Ивана Готтова остановила проект музея на Бертрамке
13 августа 2025
11:00
427
Вдова Карла Готта Ивана Готтова объявила, что приостанавливает проект Villa Gott. Речь шла о музее в доме на пражской Бертрамке, где знаменитый певец прожил десятки лет вместе со всей семьей.
«Мне не свойственно сдаваться, но, к сожалению, по состоянию здоровья и по личным причинам я вынуждена прекратить проект Villa Gott в том виде, в котором я его изначально планировала и о котором мечтала для вас», — написала она на своей странице в Facebook, добавив, что проект больше не приносит ей радости.
Карел Готт жил в этом доме с 1974 по 2019 год. Проект предполагал, что его поклонники смогут посетить виллу.
Доступными должны были быть его личные комнаты, где планировалось разместить антиквариат, который он собирал в течение всего года. Также должны были быть выставлены награды, полученные им за свою карьеру, в том числе 42 «Золотых соловья» Готта и бесчисленные золотые, платиновые, бриллиантовые пластинки и другие ценные трофеи. Также планировалось разместить здесь картины, которые он написал.
Вилла Готта должна была стать также центром других культурных мероприятий, прежде всего музыкальных. Грандиозный проект готовился несколько лет. У него уже есть свой интернет-сайт. Первоначально предполагалось, что двери музея откроются для публики уже в этом году.
