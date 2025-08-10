В прошлом году платформы по поиску жилья в Чехии превзошли показатели до пандемии
10 августа 2025
15:30
609
Прага давно призывает к ограничению краткосрочного проживания через онлайн-платформы. Мэрия считает, что краткосрочное проживание повышает цены на аренду в центре города и вытесняет коренных жителей.
В прошлом году через онлайн-платформы размещения в Чехии было осуществлено около 10,7 миллиона ночевок, что на 20,3% больше, чем в 2023 году. Количество ночевок также впервые превысило показатель 2019 года до пандемии COVID-19, на 13,6%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные Чешским статистическим управлением. В анализ включены данные платформ Airbnb, Booking, Expedia и Tripadvisor.
Около трех четвертей от общего числа ночевок, то есть около 7,9 миллиона, пришлось на долю иностранных туристов. По сравнению с 2023 годом это число выросло на 22,7%, а по сравнению с 2019 годом — на 1,1%. Также чехи использовали онлайн-платформы больше, чем в обоих упомянутых годах — по сравнению с 2023 годом рост числа ночевок составил около 14%, а по сравнению с 2019 годом — почти 75%.
В Праге в прошлом году через онлайн-платформы было осуществлено около 5,7 миллиона ночевок, что составило 53% от общего числа. На общее количество ночевок иностранных туристов Прага пришлось 67%. По сравнению с 2023 годом количество ночевок в Праге увеличилось на 22,1%, а по сравнению с 2019 годом, наоборот, сократилось на 12,5%. В Брно отечественные и иностранные гости через онлайн-платформы провели 399 263 ночи, что по сравнению с 2023 и 2019 годами соответственно на 38% больше.
Прага давно призывает к ограничению краткосрочного проживания через онлайн-платформы. Дать муниципалитетам возможность ограничить этот вид проживания должна была поправка к закону о некоторых условиях ведения бизнеса в сфере туризма, но в Палате депутатов ее, вероятно, не успеют обсудить до осенних выборов.
