В прошлом году платформы по поиску жилья в Чехии превзошли показатели до пандемии

Новости 420on 10 августа 2025 15:30 609

Прага давно призывает к ограничению краткосрочного проживания через онлайн-платформы. Мэрия считает, что краткосрочное проживание повышает цены на аренду в центре города и вытесняет коренных жителей.