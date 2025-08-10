ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В прошлом году платформы по поиску жилья в Чехии превзошли показатели до пандемии

Новости 420on
10 августа 2025
15:30
609
Прага давно призывает к ограничению краткосрочного проживания через онлайн-платформы. Мэрия считает, что краткосрочное проживание повышает цены на аренду в центре города и вытесняет коренных жителей.
В прошлом году через онлайн-платформы размещения в Чехии было осуществлено около 10,7 миллиона ночевок, что на 20,3% больше, чем в 2023 году. Количество ночевок также впервые превысило показатель 2019 года до пандемии COVID-19,  на 13,6%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные Чешским статистическим управлением. В анализ включены данные платформ Airbnb, Booking, Expedia и Tripadvisor.

Около трех четвертей от общего числа ночевок, то есть около 7,9 миллиона, пришлось на долю иностранных туристов. По сравнению с 2023 годом это число выросло на 22,7%, а по сравнению с 2019 годом — на 1,1%. Также чехи использовали онлайн-платформы больше, чем в обоих упомянутых годах — по сравнению с 2023 годом рост числа ночевок составил около 14%, а по сравнению с 2019 годом — почти 75%.

В Праге в прошлом году через онлайн-платформы было осуществлено около 5,7 миллиона ночевок, что составило 53% от общего числа. На общее количество ночевок иностранных туристов Прага пришлось 67%. По сравнению с 2023 годом количество ночевок в Праге увеличилось на 22,1%, а по сравнению с 2019 годом, наоборот, сократилось на 12,5%. В Брно отечественные и иностранные гости через онлайн-платформы провели 399 263 ночи, что по сравнению с 2023 и 2019 годами соответственно на 38% больше.

Прага давно призывает к ограничению краткосрочного проживания через онлайн-платформы. Дать муниципалитетам возможность ограничить этот вид проживания должна была поправка к закону о некоторых условиях ведения бизнеса в сфере туризма, но в Палате депутатов ее, вероятно, не успеют обсудить до осенних выборов.
Прага аренда недвижимости туристы
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:30
10 АВГУСТА 2025
519
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЙ НАЦБАНК НАКОПИЛ РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ЗОЛОТЫХ РЕЗЕРВОВ
11:30
10 АВГУСТА 2025
785
ПОЛИТИКА
ПУТЬ К МИРУ В УКРАИНЕ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ БЕЗ УКРАИНЫ, ЗАЯВИЛИ ЛИДЕРЫ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
09:30
10 АВГУСТА 2025
1180
ОБЩЕСТВО
ИЗ МИНИ-ЗООПАРКА ПОД ПРАГОЙ СБЕЖАЛ ЛЕВ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАСТРЕЛИЛИ ЕГО
15:30
9 АВГУСТА 2025
2687
ОБЩЕСТВО
КАК ВЫЖИТЬ В ПЕРВЫЕ ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЛЭКАУТА ИЛИ НАВОДНЕНИЯ? МВД ЧЕХИИ РАЗОШЛЕТ ИНСТРУКЦИЮ В КАЖДЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
13:30
9 АВГУСТА 2025
1788
ОБЩЕСТВО
«КОЛЛЕГИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ЗАВИДУЮТ НАШЕЙ НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ К АЛКОГОЛЮ», — ГОВОРИТ НОВЫЙ ГЛАВА ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ ЧЕХИИ
09:30
9 АВГУСТА 2025
4580
ОБЩЕСТВО
В ВЫХОДНЫЕ ПОЕЗДА МЕТРО НЕ БУДУТ ХОДИТЬ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ CHODOV И NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE
21:00
8 АВГУСТА 2025
3108
ОБЩЕСТВО
РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЧЕХИИ В ИЮЛЕ: КАКИЕ ПРИЧИНЫ?
15:00
8 АВГУСТА 2025
2084
ЭКОНОМИКА
ИССЛЕДОВАНИЕ: ЧЕХИ ПРИ ОЦЕНКЕ МИГРАНТОВ АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ НА ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЕ
13:00
8 АВГУСТА 2025
2778
ОБЩЕСТВО
ЛЮДИ НЕ МОГУТ ЗВОНИТЬ, НЕ РАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ. У МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА O2 ТРЕТИЙ СБОЙ ЗА НЕДЕЛЮ
11:00
8 АВГУСТА 2025
12183
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦЕВ СТАЛО БОЛЬШЕ, РОССИЯН МЕНЬШЕ. В ЧЕХИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ
09:30
8 АВГУСТА 2025
1176
ЭКОНОМИКА
ПРАВЛЕНИЕ ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ОСТАВИЛО БАЗОВУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 3,5%
08:30
8 АВГУСТА 2025
1056
ЭКОНОМИКА
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ШЕСТИ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ ЧЕХИИ ВЫРОСЛА ДО 46 МИЛЛИАРДОВ КРОН
16:30
7 АВГУСТА 2025
1865
ПОЛИТИКА
В ПРАГЕ СУД ОПРАВДАЛ АКТИВИСТОВ, НАРИСОВАВШИХ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ ПЕРЕД РОССИЙСКИМ ДОМОМ
15:00
7 АВГУСТА 2025
3433
ОБЩЕСТВО
ВЫХОДНЫЕ ПРИНЕСУТ ТРОПИЧЕСКУЮ ЖАРУ В ЧЕХИЮ
13:30
7 АВГУСТА 2025
1127
ЭКОНОМИКА
АЭРОПОРТ ПРАГИ В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ ОБСЛУЖИЛ 7,77 МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ И СТРЕМИТСЯ К РЕКОРДУ