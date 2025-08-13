Ивана Готтова остановила проект музея на Бертрамке

Вдова Карла Готта Ивана Готтова объявила, что приостанавливает проект Villa Gott. Речь шла о музее в доме на пражской Бертрамке, где знаменитый певец прожил десятки лет вместе со всей семьей.