК ИМЕЮТ ПЕНСИОННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, В ЭТОМ ГОДУ ИХ ЧИСЛО СОКРАТИЛОСЬ НА 59 000
08:30
7 АВГУСТА 2025
1136
ОБЩЕСТВО
НА КРЫШЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА У ПРАГИ ЗАГОРЕЛАСЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, СОТНИ ЛЮДЕЙ ЭВАКУИРОВАНЫ
21:00
6 АВГУСТА 2025
1542
ПОЛИТИКА
ИИ В ЧЕШСКОЙ ПОЛИТИКЕ: БОТ СИНТИЯ ЗАЩИЩАЕТ УКРАИНУ И КРИТИКУЕТ БАБИША, АРМИЯ ОТКРЕЩИВАЕТСЯ
19:30
6 АВГУСТА 2025
5217
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЧЕХИИ В ИЮЛЕ РЕЗКО ВЫРОСЛИ: ВЕЧЕРА И ВЫХОДНЫЕ — САМЫЕ ДОРОГИЕ
18:00
6 АВГУСТА 2025
1784
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЧЕХИИ РАСТУТ, НО РЫНОК ЗАМЕДЛЯЕТСЯ НА ФОНЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
13:30
6 АВГУСТА 2025
1732
ЭКОНОМИКА
REGIOJET ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧЕХИИ
12:00
6 АВГУСТА 2025
3442
ОБЩЕСТВО
ПОЛЬСКАЯ ТУРИСТКА СПОТКНУЛАСЬ И УПАЛА С ЛЕСТНИЦЫ У ОТЕЛЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ. ОНА СКОНЧАЛАСЬ НА МЕСТЕ